https://ria.ru/20220601/ran-1792302641.html

Глава РАН считает, что Россия не должна сама разрывать научные отношения

Глава РАН считает, что Россия не должна сама разрывать научные отношения - РИА Новости, 01.06.2022

Глава РАН считает, что Россия не должна сама разрывать научные отношения

Россия не должна по своей инициативе разрывать научные отношения с недружественными странами, заявил в среду президент Российской академии наук (РАН) Александр... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:23

2022-06-01T12:23

2022-06-01T12:52

санкции в отношении россии

россия

российская академия наук

в мире

александр сергеев (ран)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия не должна по своей инициативе разрывать научные отношения с недружественными странами, заявил в среду президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев."Мы должны понимать и тот призыв, который я хотел бы сделать коллегам: нам ни в коем случае нельзя... следуя каким-то лозунгам горячих голов, разрывать отношения с нашими коллегами из недружественных стран. Понимаем и позицию властей, министерств, но связи с ученых с учеными, лабораторий с лабораториями, институтов с институтами обязательно должны продолжаться", - сказал Сергеев на Общем собрании РАН.В качестве аргумента Сергеев привел тот факт, что на недружественные по отношению к России страны (США, Японию, европейские государства) приходится 64% мировых затрат на научные исследования и разработки. На долю дружественных стран (Китай, Индия, Ближний Восток) - всего 17%."Все равно конфликт на Украине кончится миром, и тогда встанет вопрос восстановления (научных) связей. Нельзя допустить того, чтобы они исчезли", - подчеркнул президент РАН.

https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791141002.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, россия, российская академия наук, в мире, александр сергеев (ран)