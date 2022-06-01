Рейтинг@Mail.ru
Глава РАН считает, что Россия не должна сама разрывать научные отношения - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220601/ran-1792302641.html
Глава РАН считает, что Россия не должна сама разрывать научные отношения
Глава РАН считает, что Россия не должна сама разрывать научные отношения - РИА Новости, 01.06.2022
Глава РАН считает, что Россия не должна сама разрывать научные отношения
Россия не должна по своей инициативе разрывать научные отношения с недружественными странами, заявил в среду президент Российской академии наук (РАН) Александр... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:23
2022-06-01T12:52
санкции в отношении россии
россия
российская академия наук
в мире
александр сергеев (ран)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783515715_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_d4ea81c691e0791daba910dd44ddf7a7.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия не должна по своей инициативе разрывать научные отношения с недружественными странами, заявил в среду президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев."Мы должны понимать и тот призыв, который я хотел бы сделать коллегам: нам ни в коем случае нельзя... следуя каким-то лозунгам горячих голов, разрывать отношения с нашими коллегами из недружественных стран. Понимаем и позицию властей, министерств, но связи с ученых с учеными, лабораторий с лабораториями, институтов с институтами обязательно должны продолжаться", - сказал Сергеев на Общем собрании РАН.В качестве аргумента Сергеев привел тот факт, что на недружественные по отношению к России страны (США, Японию, европейские государства) приходится 64% мировых затрат на научные исследования и разработки. На долю дружественных стран (Китай, Индия, Ближний Восток) - всего 17%."Все равно конфликт на Украине кончится миром, и тогда встанет вопрос восстановления (научных) связей. Нельзя допустить того, чтобы они исчезли", - подчеркнул президент РАН.
https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791141002.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783515715_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_a806d4210e541edb8a166ae66e6673ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, россия, российская академия наук, в мире, александр сергеев (ран)
12:23 01.06.2022 (обновлено: 12:52 01.06.2022)
 
Глава РАН считает, что Россия не должна сама разрывать научные отношения

Глава РАН Сергеев считает, что Россия не должна сама разрывать научные отношения

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РАН Александр Сергеев
Президент РАН Александр Сергеев - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент РАН Александр Сергеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия не должна по своей инициативе разрывать научные отношения с недружественными странами, заявил в среду президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
"Мы должны понимать и тот призыв, который я хотел бы сделать коллегам: нам ни в коем случае нельзя... следуя каким-то лозунгам горячих голов, разрывать отношения с нашими коллегами из недружественных стран. Понимаем и позицию властей, министерств, но связи с ученых с учеными, лабораторий с лабораториями, институтов с институтами обязательно должны продолжаться", - сказал Сергеев на Общем собрании РАН.
В качестве аргумента Сергеев привел тот факт, что на недружественные по отношению к России страны (США, Японию, европейские государства) приходится 64% мировых затрат на научные исследования и разработки. На долю дружественных стран (Китай, Индия, Ближний Восток) - всего 17%.
"Все равно конфликт на Украине кончится миром, и тогда встанет вопрос восстановления (научных) связей. Нельзя допустить того, чтобы они исчезли", - подчеркнул президент РАН.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 13:51
Западные ученые пострадали от разрыва отношений с Россией, пишет Politico
 
Санкции в отношении РоссииРоссияРоссийская академия наукВ миреАлександр Сергеев (РАН)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала