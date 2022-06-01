https://ria.ru/20220601/putin-1792339281.html

Даты визита Путина в Турцию согласовываются, заявил Песков

Даты визита Путина в Турцию согласовываются, заявил Песков - РИА Новости, 01.06.2022

Даты визита Путина в Турцию согласовываются, заявил Песков

Даты визита президента России Владимира Путина в Турцию согласовываются по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:46

2022-06-01T13:46

2022-06-01T13:46

политика

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Даты визита президента России Владимира Путина в Турцию согласовываются по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Есть такое приглашение, и даты (визита Путина в Турцию) будут согласовываться по дипломатическим каналам", - сказал Песков журналистам.Ранее турецкое издание Yeni Şafak написало, что в Турции ожидают визит Путина "в ближайшие дни" по приглашению его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана на деловую встречу на высшем уровне.

https://ria.ru/20220531/ucheniya-1792057266.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, дмитрий песков