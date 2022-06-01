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Даты визита Путина в Турцию согласовываются, заявил Песков
Даты визита Путина в Турцию согласовываются, заявил Песков - РИА Новости, 01.06.2022
Даты визита Путина в Турцию согласовываются, заявил Песков
Даты визита президента России Владимира Путина в Турцию согласовываются по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:46
2022-06-01T13:46
2022-06-01T13:46
политика
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Даты визита президента России Владимира Путина в Турцию согласовываются по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Есть такое приглашение, и даты (визита Путина в Турцию) будут согласовываться по дипломатическим каналам", - сказал Песков журналистам.Ранее турецкое издание Yeni Şafak написало, что в Турции ожидают визит Путина "в ближайшие дни" по приглашению его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана на деловую встречу на высшем уровне.
https://ria.ru/20220531/ucheniya-1792057266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия, дмитрий песков
Даты визита Путина в Турцию согласовываются, заявил Песков
Песков: даты визита Путина в Турцию согласовываются по дипломатическим каналам