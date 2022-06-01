Отдых на высоте. Чем заняться летом на горнолыжных курортах России

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Российские горнолыжные курорты теперь предпочитают называть себя всесезонными. Многие основательно подготовились к лету: туристов привлекают фестивалями и спортивными активностями. Ехать стоит даже заядлым лыжникам, это прекрасная возможность по-новому взглянуть на давно знакомые склоны. Красная Поляна: звездопад и коворкинг для удаленщиков"Зарядись энергией гор!" — призывают на курорте Красная Поляна, где 29 мая стартовал летний сезон. "Место силы" оправдывает свою репутацию: бронирования на август достигли 85 процентов — как в феврале.Соотношение "летних" и "зимних" туристов уже 50 на 50, при этом теплый сезон на курорте длится семь-восемь месяцев, а горнолыжный — четыре-пять, уточняет она.Развлечений много. В первой половине лета (3 июня — 10 июля) пройдет ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта Bonus Summer Camp. Это летнее катание в сноупарке в горной долине Цирк-2, там же можно увидеть соревнования опытных спортсменов.Другой ежегодный фестиваль, "Звездопад Персеиды", запланировали на 12-14 августа. На высоте две тысячи метров над уровнем моря среди альпийских лугов участники, которых разместят в палаточном лагере, будут любоваться метеорным потоком со стороны созвездия Персея — до 100 падающих звезд в час. А днем — лекции астрономов и прогулки по экотропам, начинающимся сразу за пределами палатки. Длина маршрутов — более 50 километров. Самый необычный — "Альпийские луга" — позволяет увидеть четыре времени года и целое цветочное море.Еще в этом году на курорте позаботились об удаленщиках: открылся первый в России высокогорный коворкинг.Шерегеш: мотокросс и гастробатлыВ сибирском Шерегеше, или просто Геше, как называют его местные, можно купаться в 22 бассейнах с подогревом, работают 15 банных комплексов и три канатные дороги. Из развлечений: полеты на параплане и воздушных шарах, прогулки по экотропам и поездки на квадроциклах, маунтинбайках, посещение веревочного парка. В середине июня тут пройдет экофест "Шерегеш" в формате игры-путешествия "В гости к Бабе-яге". Его главная часть — спортивные соревнования по уборке мусора. В конце июня на курорт приедут 250 участников многодневной всероссийской гонки по мотокроссу Hard Enduro RockForest. Одновременно состоится фестиваль "ПРОГЕШ". Для участников — йога, диджей-сеты, занятия по стрит-арту, гастробатлы лучших шеф-поваров Сибири и мастер-классы коренного народа — шорцев.В конце июля в Геше соберутся поклонники бега на фестиваль Gesh Run Fest. Маршрут протяженностью от 7,5 до 53 километров объединит все живописные площадки курорта.Архыз: зубры и байк-паркДля начала поднимитесь на канатке на высоту более 2200 метров. "Оттуда открываются эталонные виды на Кавказский хребет", — советуют в пресс-службе этого курорта в Карачаево-Черкесии. Вниз спускайтесь по экотропе: по хвойным лесам и альпийским лугам она выводит к поселку Романтик.Трекинг здесь — главное занятие летом. Отправляйтесь к перевалу Федосеева, Софийским и Дуккинским озерам. В Тебердинском заповеднике можно даже встретить зубров.Есть джип-туры на водопад Белый, конные прогулки и рафтинг по реке Большой Зеленчук. Из достопримечательностей — Аланское городище и Специальная астрофизическая обсерватория РАН у подножия горы Пастухова, где находится самый большой телескоп страны.Байк-парк уже открыт: это шесть с половиной километров трасс разной сложности для катающихся на горном велосипеде. Эльбрус: водопады и зиплайнПопасть из лета в зиму всего за час можно на этом знаменитом курорте в Кабардино-Балкарии. Верхняя станция канатки — самая высокогорная в стране — в 3847 метрах над уровнем моря. Выходите на промежуточных остановках, чтобы сделать селфи на фоне живописных окрестностей и выпить горного чаю с медом.Важно правильно одеться. "Когда внизу, на поляне Азау, 30 градусов тепла, на самой высокой станции "Гарабаши" — всего пять. Подниматься нужно в закрытой обуви, ветровках, брюках и солнцезащитных очках", — рассказали в пресс-службе курорта. Лето — сезон восхождения на главную вершину Европы. Но если к экстриму вы не готовы, можно поехать к термальным источникам, покататься на лошадях или заняться трекингом: отправиться в Терскольское ущелье, к водопаду Девичьи Косы или к озеру Донгуз-Орун-Кель (важно: это приграничная зона, надо заранее заказать пропуск).За адреналином нужно ехать в Чегемское ущелье. Там — прыжки в пропасть, полеты на парапланах, зиплайн и скалодром.Белокуриха: останцы и бурундуки Летом этот курорт на Алтае востребован не меньше, чем зимой. Едут сюда за целебным воздухом, радоновыми источниками и терренкурами в хвойных лесах. Из Белокурихи стартуют многие экскурсии в Горный Алтай, например к Телецкому озеру. В середине июля здесь пройдет Шукшинский кинофестиваль (Василий Шукшин родился в этих краях). Приедут литераторы, актеры, режиссеры.Подъем на канатно-кресельной дороге на гору Церковку (801 метр над уровнем моря) занимает около 25 минут. С вершины, напоминающей купол храма, открывается панорамный вид на окрестности. Если идти пешком, по дороге встречаются бурундуки, которых можно угостить семечками.Пятнадцатиметровые останцы "Четыре брата" — в трех километрах от Белокурихи, к ним есть конная экскурсия. А за необычными селфи отправляйтесь в FotoLand park. Там — вертикально вкопанный в землю "запорожец", желтая подводная лодка, гигантский бильярд и мотоцикл Терминатора.Абзаково: биатлон и игры с хаскиЛетний сезон в Абзаково в Башкортостане у подножия Уральских гор открылся в мае. Активная жизнь сместилась в дома отдыха. Там — оздоровительные процедуры, как в санатории, аттракционы вокруг и аквапарк с тремя горками, возможность поиграть в футбол, волейбол, теннис. И даже пострелять в центре "Биатлон" можно. Все как для профессиональных спортсменов: пять километров асфальтированных лыжероллерных трасс, 30 огневых рубежей и запасной круг для штрафников. В лесу — площадки для пейнтбола и лазертага.Поклонников спокойного отдыха привлекает "Остров" — поросшая хвойным лесом территория с полянами для пикников и пляжем. Там же стоит прокатиться на лодке или катамаране, пострелять в тире и отправиться в "Хаски-город". Сесть в упряжку можно только зимой, но зато общаться с собаками — круглогодично."Банное": пляж и маунтинбайкВ 30 километрах от Абзаково, но уже на территории Челябинской области, расположено "Банное". Рядом — семь озер: самое большое носит одно имя с курортом. На его берегу — санаторий "Юбилейный". Кроме оздоровления, можно покататься на катере, гидроциклах, водных лыжах.Между горнолыжным и велнес-центром всего 800 метров. Склоны трижды принимали этап кубка мира по сноуборду, а летом они становятся трассой для занятий маунтинбайком. Также можно сесть за руль картинга, поиграть в пейнтбол, отправиться в парк развлечений: там веревочный лабиринт, скалодром и тарзанка.Подъемник работает и в теплое время года: отвезет в ресторан "Горное ущелье" на высоте 942 метра над уровнем моря.Большие спортивные мероприятия запланировали на вторую половину лета: в конце июля пройдет забег по пересеченной местности MMK Wild Trail. Дистанции — от 11 до 95 километров через поля и горы. "Солнечная долина": гонки, песни и шаманыТам же на Урале — вблизи Миасса — горнолыжный курорт "Солнечная долина". Летом он превращается в парк развлечений: тут можно кататься на велосипедах, лошадях, заняться картингом, играть в пейнтбол и купаться в красивейшем озере Тургояк, которое иногда называют младшим братом Байкала.В начале июня сюда приедут гонщики на эндуро-мотоциклах на фестиваль Light Enduro racing. С 24 по 26 июня — время бардов: состоится Ильменский фестиваль авторской песни.В августе организуют этнические туры, к примеру "Тепло шамана". Во время путешествия гости познакомятся с древними обрядами, попробуют традиционный чай и блюда из дичи, приготовленной на огне.
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Российские горнолыжные курорты теперь предпочитают называть себя всесезонными. Многие основательно подготовились к лету: туристов привлекают фестивалями и спортивными активностями. Ехать стоит даже заядлым лыжникам, это прекрасная возможность по-новому взглянуть на давно знакомые склоны.
Красная Поляна: звездопад и коворкинг для удаленщиков
"Зарядись энергией гор!" — призывают на курорте Красная Поляна, где 29 мая стартовал летний сезон. "Место силы" оправдывает свою репутацию: бронирования на август достигли 85 процентов — как в феврале.
"Еще пять лет назад туристы летом выбирали горы, потому что хотели сэкономить на море. Теперь они приезжают из-за комфортного климата, более продвинутой инфраструктуры, интересных развлечений, камерности", — говорит директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова.
Соотношение "летних" и "зимних" туристов уже 50 на 50, при этом теплый сезон на курорте длится семь-восемь месяцев, а горнолыжный — четыре-пять, уточняет она.
Развлечений много. В первой половине лета (3 июня — 10 июля) пройдет ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта Bonus Summer Camp. Это летнее катание в сноупарке в горной долине Цирк-2, там же можно увидеть соревнования опытных спортсменов.
Молодой человек катается на зиплайне в парке высокогорных аттракционов Gorky Fly на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае
Другой ежегодный фестиваль, "Звездопад Персеиды", запланировали на 12-14 августа. На высоте две тысячи метров над уровнем моря среди альпийских лугов участники, которых разместят в палаточном лагере, будут любоваться метеорным потоком со стороны созвездия Персея — до 100 падающих звезд в час.
А днем — лекции астрономов и прогулки по экотропам, начинающимся сразу за пределами палатки. Длина маршрутов — более 50 километров. Самый необычный — "Альпийские луга" — позволяет увидеть четыре времени года и целое цветочное море.
Еще в этом году на курорте позаботились об удаленщиках: открылся первый в России высокогорный коворкинг.
Шерегеш: мотокросс и гастробатлы
В сибирском Шерегеше, или просто Геше, как называют его местные, можно купаться в 22 бассейнах с подогревом, работают 15 банных комплексов и три канатные дороги. Из развлечений: полеты на параплане и воздушных шарах, прогулки по экотропам и поездки на квадроциклах, маунтинбайках, посещение веревочного парка.
"Также для гостей курорта будут доступны терренкуры от горы Зеленой до скал-останцев Верблюды, трекинг на гору Мустаг, сплав на катамаранах по реке Мрассу", — перечисляет глава АНО "Дирекция курорта Шерегеш" Алексей Стоянов.
В середине июня тут пройдет экофест "Шерегеш" в формате игры-путешествия "В гости к Бабе-яге". Его главная часть — спортивные соревнования по уборке мусора.
Гостиницы у подножия горы Зеленой на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области
В конце июня на курорт приедут 250 участников многодневной всероссийской гонки по мотокроссу Hard Enduro RockForest. Одновременно состоится фестиваль "ПРОГЕШ". Для участников — йога, диджей-сеты, занятия по стрит-арту, гастробатлы лучших шеф-поваров Сибири и мастер-классы коренного народа — шорцев.
В конце июля в Геше соберутся поклонники бега на фестиваль Gesh Run Fest. Маршрут протяженностью от 7,5 до 53 километров объединит все живописные площадки курорта.
Архыз: зубры и байк-парк
Для начала поднимитесь на канатке на высоту более 2200 метров. "Оттуда открываются эталонные виды на Кавказский хребет", — советуют в пресс-службе этого курорта в Карачаево-Черкесии. Вниз спускайтесь по экотропе: по хвойным лесам и альпийским лугам она выводит к поселку Романтик.
Трекинг здесь — главное занятие летом. Отправляйтесь к перевалу Федосеева, Софийским и Дуккинским озерам. В Тебердинском заповеднике можно даже встретить зубров.
Есть джип-туры на водопад Белый, конные прогулки и рафтинг по реке Большой Зеленчук. Из достопримечательностей — Аланское городище и Специальная астрофизическая обсерватория РАН у подножия горы Пастухова, где находится самый большой телескоп страны.
Байк-парк уже открыт: это шесть с половиной километров трасс разной сложности для катающихся на горном велосипеде.
Эльбрус: водопады и зиплайн
Попасть из лета в зиму всего за час можно на этом знаменитом курорте в Кабардино-Балкарии. Верхняя станция канатки — самая высокогорная в стране — в 3847 метрах над уровнем моря. Выходите на промежуточных остановках, чтобы сделать селфи на фоне живописных окрестностей и выпить горного чаю с медом.
Альпинисты проходят акклиматизацию перед восхождением на Эльбрус в окрестностях базового лагеря "Азау"
Важно правильно одеться. "Когда внизу, на поляне Азау, 30 градусов тепла, на самой высокой станции "Гарабаши" — всего пять. Подниматься нужно в закрытой обуви, ветровках, брюках и солнцезащитных очках", — рассказали в пресс-службе курорта.
Лето — сезон восхождения на главную вершину Европы. Но если к экстриму вы не готовы, можно поехать к термальным источникам, покататься на лошадях или заняться трекингом: отправиться в Терскольское ущелье, к водопаду Девичьи Косы или к озеру Донгуз-Орун-Кель (важно: это приграничная зона, надо заранее заказать пропуск).
За адреналином нужно ехать в Чегемское ущелье. Там — прыжки в пропасть, полеты на парапланах, зиплайн и скалодром.
Белокуриха: останцы и бурундуки
Летом этот курорт на Алтае востребован не меньше, чем зимой. Едут сюда за целебным воздухом, радоновыми источниками и терренкурами в хвойных лесах.
Из Белокурихи стартуют многие экскурсии в Горный Алтай, например к Телецкому озеру. В середине июля здесь пройдет Шукшинский кинофестиваль (Василий Шукшин родился в этих краях). Приедут литераторы, актеры, режиссеры.
Подъем на канатно-кресельной дороге на гору Церковку (801 метр над уровнем моря) занимает около 25 минут. С вершины, напоминающей купол храма, открывается панорамный вид на окрестности. Если идти пешком, по дороге встречаются бурундуки, которых можно угостить семечками.
Пятнадцатиметровые останцы "Четыре брата" — в трех километрах от Белокурихи, к ним есть конная экскурсия. А за необычными селфи отправляйтесь в FotoLand park. Там — вертикально вкопанный в землю "запорожец", желтая подводная лодка, гигантский бильярд и мотоцикл Терминатора.
Абзаково: биатлон и игры с хаски
Летний сезон в Абзаково в Башкортостане у подножия Уральских гор открылся в мае. Активная жизнь сместилась в дома отдыха. Там — оздоровительные процедуры, как в санатории, аттракционы вокруг и аквапарк с тремя горками, возможность поиграть в футбол, волейбол, теннис.
И даже пострелять в центре "Биатлон" можно. Все как для профессиональных спортсменов: пять километров асфальтированных лыжероллерных трасс, 30 огневых рубежей и запасной круг для штрафников. В лесу — площадки для пейнтбола и лазертага.
Поклонников спокойного отдыха привлекает "Остров" — поросшая хвойным лесом территория с полянами для пикников и пляжем. Там же стоит прокатиться на лодке или катамаране, пострелять в тире и отправиться в "Хаски-город". Сесть в упряжку можно только зимой, но зато общаться с собаками — круглогодично.
"Банное": пляж и маунтинбайк
В 30 километрах от Абзаково, но уже на территории Челябинской области, расположено "Банное". Рядом — семь озер: самое большое носит одно имя с курортом. На его берегу — санаторий "Юбилейный". Кроме оздоровления, можно покататься на катере, гидроциклах, водных лыжах.
Между горнолыжным и велнес-центром всего 800 метров. Склоны трижды принимали этап кубка мира по сноуборду, а летом они становятся трассой для занятий маунтинбайком. Также можно сесть за руль картинга, поиграть в пейнтбол, отправиться в парк развлечений: там веревочный лабиринт, скалодром и тарзанка.
Подъемник работает и в теплое время года: отвезет в ресторан "Горное ущелье" на высоте 942 метра над уровнем моря.
Большие спортивные мероприятия запланировали на вторую половину лета: в конце июля пройдет забег по пересеченной местности MMK Wild Trail. Дистанции — от 11 до 95 километров через поля и горы.
"Солнечная долина": гонки, песни и шаманы
Там же на Урале — вблизи Миасса — горнолыжный курорт "Солнечная долина". Летом он превращается в парк развлечений: тут можно кататься на велосипедах, лошадях, заняться картингом, играть в пейнтбол и купаться в красивейшем озере Тургояк, которое иногда называют младшим братом Байкала.
В начале июня сюда приедут гонщики на эндуро-мотоциклах на фестиваль Light Enduro racing. С 24 по 26 июня — время бардов: состоится Ильменский фестиваль авторской песни.
В августе организуют этнические туры, к примеру "Тепло шамана". Во время путешествия гости познакомятся с древними обрядами, попробуют традиционный чай и блюда из дичи, приготовленной на огне.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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