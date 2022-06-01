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Военный эксперт усомнился в данных Зеленского о потерях ВСУ - РИА Новости, 01.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/poteri-1792294317.html
Военный эксперт усомнился в данных Зеленского о потерях ВСУ
Военный эксперт усомнился в данных Зеленского о потерях ВСУ - РИА Новости, 01.06.2022
Военный эксперт усомнился в данных Зеленского о потерях ВСУ
Владимир Зеленский занизил количество ежедневных потерь украинской армии как минимум в 3 раза, считает известный российский военный эксперт, главный редактор... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:02
2022-06-01T12:02
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
владимир зеленский
игорь коротченко
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский занизил количество ежедневных потерь украинской армии как минимум в 3 раза, считает известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax, что Украина ежедневно теряет в боевых действиях порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными."Очевидно, Зеленский озвучил заниженные цифры. По оценкам экспертов, реальные цифры ежедневных потерь ВСУ в три раза выше", - сказал Коротченко РИА Новости.По его словам, пропаганда Украины не может назвать истинное количество погибших и раненых военнослужащих из репутационных соображений."Однако потерь в ВСУ так много, что Украине не представляется возможным молчать в данной ситуации", - добавил собеседник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По состоянию на 25 марта ВС РФ выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Тогда же Минобороны в последний раз озвучило официальные цифры российских потерь: 1351 погибший, 3825 раненых.
https://ria.ru/20220601/izyum-1792066172.html
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украина, россия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, игорь коротченко
12:02 01.06.2022
 
Военный эксперт усомнился в данных Зеленского о потерях ВСУ

Эксперт Коротченко: Зеленский занижает цифры ежедневных украинских потерь в три раза

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский занизил количество ежедневных потерь украинской армии как минимум в 3 раза, считает известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax, что Украина ежедневно теряет в боевых действиях порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными.
"Очевидно, Зеленский озвучил заниженные цифры. По оценкам экспертов, реальные цифры ежедневных потерь ВСУ в три раза выше", - сказал Коротченко РИА Новости.
По его словам, пропаганда Украины не может назвать истинное количество погибших и раненых военнослужащих из репутационных соображений.
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"Однако потерь в ВСУ так много, что Украине не представляется возможным молчать в данной ситуации", - добавил собеседник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По состоянию на 25 марта ВС РФ выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Тогда же Минобороны в последний раз озвучило официальные цифры российских потерь: 1351 погибший, 3825 раненых.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийИгорь Коротченко
 
 
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