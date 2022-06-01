https://ria.ru/20220601/plennye-1792375399.html

Гутерреш выступил за скорейший обмен пленных с "Азовстали"

Гутерреш выступил за скорейший обмен пленных с "Азовстали" - РИА Новости, 01.06.2022

Гутерреш выступил за скорейший обмен пленных с "Азовстали"

ООН выступает за скорейший обмен пленными между РФ и Украиной, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя ситуацию со сдавшимися в плен на заводе... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:22

2022-06-01T15:22

2022-06-01T15:28

специальная военная операция на украине

в мире

оон

антониу гутерреш

мариуполь

россия

украина

донецкая народная республика

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ООН, 1 июн - РИА Новости. ООН выступает за скорейший обмен пленными между РФ и Украиной, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя ситуацию со сдавшимися в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.На пресс-конференции с премьером Швеции Магдаленой Андерсон генсеку задали вопрос о том, "сыграет ли ООН свою роль в вывозе пленных из России". "ООН была вовлечена в эвакуацию гражданских лиц с "Азовстали". ООН напрямую не была вовлечена в эвакуацию военных, потому что это не наша компетенция. На чем мы настаивали, так это на необходимости проведения как можно скорее обмена пленными, чтобы эта проблема была разрешена определенным образом", - сказал Гутерреш.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/pushilin-1791048553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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