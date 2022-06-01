https://ria.ru/20220601/oon-1792143575.html

США обвиняют: Китай снова скомпрометировал ООН

США обвиняют: Китай снова скомпрометировал ООН - РИА Новости, 01.06.2022

США обвиняют: Китай снова скомпрометировал ООН

"В бессилии и злобе": эти слова из классики советского кино прекрасно иллюстрируют то, что произошло буквально мгновенно после завершения поездки в Китай Мишель РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T08:00

2022-06-01T08:00

2022-06-01T13:29

авторы

мишель бачелет

энтони блинкен

китай

пекин

сша

оон

государственный департамент сша

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"В бессилии и злобе": эти слова из классики советского кино прекрасно иллюстрируют то, что произошло буквально мгновенно после завершения поездки в Китай Мишель Бачелет, верховного комиссара ООН по правам человека. И особенно после ее посещения Северо-Западного региона страны, точнее Синьцзяна.Напомним, в нашем предыдущем материале об этом визите упоминался вот какой эпизод: известные персонажи из числа профессиональных защитников Синьцзяна долгие месяцы с воплями требовали визита верховного комиссара ООН по правам человека в Китай. Видимо, полагая, что этого никогда не будет. И вдруг, когда она туда все-таки поехала, начались совсем другие вопли: это ошибка. Ехать было не надо.Так вот, в абсолютно замечательном материале в The Washington Post, "Правде" вашингтонского обкома, подробно излагается, кто такие эти персонажи и как они исходят яростью сейчас. Есть подозрение, что о размахе саботажа поездки не знали даже в Пекине. По крайней мере, в свежем номере Global Times упоминается лишь о заявлении Госдепартамента США. А вот обозреватель The Washington Post, ссылаясь на свои несравненные источники на самом верху, уточняет: лично госсекретарь Энтони Блинкен и лично посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд ходили к Генсеку ООН Антонио Гутеррешу и стучали на Мишель Бачелет накануне ее поездки. Еще было грозное заявление министров иностранных дел "Большой семерки", и это не говоря о строгих инструкциях для Бачелет со стороны правозащитной своры, извините, "правозащитного сообщества".Но ничего хорошего из этих усилий не получилось. Вот теперь давайте насладимся стилем автора упомянутого материала, некоего Джоша Рогина, который громовым голосом оглашает обвинительный акт против верховного комиссара ООН по правам человека.Комиссар проигнорировала требования администрации Байдена и той самой своры не давать Пекину превращать ее визит в пропагандистскую победу. Этот приезд также помог КНР отрицать факт геноцида против мусульман-уйгуров. Мишель "гротескным образом" похвалила Китай за его грандиозные достижения по части прав человека в сфере уничтожения нищеты, а именно так Пекин обозначает сегодня права человека.Извините, Джош, а что — достижения не грандиозны и к правам человека отношения не имеют? Где гротеск? Да попробуй этого человека останови, он продолжает зачитывать акт: Бачелет "упустила шанс четко осудить китайскую правительственную кампанию репрессий, которые, как заявляют уйгурская община и две администрации США, означают геноцид", и еще она приняла на веру утверждения Пекина о закрытии в Синьцзяне "центров перевоспитания", где томятся два миллиона человек.Тут надо стыдливо напомнить, что в предыдущем нашем материале была цифра (откровенно дикая) в один миллион человек. А тут оценки "уйгурской общины", то есть эмигрантов, берутся по максимуму: целых два миллиона. Из десяти миллионов уйгуров. То есть там каждый пятый — в лагерях. Ну бывает, ошибочка вышла.А обвинительный акт переходит к выводам: Бачелет "подорвала доверие к себе и в целом к ООН в сфере прав человека… Пекин скомпрометировал еще одно подразделение ООН". Это оценка не столько Джоша Рогина, сколько цитируемого им Кристофера Уолкера, а это ведь глава всего Национального фонда за демократию!Кто такие Джош Рогин или Кристофер Уолкер, чтобы приговаривать всю Организацию Объединенных Наций? Или — тоже из классики: "Кто ты такой, чтобы мне тут читать лекции?" (Эту классику позже опровергли, Сергей Лавров не говорил дословно такого своему британскому коллеге Дэвиду Милибэнду, разве что максимум думал.)Так ведь вы просто представьте себе обратную ситуацию. Существует многомиллиардная индустрия подрыва каких угодно государств мира, называемая "правозащитным сообществом". Эти люди пугают правительства и мир в целом жутким нагромождением обвинений, ссылаясь на свои "источники", обычно на эмигрантов, причем таких, у которых есть все основания соответствующие государства ненавидеть, а еще хотеть денег и славы за пределами бывшей родины. И существование всей этой сети подрывается одним простым вопросом: а доказательства у вас есть? Можете доказать, что в Синьцзяне арестовывают просто за бороду или засадили в лагеря каждого пятого? Или мы вам обязаны верить?В том-то и дело, что обязаны. А постановка вопроса насчет доказательств подразумевает, что существует кто-то или что-то, чья работа — проверять факты и вообще надсматривать над правозащитниками. То есть, к примеру, ООН. Но тогда из всей правозащитной команды выходит воздух, как из проколотого шарика, а деньги ей давать, получается, незачем. Она тогда не владеет священным правом нести истину в последней инстанции и принуждать всех остальных, включая ООН, к роли исполнительного органа при этих самозванцах.Более того, такой стиль мысли вообще относится к Западу в целом на нынешней острой стадии его существования: нельзя признавать какую-либо инстанцию выше Запада.Поэтому, конечно, с точки зрения этих людей, Мишель Бачелет вообще не должна была ездить в Китай — или ехать, но после получения подробной инструкции от кого надо. И неважно, что, вообще-то, она там, в Китае, наговорила много такого, что власти могли бы и поежиться. И возможно, еще наговорит.А теперь посмотрим на ситуацию с неожиданной стороны. Мишель Бачелет числится среди будущих кандидатов на пост Генерального секретаря ООН. Поездка в Китай и занятая там вполне независимая позиция дают ей голоса стран, не только и не столько входящих в какую-то сферу влияния Китая, наоборот, это Пекин старается стать их моральным лидером. Речь о блоке в 100-140 голосов при общем количестве членов ООН, составляющем 193 государства. Да и оставшиеся голоса — это не Запад, к "твердокаменным" западниками можно отнести стран 30, а прочие — надо еще посмотреть. Эти 100-140 голосов — те самые, которые воздерживались или голосовали против антироссийских резолюций, и такие страны пытаются, если могут, обойтись без участия в этих (и антикитайских) санкциях.Поэтому дело не только в том, что Мишель Бачелет не должна была ездить в Китай: если комиссар ООН так себя ведет, то вся организация оказывается в черном списке у настоящих западников.

https://ria.ru/20220530/kitay-1791710912.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220530/knr-1791735684.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220530/1791828609.html

https://ria.ru/20220529/bucha-1791464011.html

https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html

китай

пекин

сша

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авторы, мишель бачелет, энтони блинкен, китай, пекин, сша, оон, государственный департамент сша