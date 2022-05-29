https://ria.ru/20220529/bucha-1791464011.html

Китаю попытались устроить Бучу в Синьцзяне

Китаю попытались устроить Бучу в Синьцзяне - РИА Новости, 29.05.2022

Китаю попытались устроить Бучу в Синьцзяне

Поездка Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в Китай завершилась так, как завершаются все такие поездки. На итоговой пресс-конференции... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T08:00

2022-05-29T08:00

2022-05-29T08:01

мишель бачелет

китай

сша

буча

оон

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Поездка Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в Китай завершилась так, как завершаются все такие поездки. На итоговой пресс-конференции комиссар поговорила про все хорошее и упомянула все плохое. Одна сторона (Запад) вынесла в заголовки плохое, другая (Китай) — наоборот. Еще было решено создать совместную с китайскими властями комиссию для разбирательства, например, по части технологий борьбы с терроризмом в Синьцзяне. Были тесные контакты с китайскими властями, им переданы рекомендации. Контакты будут продолжены — в общем, все как надо.А должен был случиться дикий скандал, который сорвался исключительно по глупости провокаторов. Это примерно как фейк о "зверствах российской армии" в украинской Буче — работали бы лучше, без вот этих оживающих покойников в зеркале заднего вида (после того, как машина с видеокамерой проезжает мимо, они садятся), — может, дольше бы разбирались.Смешных китайских сюжетов, на самом деле, получилось два. Один — это типичная Буча, а именно — всплывшая как раз накануне визита Мишель хакерская добыча из полицейских файлов в Синьцзяне.Здесь напомним, что Синьцзян — это давно надоевшая классика обвинений Китая в геноциде уйгуров (национального мусульманского меньшинства в этой северо-западной провинции страны). В обвинительный список заталкивается все подряд: принудительный труд, насильственные аборты, полицейские зверства. Ну и не забудем историю о том, как в концлагеря превратились школы перевоспитания молодых и не совершивших тяжких преступлений джихадистов — им вместо тюремных сроков придумали вот эти школы, где среди прочего обучают китайскому языку и некоторым профессиям. Так что именно поездки Мишель в Синьцзян все ждали затаив дыхание. И никто не сомневался, что какая-то Буча должна была накануне этой поездки случиться.И вот люди смотрят на черно-белые и цветные кадры, якобы украденные из компьютеров полиции в Урумчи, Кашгаре и в прочих городах замечательного Синьцзяна. И видят то, что надо: кто-то кого-то жестко арестовывает, везде много-много похожих на тараканов иероглифов. Очень страшно. Но кадры эти доступны и китайской публике, которая удивилась, почему в служебных документах так много иероглифов полного написания, если в стране после 1949 года стартовала реформа — упрощение письменности. А вот на Тайване такой реформы не было. Все понятно.Далее стало известно, что некоторые стыренные из компьютеров страшные кадры настоящие — это запись тренировок полиции. Хотя терактов джихадисты в Синьцзяне не практиковали уже много лет, полиция не хочет рисковать и остается в готовности.Ну и окончательно стало все понятно, когда выяснилось ключевое во всей истории имя: Адриан Ценц. Это не совсем то же самое, что профессиональные фейкометатели типа "Белых касок", известных постановкой "химических атак в Сирии", но нечто близкое. Адриан, немец, работающий в американском "Мемориальном фонде жертв коммунизма", известен тем, что через него мусульманские экстремисты, эмигранты из Синьцзяна, запустили в обращение фальшивку насчет "концлагерей", в которых сидит до миллиона человек. Вот и сейчас именно ему достались страшные файлы, о которых грамотно шептались по всему миру уже недели три, потом они попали, как вы догадываетесь, на BBC — в общем, опять же классика. Давно надоевшая. Потому что в "концлагерях" за последние годы побывали тысячи гостей и наблюдателей, включая автора этих строк, и это не говоря о 200 миллионах туристов в Синьцзяне в целом. Вдобавок замученные китайскими властями "покойники" нашлись (ожили?) — как всегда.Но по-своему интересен другой смешной сюжет, менее замеченный и менее эффектный. Сначала известные подозреваемые из числа профессиональных защитников Синьцзяна долгие месяцы воплем требовали визита Верховного комиссара ООН по правам человека в Китай. Видимо, полагая, что этого никогда не будет. И вдруг, когда она туда все-таки поехала, начались совсем другие вопли: это была ошибка. Ехать было не надо.За этой второй историей стоит очень важный сюжет текущей мировой политики. Давайте посмотрим, что такое Верховный комиссар ООН по правам человека и для чего нужны ее визиты куда-либо. Понятно, что у комиссара и ее делегации нет возможностей играть роль следственной бригады, расследующей все до единого нарушения прав человека на местах. Тем более что и в таком случае всегда можно сказать, что эту команду не туда отвезли и всячески запудрили ей глаза. А сегодняшняя поездка комиссара в Китай вдобавок проходит на фоне неустанных усилий Пекина по сохранению политики "ноль ковида", то есть санитарный режим там — как на недавней Олимпиаде, а общение ограничено.Однако в целом такие поездки — это все равно что генеральская инспекция в далеком гарнизоне: процедура смешная, но нужная. И командование, и рядовые должны знать, что есть внешняя сила, которая, конечно, наводит много бессмысленного шороха, но может и разрешить какие-то ситуации. Правда, ООН — не начальство над правительствами, но в теории независимый партнер по диалогу с таковыми. И с таким партнером — опять же теоретически — должен быть шанс на нормальный разговор, особенно с учетом того факта, что со "стратегическим конкурентом" (США) именно такого разговора заведомо быть не может (что мы и видим). Ну и не забудем, что там, где есть люди, возможно и какое-то нарушение их прав, особенно на местах, так что правительствам бывает выгодно держать подчиненных в страхе перед вмешательством "внешнего фактора".Ключевое слово в этой истории — "независимый". Например, независимый арбитр. За многие структуры ООН ведется борьба, чтобы повлиять на них, склонить на свою сторону. Но они хотя бы теоретически могут (и даже должны) быть арбитрами.Параллельно коллективный Запад десятилетиями создавал гигантскую сеть никоим образом не независимых, хотя и "неправительственных" организаций. Потрачены и продолжают тратиться громадные деньги. Система работает по четкой схеме: эмигранты и прочие обиженные из всех и всяких стран поставляют правозащитникам фактуру, те издают грозные приговоры, все трепещут, обжаловать приговор невозможно. И теперь спросите, где в этой схеме место для пусть даже теоретически независимого арбитра, который бы сказал: вот здесь есть прогресс, здесь есть сомнения и обвинения, будем работать дальше. Вдобавок — это что, комиссар ООН может и по Америке устроить такую же поездку?А не проще ли вот так, как сейчас, откровенно заявить: и сама поездка Мишель Бачелет в Китай — ошибка, и ее должность — ошибка, и вообще существование ООН как арбитра — ошибка. Собственно, это очень заметно — что Западу ООН как концепция сегодня сильно мешает, хотя не все и не всегда открыто призывают к ее отмене.

https://ria.ru/20220525/kitay-1790441431.html

https://ria.ru/20220518/yaponiya-1789134614.html

https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html

https://ria.ru/20220427/zapad-1785595651.html

китай

сша

буча

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мишель бачелет, китай, сша, буча, оон