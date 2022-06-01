Мужчина погиб при обстреле Горловки украинскими войсками

Мэр Приходько: мужчина погиб и женщина ранена при обстреле Горловки украинскими войсками
Село Яцковка недалеко от Изюма сейчас в полном запустении: разрушены дома, разбиты машины, повсюду следы от снарядов.
Село Яцковка недалеко от Изюма сейчас в полном запустении: разрушены дома, разбиты машины, повсюду следы от снарядов.
Украинская авиация при отступлении применила здесь однотонную авиабомбу. Об этом напоминает глубокая воронка, куда поместилось бы несколько грузовиков.
Украинская авиация при отступлении применила здесь однотонную авиабомбу. Об этом напоминает глубокая воронка, куда поместилось бы несколько грузовиков.
Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома и калитки.
Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома и калитки.
Украинские войска цеплялись за каждый рубеж и старались оставить после себя как можно больше разрушений.
Украинские войска цеплялись за каждый рубеж и старались оставить после себя как можно больше разрушений.
Похожая ситуация и в селе Рубцы, расположенном в Донецкой области. На фото — жительница дома, разрушенного обстрелами ВСУ.
Похожая ситуация и в селе Рубцы, расположенном в Донецкой области. На фото — жительница дома, разрушенного обстрелами ВСУ.
Подразделения вооруженных сил Украины в марте взорвали плотину Оскольского водохранилища. В результате река, по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, вышла из берегов, а водохранилище обмелело.
Подразделения вооруженных сил Украины в марте взорвали плотину Оскольского водохранилища. В результате река, по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, вышла из берегов, а водохранилище обмелело.
Противник покидал позиции в спешке, побросав имущество. На фото — разбитый танк ВСУ на освобожденной территории в Донецкой области.
Противник покидал позиции в спешке, побросав имущество. На фото — разбитый танк ВСУ на освобожденной территории в Донецкой области.
Украинские военные минировали железную дорогу и станции, чтобы затруднить продвижение армии ДНР и ЛНР.
Украинские военные минировали железную дорогу и станции, чтобы затруднить продвижение армии ДНР и ЛНР.
Сейчас на освобожденных территориях работают специалисты МЧС. Оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенных пунктов.
Сейчас на освобожденных территориях работают специалисты МЧС. Оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенных пунктов.
Село Яцковка недалеко от Изюма сейчас в полном запустении: разрушены дома, разбиты машины, повсюду следы от снарядов.
Украинская авиация при отступлении применила здесь однотонную авиабомбу. Об этом напоминает глубокая воронка, куда поместилось бы несколько грузовиков.
Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома и калитки.
Украинские войска цеплялись за каждый рубеж и старались оставить после себя как можно больше разрушений.
Похожая ситуация и в селе Рубцы, расположенном в Донецкой области. На фото — жительница дома, разрушенного обстрелами ВСУ.
Подразделения вооруженных сил Украины в марте взорвали плотину Оскольского водохранилища. В результате река, по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, вышла из берегов, а водохранилище обмелело.
Противник покидал позиции в спешке, побросав имущество. На фото — разбитый танк ВСУ на освобожденной территории в Донецкой области.
Украинские военные минировали железную дорогу и станции, чтобы затруднить продвижение армии ДНР и ЛНР.
Сейчас на освобожденных территориях работают специалисты МЧС. Оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенных пунктов.