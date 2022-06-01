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Мужчина погиб при обстреле Горловки украинскими войсками

Мужчина погиб при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 01.06.2022

Мужчина погиб при обстреле Горловки украинскими войсками

Мужчина погиб, женщина получила ранения от разрыва украинского снаряда в Калининском районе Горловки, повреждены здания пожарно-спасательной части и трамвайного РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:59

2022-06-01T12:59

2022-06-01T13:13

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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горловка

донецкая народная республика

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Мужчина погиб, женщина получила ранения от разрыва украинского снаряда в Калининском районе Горловки, повреждены здания пожарно-спасательной части и трамвайного депо, а так же порядка 10 домов, сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские каратели подвергли обстрелу Калининский район Горловки. В результате разрыва украинского снаряда по улице Углегорское шоссе ранения получила женщина, мужчина погиб", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра. Отмечается, что в результате украинской агрессии повреждено здание 22 пожарно-спасательной части ГПСО Горловки МЧС ДНР, здание трамвайного депо и более 10 жилых домов.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

украина

горловка

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, горловка, донецкая народная республика, владимир путин, россия, стирол