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В Fitch оценили последствия эмбарго ЕС на импорт российской нефти - РИА Новости, 01.06.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220601/neft-1792428906.html
В Fitch оценили последствия эмбарго ЕС на импорт российской нефти
В Fitch оценили последствия эмбарго ЕС на импорт российской нефти - РИА Новости, 01.06.2022
В Fitch оценили последствия эмбарго ЕС на импорт российской нефти
К концу года с мирового рынка может "исчезнуть" 2-3 миллиона баррелей в день экспортируемой из России нефти из-за частичного эмбарго ЕС на её импорт, которое... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:47
2022-06-01T17:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. К концу года с мирового рынка может "исчезнуть" 2-3 миллиона баррелей в день экспортируемой из России нефти из-за частичного эмбарго ЕС на её импорт, которое вот-вот примут, считает международное рейтинговое агентство Fitch.В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти."Мы считаем, что перенаправление всех объемов российской нефти и нефтепродуктов может оказаться невозможным из-за инфраструктурных ограничений, самоограничений покупателей и логистических сложностей, таких как потенциальные ограничения на предоставление страховки для грузов с российской нефтью. В результате, по нашим оценкам, к концу 2022 года с мирового рынка может исчезнуть 2-3 миллиона баррелей в день российского экспорта нефти, или около четверти добываемой нефти в стране", - считает агентство.Агентство также отметило, что в связи с этим ожидает ещё более высоких цен на нефть до конца года, но в среднесрочной перспективе эти цены будут умеренными.
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экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
17:47 01.06.2022
 
В Fitch оценили последствия эмбарго ЕС на импорт российской нефти

Fitch: эмбарго на импорт нефти из России уберет с рынка до трех миллионов баррелей в день

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. К концу года с мирового рынка может "исчезнуть" 2-3 миллиона баррелей в день экспортируемой из России нефти из-за частичного эмбарго ЕС на её импорт, которое вот-вот примут, считает международное рейтинговое агентство Fitch.
В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
"Мы считаем, что перенаправление всех объемов российской нефти и нефтепродуктов может оказаться невозможным из-за инфраструктурных ограничений, самоограничений покупателей и логистических сложностей, таких как потенциальные ограничения на предоставление страховки для грузов с российской нефтью. В результате, по нашим оценкам, к концу 2022 года с мирового рынка может исчезнуть 2-3 миллиона баррелей в день российского экспорта нефти, или около четверти добываемой нефти в стране", - считает агентство.
Агентство также отметило, что в связи с этим ожидает ещё более высоких цен на нефть до конца года, но в среднесрочной перспективе эти цены будут умеренными.
Цистерны в нефтеналивном порту - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
08:00
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенРоссияЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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