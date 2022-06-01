06:04 01.06.2022 (обновлено: 10:37 01.06.2022)
Французов встревожило эмбарго ЕС на российскую нефть
Опрошенные France 2 французы обеспокоились ростом цен из-за эмбарго ЕС на нефть из России
Автомобили на АЗС во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. После согласования лидерами стран ЕС шестого пакета антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России, французов беспокоит риск роста цен на топливо, говорится в сюжете телеканала France 2.
Запрет коснется поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу года ЕС фактически сократит импорт российской нефти на 90 процентов.
"Этот шестой пакет антироссийских санкций ударит по покупательской способности. Французы уже готовятся", - отмечает телеканал.
Французы в телеэфире выразили беспокойство из-за риска дальнейшего подорожания бензина. Так, один из местных автомобилистов после заправки на АЗС рассказал, что его "совсем не радует" перспектива роста цен на топливо.
"Я езжу на машине ежедневно и вынуждена по крайней мере раз в неделю заправлять полный бак, поэтому, конечно, для меня уже дорого. Если поднимется еще выше, будет сложно", - указала другая жительница Франции.
Еще один участник эфира выразил опасения, что рост цен может ударить по всем, кто планирует длительные поездки. "Да, несомненно. Даже для ежедневных поездок на работу", - добавил он.
Как заявил в беседе с телеканалом экономист Французского цента экономической конъюнктуры Селин Антонен, сомнений в том, что цена за литр бензина в ближайшие недели должна вырасти, нет. "Цена на баррель (нефти. – прим. ред.) может взлететь и достигнуть 130—150 долларов. Тогда цены на заправке могут подняться до 2,2—2,3. Это возможно", - предупредил он.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Шестой пакет санкций ЕС также предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка и ограничения в отношении 80 российских бизнесменов и трех телеканалов. Как заявил ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва после решения лидеров стран ЕС найдет других покупателей сырья.
Президент Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.