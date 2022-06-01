https://ria.ru/20220601/neft-1792140648.html

Хозяин — барин: куда потекла "ненужная" Европе российская нефть

Хозяин — барин: куда потекла "ненужная" Европе российская нефть - РИА Новости, 01.06.2022

Хозяин — барин: куда потекла "ненужная" Европе российская нефть

Европейцы ломают голову: и покупать российскую нефть не хотят — ввели частичное эмбарго, и боятся, как бы Москва не заработала еще больше на продаже в другие... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T08:00

2022-06-01T08:00

2022-06-01T08:11

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Европейцы ломают голову: и покупать российскую нефть не хотят — ввели частичное эмбарго, и боятся, как бы Москва не заработала еще больше на продаже в другие страны. Но это уже происходит: пока в ЕС разбирались с новыми санкциями, Азия резко нарастила закупки. На фоне ограничений углеводороды обходятся там дешевле, чем обычно. Тем не менее сейчас котировки настолько высокие, что прибыль от экспорта — рекордная. Европу ждет острый дефицит сырья, рост цен, а азиатские клиенты выстроились в очередь за ресурсами.Берут себеВ апреле Азия впервые обогнала Европу по закупкам нефти из России, став крупнейшим импортером. Впереди всех — Индия и Китай.В мае Нью-Дели приобрел 24 миллиона баррелей (в апреле — 7,2), сообщает аналитический сервис Refinitiv Energy. Всего в страну с 24 февраля по 30 мая закачали 34 миллиона.По данным платформы сырьевой аналитики Kpler, к 26 мая на танкерах в Индию и Китай доставили около 57 миллионов ​​баррелей Urals и 7,3 миллиона дальневосточной ESPO. В конце февраля было 19 и 5,7 соответственно.Обходные маневрыСуммы контрактов не афишируются, но, как отмечает Financial Times, китайским независимым нефтеперерабатывающим заводам дали неплохую скидку.Представитель НПЗ в Шаньдуне сказал: информацию не раскрывают, "чтобы не привлекать внимания и не попасть под санкции США". Как уточнил источник FT, НПЗ берут на себя часть квот у государственных компаний, которые формально новые соглашения не подписывают.Пополняют запасыСобственно, этого никто и не отрицает. Как утверждает Bloomberg, в мае КНР нацелилась почти на всю нефть, поставляемую по трубопроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО).Разумеется, приходится усложнять логистику, так как судовладельцы и страховщики в Китае опасаются иметь дело с сырьем из России. Подключили небольшие суда с последующей перегрузкой.По данным судоходной компании Vortexa, в апреле 27 из 32 танкеров с нефтью ВСТО отправились в КНР. Для сравнения: в марте было 24 из 31, а в феврале — 20 из 26. По оценкам Braemar ACM Shipbroking, в апреле нефтяные потоки в этом направлении на 20 процентов превысили обычный показатель.В мае из Козьмино ушли 33 танкера, и, как считают в Vortexa, все сырье попадет в Китай. Таким образом, импорт будет рекордным как минимум с 2016-го.Сами себя обхитрилиТакое впечатление, что Пекин решил заранее "освободить" европейских конкурентов от санкционных энергоресурсов. Наблюдатели отмечают: пугая Москву эмбарго, ЕС переиграл сам себя. Угрозы запрета на импорт углеводородов ударят не по России, а по самой Европе, где уже разразился топливный кризис.Впрочем, европейцы признали: полноценного эмбарго позволить себе они не могут. Воспротивились венгры, потребовав от Брюсселя компенсацию в 15 миллиардов евро. У чехов и словаков тоже нет выхода к морю, они полностью зависят от поставок по нефтепроводу "Дружба".В итоге утвердили компромиссный вариант. Эмбарго распространяется на топливо, транспортируемое по морю, но не на "Дружбу". Импорт урежут примерно на 75 процентов.Встанут в очередьА цены и так на максимумах: Brent превысила 120 долларов за баррель."Любые дальнейшие запреты усложнят ситуацию на рынке сырой нефти, который и без того перегружен из-за растущего спроса на бензин, дизельное топливо и авиакеросин в преддверии пикового сезона в США и Европе", — предупреждали аналитики DailyFX."Китай и Индия теперь встанут в очередь за российским сырьем. К ним присоединятся Таиланд и Бангладеш, возможно, Япония. Urals продается по 89-92 доллара за баррель. Это вполне неплохо в нынешних условиях. Дисконт всего 20 процентов — и станут закупаться впрок", — отмечает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.Смягчить нефтяные санкции Европу призывали даже американцы: у них цены на бензин зашкаливают. Но, настояв на своем, ЕС загнал себя в трудное положение.Москве же все это только на руку: на фоне ограничений и высоких котировок доходы от экспорта энергоресурсов выросли в полтора раза. Нефть и газ в апреле принесли рекордные 1,8 триллиона рублей (в марте — 1,2). Как подсчитали аналитики OilPrice, за январь — апрель российский федеральный бюджет получил уже половину от запланированного дохода в 2022-м (9,5 триллиона рублей). Теперь, после шестого пакета санкций, дефицит на рынке лишь усилится, а сырье продолжит дорожать: не исключают и 200 долларов за баррель.

https://ria.ru/20220527/neft-1791090283.html

https://ria.ru/20220531/neft-1792108458.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/neft-1792109952.html

https://ria.ru/20220531/neft-1791929899.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, россия, китай, европа, евросоюз, urals, восточная сибирь — тихий океан, еврокомиссия, нефтепровод "дружба"