https://ria.ru/20220601/nauka-1792316167.html

Россия и Германия обсуждают тему телескопа "Спектра-РГ", заявили в РАН

Россия и Германия обсуждают тему телескопа "Спектра-РГ", заявили в РАН - РИА Новости, 01.06.2022

Россия и Германия обсуждают тему телескопа "Спектра-РГ", заявили в РАН

Россия и Германия находятся на постоянной связи по поводу выключенного телескопа eROSITA космической обсерватории "Спектр-РГ", сообщил журналистам научный... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:51

2022-06-01T12:51

2022-06-01T12:58

российская академия наук

наука

космос - риа наука

германия

украина

саров

институт космических исследований

спектр-рг

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия и Германия находятся на постоянной связи по поводу выключенного телескопа eROSITA космической обсерватории "Спектр-РГ", сообщил журналистам научный руководитель обсерватории академик РАН Рашид Сюняев.Немецкий телескоп eROSITA на российской космической обсерватории "Спектр-РГ" был переведен специалистами Германии в безопасный режим вскоре после начала спецоперации на Украине. На спутнике продолжает работать российский широкоугольный телескоп ART-ХС."Я разговариваю два раза в неделю с немецкими коллегами обязательно, которые страдают от этого выключения не меньше, чем мы. Могу вам сказать, что это счастье, что этот прибор… переведён в так называемый safe mode - это значит режим, в котором прибор находится в полной сохранности, и мы каждый день знаем, как работают и дышат его системы", - сказал Сюняев.Он добавил, что "в любой момент, когда будет можно, в первый же момент прибор будет включён, будет работать, и этого все ждут".Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. Обсерватория, построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).Цель "Спектра-РГ" - составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего планируется построить восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, планировалась к завершению и обнародованию в районе 2025 года.

https://ria.ru/20220226/spektr-rg-1775309571.html

https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791141002.html

германия

украина

саров

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

российская академия наук, космос - риа наука, германия, украина, саров, институт космических исследований, спектр-рг