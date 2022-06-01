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Путин назвал науку важнейшим ресурсом обеспечения национальной безопасности - РИА Новости, 01.06.2022
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Путин назвал науку важнейшим ресурсом обеспечения национальной безопасности
Путин назвал науку важнейшим ресурсом обеспечения национальной безопасности - РИА Новости, 01.06.2022
Путин назвал науку важнейшим ресурсом обеспечения национальной безопасности
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников общего собрания Российской академии наук и назвал науку важнейшим ресурсом социально-экономического... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:27
2022-06-01T10:27
россия
российская академия наук
общество
владимир путин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников общего собрания Российской академии наук и назвал науку важнейшим ресурсом социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности России, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Подчеркну, наука – важнейший ресурс социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности нашей страны. ...Сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления на Россию, роль сильных исследовательских школ, высокотехнологичных, фундаментальных разработок значительно возрастает, служит укреплению суверенитета нашей страны", - говорится в тексте телеграммы.Кроме того, президент назвал встречи Российской академии наук большим событием для всей страны. По его заверению, государство и впредь будет уделять внимание поддержке смелой научной инициативы и перспективной молодежи, совершенствованию материально-технической базы и исследовательской инфраструктуры."Уверен, что ваш форум пройдёт в творческом, конструктивном ключе, а его итоги будут способствовать дальнейшему развитию отечественной научной мысли, наращиванию нашего интеллектуального, технологического, инженерно-технического потенциала", - добавляется в телеграмме.
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россия, российская академия наук, общество, владимир путин
10:27 01.06.2022
 
Путин назвал науку важнейшим ресурсом обеспечения национальной безопасности

Президент Путин назвал науку важнейшим ресурсом обеспечения национальной безопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников общего собрания Российской академии наук и назвал науку важнейшим ресурсом социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности России, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Подчеркну, наука – важнейший ресурс социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности нашей страны. ...Сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления на Россию, роль сильных исследовательских школ, высокотехнологичных, фундаментальных разработок значительно возрастает, служит укреплению суверенитета нашей страны", - говорится в тексте телеграммы.
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Кроме того, президент назвал встречи Российской академии наук большим событием для всей страны. По его заверению, государство и впредь будет уделять внимание поддержке смелой научной инициативы и перспективной молодежи, совершенствованию материально-технической базы и исследовательской инфраструктуры.
"Уверен, что ваш форум пройдёт в творческом, конструктивном ключе, а его итоги будут способствовать дальнейшему развитию отечественной научной мысли, наращиванию нашего интеллектуального, технологического, инженерно-технического потенциала", - добавляется в телеграмме.
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