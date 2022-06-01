https://ria.ru/20220601/nauka-1792263949.html

Путин назвал науку важнейшим ресурсом обеспечения национальной безопасности

Путин назвал науку важнейшим ресурсом обеспечения национальной безопасности - РИА Новости, 01.06.2022

Путин назвал науку важнейшим ресурсом обеспечения национальной безопасности

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников общего собрания Российской академии наук и назвал науку важнейшим ресурсом социально-экономического... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:27

2022-06-01T10:27

2022-06-01T10:27

россия

российская академия наук

общество

владимир путин

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников общего собрания Российской академии наук и назвал науку важнейшим ресурсом социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности России, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Подчеркну, наука – важнейший ресурс социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности нашей страны. ...Сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления на Россию, роль сильных исследовательских школ, высокотехнологичных, фундаментальных разработок значительно возрастает, служит укреплению суверенитета нашей страны", - говорится в тексте телеграммы.Кроме того, президент назвал встречи Российской академии наук большим событием для всей страны. По его заверению, государство и впредь будет уделять внимание поддержке смелой научной инициативы и перспективной молодежи, совершенствованию материально-технической базы и исследовательской инфраструктуры."Уверен, что ваш форум пройдёт в творческом, конструктивном ключе, а его итоги будут способствовать дальнейшему развитию отечественной научной мысли, наращиванию нашего интеллектуального, технологического, инженерно-технического потенциала", - добавляется в телеграмме.

https://ria.ru/20220517/nauka-1789099966.html

https://ria.ru/20220517/suverenizatsiya-1789061849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, российская академия наук, общество, владимир путин