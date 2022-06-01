https://ria.ru/20220601/nato-1792433860.html

Столтенберг анонсировал саммит с участием Турции, Швеции и Финляндии

Столтенберг анонсировал саммит с участием Турции, Швеции и Финляндии - РИА Новости, 01.06.2022

Столтенберг анонсировал саммит с участием Турции, Швеции и Финляндии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что созывает в ближайшие дни в Брюсселе встречу высокопоставленных представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:59

2022-06-01T17:59

2022-06-01T18:38

в мире

нато

йенс столтенберг

турция

швеция

финляндия

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БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что созывает в ближайшие дни в Брюсселе встречу высокопоставленных представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу расширения."Мы должны учитывать озабоченности в сфере безопасности всех союзников по альянсу… С этой целью я созываю встречу в Брюсселе высокопоставленных представителей трех стран в ближайшие дни", - сообщил он на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном."Мы находимся в тесном контакте с Турцией, которая является важнейшим членом альянса, а также со странами, подавшими заявки на вступление – Финляндией и Швецией. Я проведу встречу с высокопоставленными представителями в ближайшие дни, затем продолжу следить за этим вопросом, чтобы убедиться в прогрессе по вопросу заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Я хотел бы достичь этого до саммита, но я понимаю, что для того, чтобы добиться прогресса, необходимо согласие всех 30 членов", - заявил он. По его словам, в НАТО со всей серьезностью воспринимают озабоченности Турции, в том числе по вопросу запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что генсек НАТО предложил провести встречу глав МИД Турции, Финляндии и Швеции, Анкара ждет ответа на свои условия, представленные этим странам для их членства в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг, турция, швеция, финляндия