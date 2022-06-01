17:59 01.06.2022 (обновлено: 18:38 01.06.2022)
Столтенберг анонсировал саммит с участием Турции, Швеции и Финляндии
Столтенберг анонсировал встречу представителей Турции, Швеции и Финляндии
© AP Photo / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что созывает в ближайшие дни в Брюсселе встречу высокопоставленных представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу расширения.
"Мы должны учитывать озабоченности в сфере безопасности всех союзников по альянсу… С этой целью я созываю встречу в Брюсселе высокопоставленных представителей трех стран в ближайшие дни", - сообщил он на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном.
"Мы находимся в тесном контакте с Турцией, которая является важнейшим членом альянса, а также со странами, подавшими заявки на вступление – Финляндией и Швецией. Я проведу встречу с высокопоставленными представителями в ближайшие дни, затем продолжу следить за этим вопросом, чтобы убедиться в прогрессе по вопросу заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Я хотел бы достичь этого до саммита, но я понимаю, что для того, чтобы добиться прогресса, необходимо согласие всех 30 членов", - заявил он. По его словам, в НАТО со всей серьезностью воспринимают озабоченности Турции, в том числе по вопросу запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.