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Столтенберг анонсировал саммит с участием Турции, Швеции и Финляндии - РИА Новости, 01.06.2022
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Столтенберг анонсировал саммит с участием Турции, Швеции и Финляндии
Столтенберг анонсировал саммит с участием Турции, Швеции и Финляндии - РИА Новости, 01.06.2022
Столтенберг анонсировал саммит с участием Турции, Швеции и Финляндии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что созывает в ближайшие дни в Брюсселе встречу высокопоставленных представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:59
2022-06-01T18:38
в мире
нато
йенс столтенберг
турция
швеция
финляндия
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БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что созывает в ближайшие дни в Брюсселе встречу высокопоставленных представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу расширения."Мы должны учитывать озабоченности в сфере безопасности всех союзников по альянсу… С этой целью я созываю встречу в Брюсселе высокопоставленных представителей трех стран в ближайшие дни", - сообщил он на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном."Мы находимся в тесном контакте с Турцией, которая является важнейшим членом альянса, а также со странами, подавшими заявки на вступление – Финляндией и Швецией. Я проведу встречу с высокопоставленными представителями в ближайшие дни, затем продолжу следить за этим вопросом, чтобы убедиться в прогрессе по вопросу заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Я хотел бы достичь этого до саммита, но я понимаю, что для того, чтобы добиться прогресса, необходимо согласие всех 30 членов", - заявил он. По его словам, в НАТО со всей серьезностью воспринимают озабоченности Турции, в том числе по вопросу запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что генсек НАТО предложил провести встречу глав МИД Турции, Финляндии и Швеции, Анкара ждет ответа на свои условия, представленные этим странам для их членства в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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в мире, нато, йенс столтенберг, турция, швеция, финляндия
17:59 01.06.2022 (обновлено: 18:38 01.06.2022)
 
Столтенберг анонсировал саммит с участием Турции, Швеции и Финляндии

Столтенберг анонсировал встречу представителей Турции, Швеции и Финляндии

© AP Photo / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что созывает в ближайшие дни в Брюсселе встречу высокопоставленных представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу расширения.
"Мы должны учитывать озабоченности в сфере безопасности всех союзников по альянсу… С этой целью я созываю встречу в Брюсселе высокопоставленных представителей трех стран в ближайшие дни", - сообщил он на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном.
Президент Финляндии Саули Ниинисте проводит пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 08:00
Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО
"Мы находимся в тесном контакте с Турцией, которая является важнейшим членом альянса, а также со странами, подавшими заявки на вступление – Финляндией и Швецией. Я проведу встречу с высокопоставленными представителями в ближайшие дни, затем продолжу следить за этим вопросом, чтобы убедиться в прогрессе по вопросу заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Я хотел бы достичь этого до саммита, но я понимаю, что для того, чтобы добиться прогресса, необходимо согласие всех 30 членов", - заявил он. По его словам, в НАТО со всей серьезностью воспринимают озабоченности Турции, в том числе по вопросу запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что генсек НАТО предложил провести встречу глав МИД Турции, Финляндии и Швеции, Анкара ждет ответа на свои условия, представленные этим странам для их членства в НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреНАТОЙенс СтолтенбергТурцияШвецияФинляндия
 
 
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