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Глава Мордовии встретился с многодетными семьями
Глава Мордовии встретился с многодетными семьями - РИА Новости, 01.06.2022
Глава Мордовии встретился с многодетными семьями
Глава Мордовии Артём Здунов провел приуроченную к Международному дню защиты детей встречу с многодетными семьями республики, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:50
2022-06-01T18:50
2022-06-01T18:50
республика мордовия
общество
ичалковский район
ковылкинский район
саранск
республика мордовия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов провел приуроченную к Международному дню защиты детей встречу с многодетными семьями республики, сообщает пресс-служба главы региона.В Мордовии около 8 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 25 тысяч детей. За счет средств федерального и республиканского бюджетов в Мордовии меры социальной поддержки получают почти 60 тысяч семей с детьми. Наиболее значимые меры вошли в региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" - республиканский материнский капитал за каждого третьего и последующего ребенка, ежемесячная выплата на первого ребенка, ежемесячная выплата на третьего и последующих детей. Еще одна мера – это ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет."Я хочу от всей души поблагодарить всех многодетных родителей за нелегкий труд, достойный глубокого уважения и общественного признания. Вы взяли на себя большую ответственность. Понимаю, сколько дел в большой семье, какая у вас загруженность, но прошу вас, чтобы за этими делами вы не забывали разговаривать со своими детьми. Обсуждайте с ними, что происходит в мире, что было много лет назад. Нам важно, чтобы дети выросли настоящими людьми, чтобы любили свою семью и свою Родину. Вы выполнили и перевыполнили свою демографическую программу, спасибо вам за это, теперь дело за нами", - цитирует пресс-служба обращение Здунова к многодетным родителям.Отмечается, что на заседании президиума Госсовета Мордовия была названа в числе регионов, наиболее эффективно работающих по программе социальных контрактов. За два с половиной года в республике заключено более 10 тысяч социальных контрактов, на реализацию которых направлен почти миллиард рублей. Причем 70% контрактов заключено с малоимущими семьями с детьми, в том числе – с многодетными. Такую помощь получила и семья Сурайкиных из Ичалковского района."В прошлом году мы заключили социальный контракт на развитие животноводства. Сейчас у нас есть крупный рогатый скот, телята, поросята. Свое хозяйство планируем еще расширить, дети помогают нам во всех делах", - рассказала главе республики Ольга Сурайкина.Помощниками дети из многодетных семей как правило становятся рано, и эти умения очень выручают их в дальнейшей жизни. Младший сын семьи Мещеряковых из Ковылкинского района спросил у главы Мордовии, какую работу тот может выполнять по хозяйству. "По дому я могу сделать абсолютно любую работу ... - у нашей семьи было большое приусадебное хозяйство. И вообще работать руками я очень люблю, и тебе советую...", - ответил первокласснику Здунов.Многодетные семьи получили награды и поощрения, в том числе – семейные абонементы на посещение культурных объектов Саранска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ичалковский район, ковылкинский район, саранск, республика мордовия, артем здунов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов провел приуроченную к Международному дню защиты детей встречу с многодетными семьями республики, сообщает пресс-служба главы региона.
В Мордовии около 8 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 25 тысяч детей. За счет средств федерального и республиканского бюджетов в Мордовии меры социальной поддержки получают почти 60 тысяч семей с детьми. Наиболее значимые меры вошли в региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" - республиканский материнский капитал за каждого третьего и последующего ребенка, ежемесячная выплата на первого ребенка, ежемесячная выплата на третьего и последующих детей. Еще одна мера – это ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
"Я хочу от всей души поблагодарить всех многодетных родителей за нелегкий труд, достойный глубокого уважения и общественного признания. Вы взяли на себя большую ответственность. Понимаю, сколько дел в большой семье, какая у вас загруженность, но прошу вас, чтобы за этими делами вы не забывали разговаривать со своими детьми. Обсуждайте с ними, что происходит в мире, что было много лет назад. Нам важно, чтобы дети выросли настоящими людьми, чтобы любили свою семью и свою Родину. Вы выполнили и перевыполнили свою демографическую программу, спасибо вам за это, теперь дело за нами", - цитирует пресс-служба обращение Здунова к многодетным родителям.
Отмечается, что на заседании президиума Госсовета Мордовия была названа в числе регионов, наиболее эффективно работающих по программе социальных контрактов. За два с половиной года в республике заключено более 10 тысяч социальных контрактов, на реализацию которых направлен почти миллиард рублей. Причем 70% контрактов заключено с малоимущими семьями с детьми, в том числе – с многодетными. Такую помощь получила и семья Сурайкиных из Ичалковского района
.
"В прошлом году мы заключили социальный контракт на развитие животноводства. Сейчас у нас есть крупный рогатый скот, телята, поросята. Свое хозяйство планируем еще расширить, дети помогают нам во всех делах", - рассказала главе республики Ольга Сурайкина.
Помощниками дети из многодетных семей как правило становятся рано, и эти умения очень выручают их в дальнейшей жизни. Младший сын семьи Мещеряковых из Ковылкинского района
спросил у главы Мордовии, какую работу тот может выполнять по хозяйству. "По дому я могу сделать абсолютно любую работу ... - у нашей семьи было большое приусадебное хозяйство. И вообще работать руками я очень люблю, и тебе советую...", - ответил первокласснику Здунов.
Многодетные семьи получили награды и поощрения, в том числе – семейные абонементы на посещение культурных объектов Саранска
.
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