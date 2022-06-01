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В "Роскосмосе" еще не приняли решение о сроках выхода России из проекта МКС - РИА Новости, 01.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220601/mks-1792347120.html
В "Роскосмосе" еще не приняли решение о сроках выхода России из проекта МКС
В "Роскосмосе" еще не приняли решение о сроках выхода России из проекта МКС - РИА Новости, 01.06.2022
В "Роскосмосе" еще не приняли решение о сроках выхода России из проекта МКС
Решение о сроках прекращения работы на МКС и начала развертывания новой российской орбитальной станции ещё не принято, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:00
2022-06-01T14:00
космос - риа наука
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московский комсомолец
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Решение о сроках прекращения работы на МКС и начала развертывания новой российской орбитальной станции ещё не принято, сообщил журналистам руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.По данным "Московского комсомольца", 26 мая глава Российской академии наук Александр Сергеев на заседании Совета по космосу РАН заявил, что решение о прекращении функционирования МКС уже принято и идёт обсуждение, какой должна быть новая национальная станция."Окончательное решение по сроку развертывания новой российской орбитальной служебной станции будет принято в рамках работы над ее эскизным проектом. До этого момента "Роскосмос" работает совместно с партнерами на МКС", - сказал Струговец.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что решение по дате окончания работы на МКС уже принято, но публично сообщать о нем РФ не обязана и оповестит партнеров за год до прекращения сотрудничества, как это предусмотрено международными обязательствами.Сейчас Ракетно-космическая корпорация "Энергия" работает над эскизным проектом новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС). В частности, в ходе проектирования будет выбрана орбита станции - РОСС либо оставят на той же орбите, на которой летает МКС, либо разместят на высокоширотной орбите с наклонением в 97 градусов, чтобы видеть Арктику и наблюдать Северный морской путь. Эскизное проектирование РОСС должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации.
https://ria.ru/20220601/stoimost-1792228431.html
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космос - риа наука, александр сергеев (ран), дмитрий рогозин, арктика, россия, роскосмос, московский комсомолец, российская академия наук
14:00 01.06.2022
 
В "Роскосмосе" еще не приняли решение о сроках выхода России из проекта МКС

"Роскосмос": решения о сроках выхода России из проекта МКС пока нет

© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrovСолнечное затмение с борта МКС
Солнечное затмение с борта МКС - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrov
Солнечное затмение с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Решение о сроках прекращения работы на МКС и начала развертывания новой российской орбитальной станции ещё не принято, сообщил журналистам руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.
По данным "Московского комсомольца", 26 мая глава Российской академии наук Александр Сергеев на заседании Совета по космосу РАН заявил, что решение о прекращении функционирования МКС уже принято и идёт обсуждение, какой должна быть новая национальная станция.
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"Окончательное решение по сроку развертывания новой российской орбитальной служебной станции будет принято в рамках работы над ее эскизным проектом. До этого момента "Роскосмос" работает совместно с партнерами на МКС", - сказал Струговец.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что решение по дате окончания работы на МКС уже принято, но публично сообщать о нем РФ не обязана и оповестит партнеров за год до прекращения сотрудничества, как это предусмотрено международными обязательствами.
Сейчас Ракетно-космическая корпорация "Энергия" работает над эскизным проектом новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС). В частности, в ходе проектирования будет выбрана орбита станции - РОСС либо оставят на той же орбите, на которой летает МКС, либо разместят на высокоширотной орбите с наклонением в 97 градусов, чтобы видеть Арктику и наблюдать Северный морской путь. Эскизное проектирование РОСС должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации.
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