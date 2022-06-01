https://ria.ru/20220601/misis-1792259608.html
Ученые рассказали, когда будет пройден пик выбросов углекислого газа
Ученые рассказали, когда будет пройден пик выбросов углекислого газа - РИА Новости, 01.06.2022
Ученые рассказали, когда будет пройден пик выбросов углекислого газа
Цели Парижского соглашения по климату недостижимы, но поводов для беспокойства нет — антропогенное воздействие на климатические системы скоро начнет ослабевать, РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:56
2022-06-01T10:56
2022-06-01T10:57
наука
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мисис
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Цели Парижского соглашения по климату недостижимы, но поводов для беспокойства нет — антропогенное воздействие на климатические системы скоро начнет ослабевать, а пиковые значения объемов выбросов углекислого газа будут достигнуты уже через 10-15 лет, прогнозируют российские ученые.В соответствии с подписанным в 2015 году Парижским соглашением, мировое сообщество стремится не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах полутора градусов."Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", Московского энергетического института и Института энергетических исследований РАН проанализировали ключевые тренды мировой энергетики и климатические показатели, и пришли к выводу, что хотя цели Парижского соглашения недостижимы, поводов для апокалиптических настроений все же нет", — сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Thermal Engineering.Несмотря на то, что на ископаемые источники энергии приходится до 90% выбросов углекислого газа, интенсивность выбросов CO2 на единицу потребленной энергии стабильно снижается на протяжении последних 100 лет, отмечают авторы исследования.При этом объемы энергопотребления в каждой стране сильно зависят от климатических и географических факторов, указывают ученые. С учетом прогнозируемого роста населения планеты до 10 миллиардов человек, к 2100 году глобальное энергопотребление, по прогнозам, вырастет до 28-30 миллиардов тонн угольного эквивалента, что всего на 30-40% больше сегодняшних показателей.И хотя многие международные эксперты предсказывают рост потребления энергии до 60, 100 и даже 200 миллиардов тонн, такие прогнозы основаны на ошибочном предположении о том, что для достижения уровня жизни, сопоставимого с уровнем жизни западных стран, развивающимся странам требуются те же объемы энергии, подчеркивают авторы нынешнего исследования.Они подчеркивают, что популярная сейчас теория не учитывает географический фактор: большинство так называемых развитых стран расположены в средних и высоких широтах, и до 40% всей потребляемой энергии уходит на обогрев помещений. Кроме того, на объемы энергопотребления оказывает влияние и потепление климата. Так, по разным оценкам, в России общее энергопотребление за последние 30 лет снизилось на 10-15%, а расходы энергии на отопление помещений — на 15-20%."На самом деле на глобальную температуру оказывают влияние и другие факторы, но уже не антропогенного, а природного происхождения. Учет всех факторов позволяет понять характер изменения глобальной температуры и строить надежные прогнозы ее поведения в будущем", — добавил Клименко.В своем прогнозе российские исследователи предсказывают, что антропогенное воздействие на климатические системы скоро начнет ослабевать, а пиковые значения объемов выбросов углекислого газа будут достигнуты уже через 10-15 лет. При этом они составят в пересчете на чистый углерод 10-11 миллиардов тонн в год, что незначительно отличается от сегодняшних 9,5 миллиардов тонн. Объясняется это, в том числе, быстрым расширением доли возобновляемой энергии в глобальном энергопроизводстве. Далее начнется постепенное снижение выбросов. Тем не менее, к концу века их объемы останутся на уровне не менее 6 миллиардов тонн в год, отмечают исследователи.Для того, чтобы достичь полной углеродной нейтральности, помогут так называемые "углеродные ловушки": океан, живая биота (леса) и геологические формации, способные захватывать и удерживать углекислый газ. Однако природные ресурсы в этом смысле ограничены, поэтому достижение глобальной углеродной нейтральности исключительно природными мощностями к 2050 году — не самая реалистичная цель, указывают авторы работы.Сдержать темпы потепления, не отказываясь полностью от ископаемого топлива, могут помочь промышленные технологии удаления углекислого газа из воздуха, однако сегодня они дороги, что является препятствием к их широкомасштабному распространению. В настоящий момент в мире работает всего 26 таких объектов в восьми странах, и их суммарной мощности хватает только на то, чтобы захватывать меньше одной десятой доли процента от общего объема выбросов, отмечается в исследовании.Однако без развития таких технологий добиться цели по удержанию глобального потепления на уровне ниже 2 градусов к концу нынешнего века не удастся, полагают авторы исследования.
https://ria.ru/20220520/klimat-1789409632.html
https://ria.ru/20220329/belgu-1780456507.html
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россия, мисис, российская академия наук, москва, навигатор абитуриента, университетская наука
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Цели Парижского соглашения по климату недостижимы, но поводов для беспокойства нет — антропогенное воздействие на климатические системы скоро начнет ослабевать, а пиковые значения объемов выбросов углекислого газа будут достигнуты уже через 10-15 лет, прогнозируют российские ученые.
В соответствии с подписанным в 2015 году Парижским соглашением, мировое сообщество стремится не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах полутора градусов.
"Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС",
Московского энергетического института и Института энергетических исследований РАН проанализировали ключевые тренды мировой энергетики и климатические показатели, и пришли к выводу, что хотя цели Парижского соглашения недостижимы, поводов для апокалиптических настроений все же нет", — сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Thermal Engineering
.
Несмотря на то, что на ископаемые источники энергии приходится до 90% выбросов углекислого газа, интенсивность выбросов CO2 на единицу потребленной энергии стабильно снижается на протяжении последних 100 лет, отмечают авторы исследования.
При этом объемы энергопотребления в каждой стране сильно зависят от климатических и географических факторов, указывают ученые. С учетом прогнозируемого роста населения планеты до 10 миллиардов человек, к 2100 году глобальное энергопотребление, по прогнозам, вырастет до 28-30 миллиардов тонн угольного эквивалента, что всего на 30-40% больше сегодняшних показателей.
И хотя многие международные эксперты предсказывают рост потребления энергии до 60, 100 и даже 200 миллиардов тонн, такие прогнозы основаны на ошибочном предположении о том, что для достижения уровня жизни, сопоставимого с уровнем жизни западных стран, развивающимся странам требуются те же объемы энергии, подчеркивают авторы нынешнего исследования.
Они подчеркивают, что популярная сейчас теория не учитывает географический фактор: большинство так называемых развитых стран расположены в средних и высоких широтах, и до 40% всей потребляемой энергии уходит на обогрев помещений. Кроме того, на объемы энергопотребления оказывает влияние и потепление климата. Так, по разным оценкам, в России общее энергопотребление за последние 30 лет снизилось на 10-15%, а расходы энергии на отопление помещений — на 15-20%.
"В нашей работе мы приводим объяснение несоответствия постоянного увеличения концентрации диоксида углерода в атмосфере и немонотонного роста глобальной температуры. Наблюдаются периоды, когда ее рост явно замедляется и даже приостанавливается. Казалось бы, чем выше концентрация диоксида углерода, тем значительнее парниковый эффект, тем выше температура", — пояснил один из авторов исследования, ведущий эксперт центра компетенций НИТУ "МИСиС", академик РАН Александр Клименко.
"На самом деле на глобальную температуру оказывают влияние и другие факторы, но уже не антропогенного, а природного происхождения. Учет всех факторов позволяет понять характер изменения глобальной температуры и строить надежные прогнозы ее поведения в будущем", — добавил Клименко.
В своем прогнозе российские исследователи предсказывают, что антропогенное воздействие на климатические системы скоро начнет ослабевать, а пиковые значения объемов выбросов углекислого газа будут достигнуты уже через 10-15 лет. При этом они составят в пересчете на чистый углерод 10-11 миллиардов тонн в год, что незначительно отличается от сегодняшних 9,5 миллиардов тонн. Объясняется это, в том числе, быстрым расширением доли возобновляемой энергии в глобальном энергопроизводстве. Далее начнется постепенное снижение выбросов. Тем не менее, к концу века их объемы останутся на уровне не менее 6 миллиардов тонн в год, отмечают исследователи.
Для того, чтобы достичь полной углеродной нейтральности, помогут так называемые "углеродные ловушки": океан, живая биота (леса) и геологические формации, способные захватывать и удерживать углекислый газ. Однако природные ресурсы в этом смысле ограничены, поэтому достижение глобальной углеродной нейтральности исключительно природными мощностями к 2050 году — не самая реалистичная цель, указывают авторы работы.
Сдержать темпы потепления, не отказываясь полностью от ископаемого топлива, могут помочь промышленные технологии удаления углекислого газа из воздуха, однако сегодня они дороги, что является препятствием к их широкомасштабному распространению. В настоящий момент в мире работает всего 26 таких объектов в восьми странах, и их суммарной мощности хватает только на то, чтобы захватывать меньше одной десятой доли процента от общего объема выбросов, отмечается в исследовании.
Однако без развития таких технологий добиться цели по удержанию глобального потепления на уровне ниже 2 градусов к концу нынешнего века не удастся, полагают авторы исследования.