https://ria.ru/20220601/misis-1792259608.html

Ученые рассказали, когда будет пройден пик выбросов углекислого газа

Ученые рассказали, когда будет пройден пик выбросов углекислого газа - РИА Новости, 01.06.2022

Ученые рассказали, когда будет пройден пик выбросов углекислого газа

Цели Парижского соглашения по климату недостижимы, но поводов для беспокойства нет — антропогенное воздействие на климатические системы скоро начнет ослабевать, РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:56

2022-06-01T10:56

2022-06-01T10:57

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Цели Парижского соглашения по климату недостижимы, но поводов для беспокойства нет — антропогенное воздействие на климатические системы скоро начнет ослабевать, а пиковые значения объемов выбросов углекислого газа будут достигнуты уже через 10-15 лет, прогнозируют российские ученые.В соответствии с подписанным в 2015 году Парижским соглашением, мировое сообщество стремится не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах полутора градусов."Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", Московского энергетического института и Института энергетических исследований РАН проанализировали ключевые тренды мировой энергетики и климатические показатели, и пришли к выводу, что хотя цели Парижского соглашения недостижимы, поводов для апокалиптических настроений все же нет", — сообщили РИА Новости в пресс-службе МИСиС. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Thermal Engineering.Несмотря на то, что на ископаемые источники энергии приходится до 90% выбросов углекислого газа, интенсивность выбросов CO2 на единицу потребленной энергии стабильно снижается на протяжении последних 100 лет, отмечают авторы исследования.При этом объемы энергопотребления в каждой стране сильно зависят от климатических и географических факторов, указывают ученые. С учетом прогнозируемого роста населения планеты до 10 миллиардов человек, к 2100 году глобальное энергопотребление, по прогнозам, вырастет до 28-30 миллиардов тонн угольного эквивалента, что всего на 30-40% больше сегодняшних показателей.И хотя многие международные эксперты предсказывают рост потребления энергии до 60, 100 и даже 200 миллиардов тонн, такие прогнозы основаны на ошибочном предположении о том, что для достижения уровня жизни, сопоставимого с уровнем жизни западных стран, развивающимся странам требуются те же объемы энергии, подчеркивают авторы нынешнего исследования.Они подчеркивают, что популярная сейчас теория не учитывает географический фактор: большинство так называемых развитых стран расположены в средних и высоких широтах, и до 40% всей потребляемой энергии уходит на обогрев помещений. Кроме того, на объемы энергопотребления оказывает влияние и потепление климата. Так, по разным оценкам, в России общее энергопотребление за последние 30 лет снизилось на 10-15%, а расходы энергии на отопление помещений — на 15-20%."На самом деле на глобальную температуру оказывают влияние и другие факторы, но уже не антропогенного, а природного происхождения. Учет всех факторов позволяет понять характер изменения глобальной температуры и строить надежные прогнозы ее поведения в будущем", — добавил Клименко.В своем прогнозе российские исследователи предсказывают, что антропогенное воздействие на климатические системы скоро начнет ослабевать, а пиковые значения объемов выбросов углекислого газа будут достигнуты уже через 10-15 лет. При этом они составят в пересчете на чистый углерод 10-11 миллиардов тонн в год, что незначительно отличается от сегодняшних 9,5 миллиардов тонн. Объясняется это, в том числе, быстрым расширением доли возобновляемой энергии в глобальном энергопроизводстве. Далее начнется постепенное снижение выбросов. Тем не менее, к концу века их объемы останутся на уровне не менее 6 миллиардов тонн в год, отмечают исследователи.Для того, чтобы достичь полной углеродной нейтральности, помогут так называемые "углеродные ловушки": океан, живая биота (леса) и геологические формации, способные захватывать и удерживать углекислый газ. Однако природные ресурсы в этом смысле ограничены, поэтому достижение глобальной углеродной нейтральности исключительно природными мощностями к 2050 году — не самая реалистичная цель, указывают авторы работы.Сдержать темпы потепления, не отказываясь полностью от ископаемого топлива, могут помочь промышленные технологии удаления углекислого газа из воздуха, однако сегодня они дороги, что является препятствием к их широкомасштабному распространению. В настоящий момент в мире работает всего 26 таких объектов в восьми странах, и их суммарной мощности хватает только на то, чтобы захватывать меньше одной десятой доли процента от общего объема выбросов, отмечается в исследовании.Однако без развития таких технологий добиться цели по удержанию глобального потепления на уровне ниже 2 градусов к концу нынешнего века не удастся, полагают авторы исследования.

https://ria.ru/20220520/klimat-1789409632.html

https://ria.ru/20220329/belgu-1780456507.html

https://ria.ru/20220425/misis-1784984189.html

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