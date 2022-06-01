https://ria.ru/20220601/meridian-1792240327.html
Китай заинтересовался проектом трассы "Меридиан"
Китай заинтересовался проектом трассы "Меридиан" - РИА Новости, 01.06.2022
Китай заинтересовался проектом трассы "Меридиан"
Компании из Китая заинтересованы в участии в проекте строительства трассы "Меридиан", обсуждаются различные механизмы межправительственного кредита, сообщил... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T08:07
2022-06-01T08:07
2022-06-01T08:07
экономика
марат хуснуллин
россия
европа
саратов
китай
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СОЧИ, 1 июн - РИА Новости/Прайм. Компании из Китая заинтересованы в участии в проекте строительства трассы "Меридиан", обсуждаются различные механизмы межправительственного кредита, сообщил журналистам первый зампред правления по инвестиционной политике госкомпании "Автодор" Игорь Коваль."Есть такая заинтересованность. В том числе обсуждаются, как мне известно, различные механизмы межправкредита в этом отношении", - сказал он в кулуарах форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве", отвечая на вопрос, заинтересованы ли китайские компании участвовать в проекте "Меридиан"."Мы на текущий момент разрабатываем комплексное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта "Меридиан", в рамках которого проводим работу по трафик-моделированию, проводим оценку стоимости строительно-монтажных работ. Привлекаем в том числе китайских партнеров для оценки трафик-моделирования с учетом того объема груза, который пойдет из КНР", - сказал Коваль. По его словам, результаты ТЭО будут готовы в третьем квартале текущего года."Мы сейчас проводим технико-экономическое обоснование проекта "Меридиан"… Логистические маршруты на сегодняшний день меняются. Главной задачей "Меридиана" был коридор "Европа - Западный Китай", а сегодня в Европу и оттуда вести смысла нет, поэтому сейчас рассматриваем другие варианты прохождения этой трассы", - сказал он.По словам Петушенко, "Меридиан" планируется переориентировать на хорду Екатеринбург-Краснодар (проходит через Самару, Саратов и Волгоград). При этом результаты технико-экономического обоснования (ТЭО) будут готовы уже в этом году. "Я думаю, что промежуточно к осени мы вам уже сумеем рассказать первые наметки", - добавил глава госкомпании.Изначально предполагалось, что "Меридиан" будет первой частной трассой в России, инициатором проекта еще в 2013 году выступала "Русская холдинговая компания". Планировалась, что автодорога будет ориентирована на транзитные перевозки. В прошлом году вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что не исключает возможность госфинансирования проекта. При этом позднее он уточнил, что более 50% средств на строительство трассы должно быть получено из внебюджетных источников.Как отметил Петушенко, "Российская холдинговая компания" сохраняет инвестиционный интерес к проекту. "Мы активно работаем с компанией", - подтвердил он.Ориентировочная стоимость проекта, пропорции госфинансирования и частных инвестиций, а также трафик будут известны после завершения ТЭО, добавил глава госкомпании.
https://realty.ria.ru/20211116/doroga-1759269586.html
https://realty.ria.ru/20211117/meridian-1759398349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, марат хуснуллин, россия, европа, саратов, китай
Китай заинтересовался проектом трассы "Меридиан"
В "Автодоре" заявили, что Китай заинтересовался проектом трассы "Меридиан"
СОЧИ, 1 июн - РИА Новости/Прайм. Компании из Китая заинтересованы в участии в проекте строительства трассы "Меридиан", обсуждаются различные механизмы межправительственного кредита, сообщил журналистам первый зампред правления по инвестиционной политике госкомпании "Автодор" Игорь Коваль.
"Есть такая заинтересованность. В том числе обсуждаются, как мне известно, различные механизмы межправкредита в этом отношении", - сказал он в кулуарах форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве", отвечая на вопрос, заинтересованы ли китайские компании участвовать в проекте "Меридиан".
"Мы на текущий момент разрабатываем комплексное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта "Меридиан", в рамках которого проводим работу по трафик-моделированию, проводим оценку стоимости строительно-монтажных работ. Привлекаем в том числе китайских партнеров для оценки трафик-моделирования с учетом того объема груза, который пойдет из КНР", - сказал Коваль. По его словам, результаты ТЭО будут готовы в третьем квартале текущего года.
"Мы сейчас проводим технико-экономическое обоснование проекта "Меридиан"… Логистические маршруты на сегодняшний день меняются. Главной задачей "Меридиана" был коридор "Европа - Западный Китай", а сегодня в Европу
и оттуда вести смысла нет, поэтому сейчас рассматриваем другие варианты прохождения этой трассы", - сказал он.
По словам Петушенко, "Меридиан" планируется переориентировать на хорду Екатеринбург-Краснодар (проходит через Самару, Саратов
и Волгоград
). При этом результаты технико-экономического обоснования (ТЭО) будут готовы уже в этом году. "Я думаю, что промежуточно к осени мы вам уже сумеем рассказать первые наметки", - добавил глава госкомпании.
Изначально предполагалось, что "Меридиан" будет первой частной трассой в России
, инициатором проекта еще в 2013 году выступала "Русская холдинговая компания". Планировалась, что автодорога будет ориентирована на транзитные перевозки. В прошлом году вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
заявил, что не исключает возможность госфинансирования проекта. При этом позднее он уточнил, что более 50% средств на строительство трассы должно быть получено из внебюджетных источников.
Как отметил Петушенко, "Российская холдинговая компания" сохраняет инвестиционный интерес к проекту. "Мы активно работаем с компанией", - подтвердил он.
Ориентировочная стоимость проекта, пропорции госфинансирования и частных инвестиций, а также трафик будут известны после завершения ТЭО, добавил глава госкомпании.