https://ria.ru/20220601/meridian-1792240327.html

Китай заинтересовался проектом трассы "Меридиан"

Китай заинтересовался проектом трассы "Меридиан" - РИА Новости, 01.06.2022

Китай заинтересовался проектом трассы "Меридиан"

Компании из Китая заинтересованы в участии в проекте строительства трассы "Меридиан", обсуждаются различные механизмы межправительственного кредита, сообщил... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T08:07

2022-06-01T08:07

2022-06-01T08:07

экономика

марат хуснуллин

россия

европа

саратов

китай

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СОЧИ, 1 июн - РИА Новости/Прайм. Компании из Китая заинтересованы в участии в проекте строительства трассы "Меридиан", обсуждаются различные механизмы межправительственного кредита, сообщил журналистам первый зампред правления по инвестиционной политике госкомпании "Автодор" Игорь Коваль."Есть такая заинтересованность. В том числе обсуждаются, как мне известно, различные механизмы межправкредита в этом отношении", - сказал он в кулуарах форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве", отвечая на вопрос, заинтересованы ли китайские компании участвовать в проекте "Меридиан"."Мы на текущий момент разрабатываем комплексное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта "Меридиан", в рамках которого проводим работу по трафик-моделированию, проводим оценку стоимости строительно-монтажных работ. Привлекаем в том числе китайских партнеров для оценки трафик-моделирования с учетом того объема груза, который пойдет из КНР", - сказал Коваль. По его словам, результаты ТЭО будут готовы в третьем квартале текущего года."Мы сейчас проводим технико-экономическое обоснование проекта "Меридиан"… Логистические маршруты на сегодняшний день меняются. Главной задачей "Меридиана" был коридор "Европа - Западный Китай", а сегодня в Европу и оттуда вести смысла нет, поэтому сейчас рассматриваем другие варианты прохождения этой трассы", - сказал он.По словам Петушенко, "Меридиан" планируется переориентировать на хорду Екатеринбург-Краснодар (проходит через Самару, Саратов и Волгоград). При этом результаты технико-экономического обоснования (ТЭО) будут готовы уже в этом году. "Я думаю, что промежуточно к осени мы вам уже сумеем рассказать первые наметки", - добавил глава госкомпании.Изначально предполагалось, что "Меридиан" будет первой частной трассой в России, инициатором проекта еще в 2013 году выступала "Русская холдинговая компания". Планировалась, что автодорога будет ориентирована на транзитные перевозки. В прошлом году вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что не исключает возможность госфинансирования проекта. При этом позднее он уточнил, что более 50% средств на строительство трассы должно быть получено из внебюджетных источников.Как отметил Петушенко, "Российская холдинговая компания" сохраняет инвестиционный интерес к проекту. "Мы активно работаем с компанией", - подтвердил он.Ориентировочная стоимость проекта, пропорции госфинансирования и частных инвестиций, а также трафик будут известны после завершения ТЭО, добавил глава госкомпании.

https://realty.ria.ru/20211116/doroga-1759269586.html

https://realty.ria.ru/20211117/meridian-1759398349.html

россия

европа

саратов

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, марат хуснуллин, россия, европа, саратов, китай