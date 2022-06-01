https://ria.ru/20220601/manyak-1792287874.html

В СК рассказали о маньяке из-под Хабаровска, совратившем почти 70 девочек

В СК рассказали о маньяке из-под Хабаровска, совратившем почти 70 девочек - РИА Новости, 01.06.2022

В СК рассказали о маньяке из-под Хабаровска, совратившем почти 70 девочек

Суд приговорил к 17 годам и 10 месяцам лишения свободы интернет-извращенца, заставлявшего почти 70 девочек присылать ему фото и видео интимного характера,... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:42

2022-06-01T11:42

2022-06-01T12:25

происшествия

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Суд приговорил к 17 годам и 10 месяцам лишения свободы интернет-извращенца, заставлявшего почти 70 девочек присылать ему фото и видео интимного характера, рассказала в интервью РИА Новости замглавы СК РФ Елена Леоненко.По ее словам, в 2021 году следователи завершили расследование уголовного дела в отношении интернет-извращенца, жертвами которого стали почти 70 девочек."С 2018 года по 2020 год житель Хабаровского края переписывался в одной из соцсетей с 68 несовершеннолетними девочками на сексуальные темы. Он заставлял детей присылать ему фото и видео, на которых девочки обнажены и выполняли его указания. В дальнейшем он распространял все порнографические материалы в интернете", - сказала Леоненко.Кроме этого, было установлено, что фигурант, получив от пяти несовершеннолетних их интимные фотографии, начал шантажировать и угрожать их публикацией, чтобы получить еще больше фото и видео. При этом фото в обнаженном виде двух девочек он все-таки разослал их же знакомым.В результате мужчина признан виновным по ряду статей УК, в числе которых - изготовление и оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних; развратные действия, совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних; понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего (15 эпизодов); нарушение неприкосновенности частной жизни (7 эпизодов). Суд приговорил его к 17 годам и 10 месяцам лишения свободы.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220601/zhertvy-1792251940.html

хабаровский край

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)