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В СК рассказали о маньяке из-под Хабаровска, совратившем почти 70 девочек - РИА Новости, 01.06.2022
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В СК рассказали о маньяке из-под Хабаровска, совратившем почти 70 девочек
В СК рассказали о маньяке из-под Хабаровска, совратившем почти 70 девочек - РИА Новости, 01.06.2022
В СК рассказали о маньяке из-под Хабаровска, совратившем почти 70 девочек
Суд приговорил к 17 годам и 10 месяцам лишения свободы интернет-извращенца, заставлявшего почти 70 девочек присылать ему фото и видео интимного характера,... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:42
2022-06-01T12:25
происшествия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Суд приговорил к 17 годам и 10 месяцам лишения свободы интернет-извращенца, заставлявшего почти 70 девочек присылать ему фото и видео интимного характера, рассказала в интервью РИА Новости замглавы СК РФ Елена Леоненко.По ее словам, в 2021 году следователи завершили расследование уголовного дела в отношении интернет-извращенца, жертвами которого стали почти 70 девочек."С 2018 года по 2020 год житель Хабаровского края переписывался в одной из соцсетей с 68 несовершеннолетними девочками на сексуальные темы. Он заставлял детей присылать ему фото и видео, на которых девочки обнажены и выполняли его указания. В дальнейшем он распространял все порнографические материалы в интернете", - сказала Леоненко.Кроме этого, было установлено, что фигурант, получив от пяти несовершеннолетних их интимные фотографии, начал шантажировать и угрожать их публикацией, чтобы получить еще больше фото и видео. При этом фото в обнаженном виде двух девочек он все-таки разослал их же знакомым.В результате мужчина признан виновным по ряду статей УК, в числе которых - изготовление и оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних; развратные действия, совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних; понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего (15 эпизодов); нарушение неприкосновенности частной жизни (7 эпизодов). Суд приговорил его к 17 годам и 10 месяцам лишения свободы.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220601/zhertvy-1792251940.html
хабаровский край
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)
11:42 01.06.2022 (обновлено: 12:25 01.06.2022)
 
В СК рассказали о маньяке из-под Хабаровска, совратившем почти 70 девочек

Интернет-маньяк из Хабаровского края заставил почти 70 девочек прислать ему интимные фото

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Суд приговорил к 17 годам и 10 месяцам лишения свободы интернет-извращенца, заставлявшего почти 70 девочек присылать ему фото и видео интимного характера, рассказала в интервью РИА Новости замглавы СК РФ Елена Леоненко.
По ее словам, в 2021 году следователи завершили расследование уголовного дела в отношении интернет-извращенца, жертвами которого стали почти 70 девочек.
"С 2018 года по 2020 год житель Хабаровского края переписывался в одной из соцсетей с 68 несовершеннолетними девочками на сексуальные темы. Он заставлял детей присылать ему фото и видео, на которых девочки обнажены и выполняли его указания. В дальнейшем он распространял все порнографические материалы в интернете", - сказала Леоненко.
Кроме этого, было установлено, что фигурант, получив от пяти несовершеннолетних их интимные фотографии, начал шантажировать и угрожать их публикацией, чтобы получить еще больше фото и видео. При этом фото в обнаженном виде двух девочек он все-таки разослал их же знакомым.
В результате мужчина признан виновным по ряду статей УК, в числе которых - изготовление и оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних; развратные действия, совершенные в отношении двух и более несовершеннолетних; понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего (15 эпизодов); нарушение неприкосновенности частной жизни (7 эпизодов). Суд приговорил его к 17 годам и 10 месяцам лишения свободы.
Читайте полный текст интервью >>
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
09:35
В СК рассказали о портрете среднестатистической жертвы педофила
 
ПроисшествияХабаровский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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