https://ria.ru/20220601/makeevka-1792253898.html

Один человек пострадал при обстреле Макеевки украинскими войсками

Один человек пострадал при обстреле Макеевки украинскими войсками - РИА Новости, 01.06.2022

Один человек пострадал при обстреле Макеевки украинскими войсками

Один человек ранен в результате обстрела украинскими войсками Червоногвардейского района Макеевки в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:43

2022-06-01T09:43

2022-06-01T09:43

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

макеевка

украина

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Один человек ранен в результате обстрела украинскими войсками Червоногвардейского района Макеевки в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) в Макеевке по ул. Растрелли получил ранение мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Уточняется, что в среду утром украинские войска нанесли артиллерийский удар по Червоногвардейскому району Макеевки, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

макеевка

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россия

донецкая народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, макеевка, украина, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика