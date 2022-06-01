11:12 01.06.2022 (обновлено: 11:31 01.06.2022)
ЦИК передал думский мандат Жириновского Андрею Свинцову
ЦИК передал мандат Жириновского кандидату из федерального списка ЛДПР Андрею Свинцову
Андрей Свинцов. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ЦИК РФ передал думский мандат умершего Владимира Жириновского Андрею Свинцову – кандидату из федерального списка партии, передает корреспондент РИА Новости с заседания Центризбиркома.
На заседании в среду, 1 июня, ЦИК принял постановление о передаче вакантного мандата депутата Госдумы восьмого созыва от ЛДПР, появившегося после смерти Владимира Жириновского, Андрею Свинцову.
Свинцов был депутатом Государственной думы РФ VI и VII созывов. Также он занимал должность заместителя председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
По словам члена ЦИК Александра Курдюмова, 17 мая 2022 года Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата ГД Владимира Жириновского, выдвинутого партией ЛДПР, в связи с его смертью.
"В установленный законом срок ЛДПР не воспользовалась правом предоставления в ЦИК России решения с предложением кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата... Право передать вакантный мандат Владимира Вольфовича Жириновского переходит к ЦИК России. Так как в общефедеральной части федерального списка кандидатов отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов, оказавшийся вакантным депутатский мандат подлежит распределению между другими региональными группами кандидатов... Предлагается передать вакантный мандат депутата ГД ФС РФ восьмого созыва зарегистрированному кандидату Свинцову Андрею Николаевичу - первому номеру в региональной группе 41", - сказал Курдюмов.
Член ЦИК пояснил, что после принятия постановления Свинцову будет направлена телеграмма с уведомлением о передаче ему депутатского мандата. "Для регистрации Свинцова Андрея Николаевича депутатом Госдумы в пятидневный срок со дня получения телеграммы, он обязан представить в ЦИК России требуемые в соответствии с законодательством документы о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата Государственной Думы", - добавил он.
Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжёлой и продолжительной болезни.