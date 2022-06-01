https://ria.ru/20220601/ldpr-1792278825.html

ЦИК передал думский мандат Жириновского Андрею Свинцову

ЦИК передал думский мандат Жириновского Андрею Свинцову - РИА Новости, 01.06.2022

ЦИК передал думский мандат Жириновского Андрею Свинцову

ЦИК РФ передал думский мандат умершего Владимира Жириновского Андрею Свинцову – кандидату из федерального списка партии, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:12

2022-06-01T11:12

2022-06-01T11:31

политика

андрей свинцов

владимир жириновский

россия

госдума рф

лдпр

умер владимир жириновский

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ЦИК РФ передал думский мандат умершего Владимира Жириновского Андрею Свинцову – кандидату из федерального списка партии, передает корреспондент РИА Новости с заседания Центризбиркома.На заседании в среду, 1 июня, ЦИК принял постановление о передаче вакантного мандата депутата Госдумы восьмого созыва от ЛДПР, появившегося после смерти Владимира Жириновского, Андрею Свинцову.Свинцов был депутатом Государственной думы РФ VI и VII созывов. Также он занимал должность заместителя председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.По словам члена ЦИК Александра Курдюмова, 17 мая 2022 года Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата ГД Владимира Жириновского, выдвинутого партией ЛДПР, в связи с его смертью.Член ЦИК пояснил, что после принятия постановления Свинцову будет направлена телеграмма с уведомлением о передаче ему депутатского мандата. "Для регистрации Свинцова Андрея Николаевича депутатом Госдумы в пятидневный срок со дня получения телеграммы, он обязан представить в ЦИК России требуемые в соответствии с законодательством документы о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата Государственной Думы", - добавил он.Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжёлой и продолжительной болезни.

https://ria.ru/20220527/slutskiy-1791230028.html

https://ria.ru/20220517/zhirinovskiy-1789051059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, андрей свинцов, владимир жириновский, россия, госдума рф, лдпр, умер владимир жириновский