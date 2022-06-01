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ЦИК передал думский мандат Жириновского Андрею Свинцову - РИА Новости, 01.06.2022
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ЦИК передал думский мандат Жириновского Андрею Свинцову
ЦИК передал думский мандат Жириновского Андрею Свинцову - РИА Новости, 01.06.2022
ЦИК передал думский мандат Жириновского Андрею Свинцову
ЦИК РФ передал думский мандат умершего Владимира Жириновского Андрею Свинцову – кандидату из федерального списка партии, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:12
2022-06-01T11:31
политика
андрей свинцов
владимир жириновский
россия
госдума рф
лдпр
умер владимир жириновский
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ЦИК РФ передал думский мандат умершего Владимира Жириновского Андрею Свинцову – кандидату из федерального списка партии, передает корреспондент РИА Новости с заседания Центризбиркома.На заседании в среду, 1 июня, ЦИК принял постановление о передаче вакантного мандата депутата Госдумы восьмого созыва от ЛДПР, появившегося после смерти Владимира Жириновского, Андрею Свинцову.Свинцов был депутатом Государственной думы РФ VI и VII созывов. Также он занимал должность заместителя председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.По словам члена ЦИК Александра Курдюмова, 17 мая 2022 года Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата ГД Владимира Жириновского, выдвинутого партией ЛДПР, в связи с его смертью.Член ЦИК пояснил, что после принятия постановления Свинцову будет направлена телеграмма с уведомлением о передаче ему депутатского мандата. "Для регистрации Свинцова Андрея Николаевича депутатом Госдумы в пятидневный срок со дня получения телеграммы, он обязан представить в ЦИК России требуемые в соответствии с законодательством документы о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата Государственной Думы", - добавил он.Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжёлой и продолжительной болезни.
https://ria.ru/20220527/slutskiy-1791230028.html
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политика, андрей свинцов, владимир жириновский, россия, госдума рф, лдпр, умер владимир жириновский
11:12 01.06.2022 (обновлено: 11:31 01.06.2022)
 
ЦИК передал думский мандат Жириновского Андрею Свинцову

ЦИК передал мандат Жириновского кандидату из федерального списка ЛДПР Андрею Свинцову

© РИА Новости / Екатерина ПаньшинаАндрей Свинцов
Андрей Свинцов - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Паньшина
Андрей Свинцов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ЦИК РФ передал думский мандат умершего Владимира Жириновского Андрею Свинцову – кандидату из федерального списка партии, передает корреспондент РИА Новости с заседания Центризбиркома.
На заседании в среду, 1 июня, ЦИК принял постановление о передаче вакантного мандата депутата Госдумы восьмого созыва от ЛДПР, появившегося после смерти Владимира Жириновского, Андрею Свинцову.
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Свинцов был депутатом Государственной думы РФ VI и VII созывов. Также он занимал должность заместителя председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
По словам члена ЦИК Александра Курдюмова, 17 мая 2022 года Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата ГД Владимира Жириновского, выдвинутого партией ЛДПР, в связи с его смертью.
"В установленный законом срок ЛДПР не воспользовалась правом предоставления в ЦИК России решения с предложением кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата... Право передать вакантный мандат Владимира Вольфовича Жириновского переходит к ЦИК России. Так как в общефедеральной части федерального списка кандидатов отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов, оказавшийся вакантным депутатский мандат подлежит распределению между другими региональными группами кандидатов... Предлагается передать вакантный мандат депутата ГД ФС РФ восьмого созыва зарегистрированному кандидату Свинцову Андрею Николаевичу - первому номеру в региональной группе 41", - сказал Курдюмов.
Член ЦИК пояснил, что после принятия постановления Свинцову будет направлена телеграмма с уведомлением о передаче ему депутатского мандата. "Для регистрации Свинцова Андрея Николаевича депутатом Госдумы в пятидневный срок со дня получения телеграммы, он обязан представить в ЦИК России требуемые в соответствии с законодательством документы о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата Государственной Думы", - добавил он.
Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжёлой и продолжительной болезни.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 15:30
Госдума прекратила мандат Жириновского на пленарном заседании
 
ПолитикаАндрей СвинцовВладимир ЖириновскийРоссияГосдума РФЛДПРУмер Владимир Жириновский
 
 
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