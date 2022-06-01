13:36 01.06.2022 (обновлено: 13:58 01.06.2022)
Мир стоит на пороге продовольственного кризиса, заявил Песков
Песков: мир стоит на пороге продовольственного кризиса из-за санкций и действий Украины
Зерна пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ситуация с зерном стоит на повестке дня, мир на пороге продовольственного кризиса в связи с действиями Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Потенциально мы находимся на пороге весьма глубокого продовольственного кризиса, связанного с введение абсолютно незаконных ограничений в адрес одного из основных мировых поставщиков, то бишь нас, и связанного с действием украинских властей, которые заминировали подходы к черноморским портам, соответственно - не отгружают оттуда пшеницу, при том что РФ никак этому не препятствует", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о проблемах с поставками зерна по морю, которые волнуют глав государств.
По его словам, российская сторона будет готова оказать содействие с проводкой до международных вод судов, которые будут загружены зерном, никаких препятствий со стороны РФ здесь нет.
"Турецкая сторона и другие стороны получи детальное объяснение от президента Путина, и, собственно, все главы государств и правительств, которое последние время вели разговоры, и также генсек ООН Гутерреш получили прямо детальное разъяснения Путина о том, что Россия не препятствует, более того, что все-таки если Украина удосужится перейти к разминированию портов и обеспечению условий для безопасной навигации морской, то тогда Россия будет готова оказать содействие с проводкой до международных вод судов, которые будут загружены зерном. Никаких препятствий со стороны России нет, но одновременно Россия не является стороной, которая минировала эти порты. Продолжаем заниматься эти вопросом", - заявил он.