https://ria.ru/20220601/krizis-1792333593.html

Мир стоит на пороге продовольственного кризиса, заявил Песков

Мир стоит на пороге продовольственного кризиса, заявил Песков - РИА Новости, 01.06.2022

Мир стоит на пороге продовольственного кризиса, заявил Песков

Ситуация с зерном стоит на повестке дня, мир на пороге продовольственного кризиса в связи с действиями Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:36

2022-06-01T13:36

2022-06-01T13:58

украина

россия

киев

в мире

дмитрий песков

оон

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ситуация с зерном стоит на повестке дня, мир на пороге продовольственного кризиса в связи с действиями Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Потенциально мы находимся на пороге весьма глубокого продовольственного кризиса, связанного с введение абсолютно незаконных ограничений в адрес одного из основных мировых поставщиков, то бишь нас, и связанного с действием украинских властей, которые заминировали подходы к черноморским портам, соответственно - не отгружают оттуда пшеницу, при том что РФ никак этому не препятствует", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о проблемах с поставками зерна по морю, которые волнуют глав государств.По его словам, российская сторона будет готова оказать содействие с проводкой до международных вод судов, которые будут загружены зерном, никаких препятствий со стороны РФ здесь нет."Турецкая сторона и другие стороны получи детальное объяснение от президента Путина, и, собственно, все главы государств и правительств, которое последние время вели разговоры, и также генсек ООН Гутерреш получили прямо детальное разъяснения Путина о том, что Россия не препятствует, более того, что все-таки если Украина удосужится перейти к разминированию портов и обеспечению условий для безопасной навигации морской, то тогда Россия будет готова оказать содействие с проводкой до международных вод судов, которые будут загружены зерном. Никаких препятствий со стороны России нет, но одновременно Россия не является стороной, которая минировала эти порты. Продолжаем заниматься эти вопросом", - заявил он.

https://ria.ru/20220601/shri-lanka-1792313767.html

https://ria.ru/20220531/krizis-1792008454.html

украина

россия

киев

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, россия, киев, в мире, дмитрий песков, оон