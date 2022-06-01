Рейтинг@Mail.ru
Сын Королевой переехал в съемную хрущевку - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220601/koroleva-1792292375.html
Сын Королевой переехал в съемную хрущевку
Сын Королевой переехал в съемную хрущевку - РИА Новости, 01.06.2022
Сын Королевой переехал в съемную хрущевку
Сын Наташи Королевой Архип переехал в съемную хрущевку. Певица рассказала, что ее устраивают скромные условия проживания молодого человека. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:03
2022-06-01T12:03
шоубиз
знаменитости
наташа королева (наталия порывай)
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148594/47/1485944748_0:17:2728:1552_1920x0_80_0_0_df919af5b549ff3a715a57274ceb0dee.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сын Наташи Королевой Архип переехал в съемную хрущевку. Певица рассказала, что ее устраивают скромные условия проживания молодого человека.В комментарии порталу "7 дней" она добавила, что у Архипа не хватает денег, поэтому платит за квартиру она с мужем Сергеем Глушко.Архип пробует себя и в медийной сфере: вместе с матерью он принимал участие в шоу "Две звезды", а также недавно записал с ней совместный трек "Дельфин и русалка".
https://ria.ru/20220601/gradskiy-1792281598.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148594/47/1485944748_58:0:2479:1816_1920x0_80_0_0_128c10017fed955607ac6059b63eeb53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, наташа королева (наталия порывай), шоу-бизнес
12:03 01.06.2022
 
Сын Королевой переехал в съемную хрущевку

Сын Наташи Королевой Архип переехал в съемную хрущевку

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сын Наташи Королевой Архип переехал в съемную хрущевку. Певица рассказала, что ее устраивают скромные условия проживания молодого человека.

"Наш сын снимает "однушку" в хрущевке без лифта, на пятом этаже. И это его полностью устраивает. И нас с мужем тоже. Мы все начинали с чего-то очень простого и потом постепенно шли по лестнице успеха вверх. Думаю, это правильно", – заявила артистка.

В комментарии порталу "7 дней" она добавила, что у Архипа не хватает денег, поэтому платит за квартиру она с мужем Сергеем Глушко.

"Понятное дело, что платим за нее мы с Сергеем. Архип же студент, изучает японский, оканчивает второй курс. Отделение дневное, так что в институте сын занят много. При этом ему удается подработать: Архип дает уроки японского, у него несколько учеников. Тем не менее, ему пока не хватает собственных средств на аренду жилья", – заключила Наташа.

Архип пробует себя и в медийной сфере: вместе с матерью он принимал участие в шоу "Две звезды", а также недавно записал с ней совместный трек "Дельфин и русалка".
Певец Александр Градский - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
11:42Шоубиз
Третья жена Градского подала в суд на его вдову и своих детей
 
ШоубизЗнаменитостиНаташа Королева (Наталия Порывай)Шоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала