https://ria.ru/20220601/koroleva-1792292375.html

Сын Королевой переехал в съемную хрущевку

Сын Королевой переехал в съемную хрущевку - РИА Новости, 01.06.2022

Сын Королевой переехал в съемную хрущевку

Сын Наташи Королевой Архип переехал в съемную хрущевку. Певица рассказала, что ее устраивают скромные условия проживания молодого человека. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:03

2022-06-01T12:03

2022-06-01T12:03

шоубиз

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наташа королева (наталия порывай)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сын Наташи Королевой Архип переехал в съемную хрущевку. Певица рассказала, что ее устраивают скромные условия проживания молодого человека.В комментарии порталу "7 дней" она добавила, что у Архипа не хватает денег, поэтому платит за квартиру она с мужем Сергеем Глушко.Архип пробует себя и в медийной сфере: вместе с матерью он принимал участие в шоу "Две звезды", а также недавно записал с ней совместный трек "Дельфин и русалка".

https://ria.ru/20220601/gradskiy-1792281598.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, наташа королева (наталия порывай), шоу-бизнес