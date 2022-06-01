Сын Королевой переехал в съемную хрущевку
Сын Наташи Королевой Архип переехал в съемную хрущевку
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сын Наташи Королевой Архип переехал в съемную хрущевку. Певица рассказала, что ее устраивают скромные условия проживания молодого человека.
"Наш сын снимает "однушку" в хрущевке без лифта, на пятом этаже. И это его полностью устраивает. И нас с мужем тоже. Мы все начинали с чего-то очень простого и потом постепенно шли по лестнице успеха вверх. Думаю, это правильно", – заявила артистка.
В комментарии порталу "7 дней" она добавила, что у Архипа не хватает денег, поэтому платит за квартиру она с мужем Сергеем Глушко.
"Понятное дело, что платим за нее мы с Сергеем. Архип же студент, изучает японский, оканчивает второй курс. Отделение дневное, так что в институте сын занят много. При этом ему удается подработать: Архип дает уроки японского, у него несколько учеников. Тем не менее, ему пока не хватает собственных средств на аренду жилья", – заключила Наташа.
Архип пробует себя и в медийной сфере: вместе с матерью он принимал участие в шоу "Две звезды", а также недавно записал с ней совместный трек "Дельфин и русалка".