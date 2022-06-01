09:46 01.06.2022 (обновлено: 13:57 01.06.2022)
"Газпром" остановил поставки компаниям Orsted и Shell Energy Europe Limited
"Газпром" остановил поставки датской Orsted и Shell Energy Europe Limited в Германию
Компрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. "Газпром" полностью остановил поставки газа датской Orsted Salg & Service, а также Shell Energy Europe в Германию из-за неоплаты в рублях, сообщила российская компания в Telegram.
"По состоянию на конец рабочего дня 31 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле <...> в соответствии с указом президента России № 172 от 31.03.2022 года", — говорится в сообщениях.
В 2021 году "Газпром экспорт" направил Orsted 1,97 миллиарда кубометров газа, что составило около 2/3 от общего потребления в Дании. Контракт с Shell Energy Europe предусматривает поставку в Германию до 1,2 миллиарда кубометров в год.
Москва с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте станет неисполнением обязательств по договорам.
Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила разъяснения по поводу новой системы оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли санкциям открытие рублевого счета.