https://ria.ru/20220601/gazprom-1792254263.html

"Газпром" остановил поставки компаниям Orsted и Shell Energy Europe Limited

"Газпром" остановил поставки компаниям Orsted и Shell Energy Europe Limited - РИА Новости, 01.06.2022

"Газпром" остановил поставки компаниям Orsted и Shell Energy Europe Limited

"Газпром" полностью остановил поставки газа датской Orsted Salg & Service, а также Shell Energy Europe в Германию из-за неоплаты в рублях, сообщила российская... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:46

2022-06-01T09:46

2022-06-01T13:57

газпром

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. "Газпром" полностью остановил поставки газа датской Orsted Salg & Service, а также Shell Energy Europe в Германию из-за неоплаты в рублях, сообщила российская компания в Telegram.В 2021 году "Газпром экспорт" направил Orsted 1,97 миллиарда кубометров газа, что составило около 2/3 от общего потребления в Дании. Контракт с Shell Energy Europe предусматривает поставку в Германию до 1,2 миллиарда кубометров в год.Москва с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте станет неисполнением обязательств по договорам.В конце апреля "Газпром" прекратил поставки топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. С 21 мая прекратился экспорт в Финляндию.Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила разъяснения по поводу новой системы оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли санкциям открытие рублевого счета.

https://ria.ru/20220601/gaz-1792248360.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

газпром