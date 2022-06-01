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"Газпром" остановил поставки компаниям Orsted и Shell Energy Europe Limited - РИА Новости, 01.06.2022
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"Газпром" остановил поставки компаниям Orsted и Shell Energy Europe Limited
"Газпром" остановил поставки компаниям Orsted и Shell Energy Europe Limited - РИА Новости, 01.06.2022
"Газпром" остановил поставки компаниям Orsted и Shell Energy Europe Limited
"Газпром" полностью остановил поставки газа датской Orsted Salg & Service, а также Shell Energy Europe в Германию из-за неоплаты в рублях, сообщила российская... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:46
2022-06-01T13:57
газпром
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. "Газпром" полностью остановил поставки газа датской Orsted Salg &amp; Service, а также Shell Energy Europe в Германию из-за неоплаты в рублях, сообщила российская компания в Telegram.В 2021 году "Газпром экспорт" направил Orsted 1,97 миллиарда кубометров газа, что составило около 2/3 от общего потребления в Дании. Контракт с Shell Energy Europe предусматривает поставку в Германию до 1,2 миллиарда кубометров в год.Москва с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте станет неисполнением обязательств по договорам.В конце апреля "Газпром" прекратил поставки топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. С 21 мая прекратился экспорт в Финляндию.Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила разъяснения по поводу новой системы оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли санкциям открытие рублевого счета.
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газпром
09:46 01.06.2022 (обновлено: 13:57 01.06.2022)
 
"Газпром" остановил поставки компаниям Orsted и Shell Energy Europe Limited

"Газпром" остановил поставки датской Orsted и Shell Energy Europe Limited в Германию

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. "Газпром" полностью остановил поставки газа датской Orsted Salg & Service, а также Shell Energy Europe в Германию из-за неоплаты в рублях, сообщила российская компания в Telegram.

"По состоянию на конец рабочего дня 31 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле <...> в соответствии с указом президента России № 172 от 31.03.2022 года", — говорится в сообщениях.

В 2021 году "Газпром экспорт" направил Orsted 1,97 миллиарда кубометров газа, что составило около 2/3 от общего потребления в Дании. Контракт с Shell Energy Europe предусматривает поставку в Германию до 1,2 миллиарда кубометров в год.
Москва с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте станет неисполнением обязательств по договорам.
В конце апреля "Газпром" прекратил поставки топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. С 21 мая прекратился экспорт в Финляндию.
Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила разъяснения по поводу новой системы оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли санкциям открытие рублевого счета.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
09:17
Поставки газа по "Северному потоку" вновь выросли
 
Газпром
 
 
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