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Более 1000 человек участвовали во флешмобе Росприроднадзора "Дыхание Земли" - РИА Новости, 01.06.2022
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Более 1000 человек участвовали во флешмобе Росприроднадзора "Дыхание Земли"
Более 1000 человек участвовали во флешмобе Росприроднадзора "Дыхание Земли" - РИА Новости, 01.06.2022
Более 1000 человек участвовали во флешмобе Росприроднадзора "Дыхание Земли"
РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:00
2022-06-01T15:00
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
общество
светлана радионова
экология
экология в россии
орленок (детский центр)
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в среду запустила во Всероссийском детском центре "Орлёнок" флешмоб в поддержку сохранения окружающей среды "Дыхание Земли", в котором приняли участие свыше тысячи детей и подростков, сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".Во флешмобе, организованном в рамках учрежденной Росприроднадзором в прошлом году премии "Экология – дело каждого", приняли участие дети из всех отрядов "Орлёнка". Они выстроились в круг, держа в руках флаг диаметром 15 метров с эмблемой премии в виде краснокнижного белого мишки и медведицы.Главная задача премии – популяризировать тему экологии, прививать привычки ответственного потребления и сохранения окружающей среды. В премии этого года 9 номинаций, в ней принимают участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет включительно.Полсотни активных участников премии из 26 регионов страны получили бесплатные путёвки в "Орленок" на специальную экологическую смену под эгидой Росприроднадзора, которая проходит до 19 июня. В этом году заявки от детей и подростков на участие в премии уже поступили из всех регионов России и 15 зарубежных стран.Глава Росприроднадзора также открыла в "Орленке" специальный экологический класс и провела для участников смены урок на тему "Экология".В классе "Экология" Росприроднадзора школьники смогут углубленно изучать биологию и химию, проводить исследовательские работы. Здесь установлено современное оборудование: стеллаж для проращивания семян и выращивания рассады многолетних и однолетних цветов, для разведения плодовоовощной продукции в зимне-осенний период. В классе установлена аэропонная установка – пропагатор для черенкования комнатных и декоративных плодово-ягодных растений, а также многоярусная гидропонная система для выращивания зелёных насаждений и оборудование для организации проектной и исследовательской работы.
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, общество, светлана радионова, экология, экология в россии, орленок (детский центр)
15:00 01.06.2022
 

Более 1000 человек участвовали во флешмобе Росприроднадзора "Дыхание Земли"

© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"Участники флешмоба Росприроднадзора "Дыхание Земли"
Участники флешмоба Росприроднадзора Дыхание Земли - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в среду запустила во Всероссийском детском центре "Орлёнок" флешмоб в поддержку сохранения окружающей среды "Дыхание Земли", в котором приняли участие свыше тысячи детей и подростков, сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".
Во флешмобе, организованном в рамках учрежденной Росприроднадзором в прошлом году премии "Экология – дело каждого", приняли участие дети из всех отрядов "Орлёнка". Они выстроились в круг, держа в руках флаг диаметром 15 метров с эмблемой премии в виде краснокнижного белого мишки и медведицы.
© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"Участники флешмоба Росприроднадзора "Дыхание Земли"
Участники флешмоба Росприроднадзора Дыхание Земли - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"
Участники флешмоба Росприроднадзора "Дыхание Земли"
Главная задача премии – популяризировать тему экологии, прививать привычки ответственного потребления и сохранения окружающей среды. В премии этого года 9 номинаций, в ней принимают участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет включительно.
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Стартовал детско-юношеский конкурс на премию "Экология — дело каждого"
Полсотни активных участников премии из 26 регионов страны получили бесплатные путёвки в "Орленок" на специальную экологическую смену под эгидой Росприроднадзора, которая проходит до 19 июня. В этом году заявки от детей и подростков на участие в премии уже поступили из всех регионов России и 15 зарубежных стран.
"Не оставайтесь равнодушными к бедам природы. Каждый из вас может стать настоящим супергероем и начать спасать природу, потому что экология – дело каждого. Вы знаете о нашем детском экологическом проекте, многие из вас принимают в нём активное участие, и именно поэтому вы здесь. Есть суперактивисты, кто прислал более 100 работ на конкурс и привёл с собой десятки друзей", - сказала Радионова, обращаясь к участникам флешмоба.
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Глава Росприроднадзора также открыла в "Орленке" специальный экологический класс и провела для участников смены урок на тему "Экология".
"Я здесь, чтобы донести единственную мысль: экология – дело каждого. Когда происходит экологическая катастрофа, например, прорывает нефтяную трубу в море, Росприроднадзор подобно службе скорой помощи выезжает на место, чтобы остановить уничтожение природы – купировать боль", – приводятся в сообщении слова Радионовой на встрече со школьниками.
В классе "Экология" Росприроднадзора школьники смогут углубленно изучать биологию и химию, проводить исследовательские работы. Здесь установлено современное оборудование: стеллаж для проращивания семян и выращивания рассады многолетних и однолетних цветов, для разведения плодовоовощной продукции в зимне-осенний период. В классе установлена аэропонная установка – пропагатор для черенкования комнатных и декоративных плодово-ягодных растений, а также многоярусная гидропонная система для выращивания зелёных насаждений и оборудование для организации проектной и исследовательской работы.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)РоссияОбществоСветлана РадионоваЭкологияЭкология в РоссииОрленок (детский центр)
 
 
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