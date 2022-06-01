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Более 1000 человек участвовали во флешмобе Росприроднадзора "Дыхание Земли"

Более 1000 человек участвовали во флешмобе Росприроднадзора "Дыхание Земли" - РИА Новости, 01.06.2022

Более 1000 человек участвовали во флешмобе Росприроднадзора "Дыхание Земли"

РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:00

2022-06-01T15:00

2022-06-01T15:00

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

общество

светлана радионова

экология

экология в россии

орленок (детский центр)

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в среду запустила во Всероссийском детском центре "Орлёнок" флешмоб в поддержку сохранения окружающей среды "Дыхание Земли", в котором приняли участие свыше тысячи детей и подростков, сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".Во флешмобе, организованном в рамках учрежденной Росприроднадзором в прошлом году премии "Экология – дело каждого", приняли участие дети из всех отрядов "Орлёнка". Они выстроились в круг, держа в руках флаг диаметром 15 метров с эмблемой премии в виде краснокнижного белого мишки и медведицы.Главная задача премии – популяризировать тему экологии, прививать привычки ответственного потребления и сохранения окружающей среды. В премии этого года 9 номинаций, в ней принимают участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет включительно.Полсотни активных участников премии из 26 регионов страны получили бесплатные путёвки в "Орленок" на специальную экологическую смену под эгидой Росприроднадзора, которая проходит до 19 июня. В этом году заявки от детей и подростков на участие в премии уже поступили из всех регионов России и 15 зарубежных стран.Глава Росприроднадзора также открыла в "Орленке" специальный экологический класс и провела для участников смены урок на тему "Экология".В классе "Экология" Росприроднадзора школьники смогут углубленно изучать биологию и химию, проводить исследовательские работы. Здесь установлено современное оборудование: стеллаж для проращивания семян и выращивания рассады многолетних и однолетних цветов, для разведения плодовоовощной продукции в зимне-осенний период. В классе установлена аэропонная установка – пропагатор для черенкования комнатных и декоративных плодово-ягодных растений, а также многоярусная гидропонная система для выращивания зелёных насаждений и оборудование для организации проектной и исследовательской работы.

https://ria.ru/20220330/konkurs-1780725490.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220530/fond-1791787717.html

https://ria.ru/20220416/ekologiya-1783869201.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, общество, светлана радионова, экология, экология в россии, орленок (детский центр)