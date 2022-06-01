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Пушков назвал последствия эмбарго ЕС на импорт российской нефти - РИА Новости, 01.06.2022
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Пушков назвал последствия эмбарго ЕС на импорт российской нефти
Пушков назвал последствия эмбарго ЕС на импорт российской нефти - РИА Новости, 01.06.2022
Пушков назвал последствия эмбарго ЕС на импорт российской нефти
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал согласование лидерами стран ЕС шестого пакета антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T02:27
2022-06-01T02:27
в мире
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
еврокомиссия
владимир путин
урсула фон дер ляйен
михаил ульянов (дипломат)
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал согласование лидерами стран ЕС шестого пакета антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России.Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу года ЕС фактически сократит импорт российской нефти на 90 процентов."ЕС со всей очевидностью будет уходить от поставок российской нефти, даже если это вызовет большие расходы и породит большие трудности", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, решение блока не учитывает интересы европейской экономики, эти интересы стали "жертвой жесткой политической установки"."С газом все намного сложнее, поскольку нынешний объем поставок из России нечем заменить, даже за очень большие деньги", - добавил сенатор.Как заявил ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва после решения лидеров стран ЕС найдет других покупателей сырья.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Шестой пакет санкций ЕС также предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка и ограничения в отношении 80 российских бизнесменов и трех телеканалов.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, еврокомиссия, владимир путин, урсула фон дер ляйен, михаил ульянов (дипломат)
02:27 01.06.2022
 
Пушков назвал последствия эмбарго ЕС на импорт российской нефти

Сенатор Пушков: эмбарго ЕС на российскую нефть не учитывает интересы европейской экономики

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал согласование лидерами стран ЕС шестого пакета антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России.
Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу года ЕС фактически сократит импорт российской нефти на 90 процентов.
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"ЕС со всей очевидностью будет уходить от поставок российской нефти, даже если это вызовет большие расходы и породит большие трудности", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, решение блока не учитывает интересы европейской экономики, эти интересы стали "жертвой жесткой политической установки".
"С газом все намного сложнее, поскольку нынешний объем поставок из России нечем заменить, даже за очень большие деньги", - добавил сенатор.
Как заявил ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва после решения лидеров стран ЕС найдет других покупателей сырья.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Шестой пакет санкций ЕС также предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка и ограничения в отношении 80 российских бизнесменов и трех телеканалов.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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