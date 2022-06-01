https://ria.ru/20220601/dzhonson-1792399841.html

Джонсон объяснил, почему не собирается в отставку

Джонсон объяснил, почему не собирается в отставку - РИА Новости, 01.06.2022

Джонсон объяснил, почему не собирается в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в среду, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:21

2022-06-01T16:21

2022-06-01T16:28

в мире

великобритания

борис джонсон

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в среду, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине."Я много и долго думал об этом, и я просто не могу представить, как мой уход в отставку в нынешней ситуации может считаться ответственным решением", - цитирует слова премьер-министра газета Telegraph. Многие считают, что в скором времени Джонсону могут вынести вотум недоверия после того, как он потерял поддержку большинства членов парламента от Консервативной партии, говорится в статье.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.

https://ria.ru/20220425/evropa-1784749950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, борис джонсон