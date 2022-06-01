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Джонсону грозит вотум недоверия из-за пьянства, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2022
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Джонсону грозит вотум недоверия из-за пьянства, пишут СМИ
Джонсону грозит вотум недоверия из-за пьянства, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2022
Джонсону грозит вотум недоверия из-за пьянства, пишут СМИ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рискует столкнуться с вотумом недоверия на следующей неделе из-за "культуры пьянства", сложившейся во время... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:49
2022-06-01T12:39
в мире
борис джонсон
уильям хейг
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рискует столкнуться с вотумом недоверия на следующей неделе из-за "культуры пьянства", сложившейся во время локдауна на Даунинг-стрит, 10, пишет газета Evening Standard.По словам Уильяма Хейга, члена палаты лордов, Джонсон теряет лояльность многих уважаемых сторонников партии консерваторов после парламентского доклада о так называемом патигейте. В нем подчеркивалось, что на незаконных в период пандемии вечеринках сам премьер употреблял "чрезмерное" количество алкоголя и проявлял "неуважение" к обслуживающему персоналу."Консервативной партии нужно будет так или иначе решить этот вопрос, ведь чтобы быть эффективной партией, им либо необходимо сплотиться вокруг премьер-министра, который у них есть, либо принять решение о его вытеснении. И я думаю, что на следующей неделе или примерно в конце июня они придут к проведению голосования", — высказался лорд Хейг.Как уточнило СМИ, для вотума недоверия достаточно 54 заявления британских парламентариев от консерваторов, на сегодня их насчитывается 17, еще 20 представителей тори публично призвали Джонсона самостоятельно уйти в отставку.Премьер-министр, выступая в парламенте, извинился за вечеринки на Даунинг-стрит и взял на себя ответственность за происходившее, однако подчеркнул, что его правительство продолжит работу.
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в мире, борис джонсон, уильям хейг
09:49 01.06.2022 (обновлено: 12:39 01.06.2022)
 
Джонсону грозит вотум недоверия из-за пьянства, пишут СМИ

Evening Standard: британскому премьеру Джонсону грозят серьезные проблемы из-за пьянства

© AP Photo / Matt DunhamПротестующий с изображением Бориса Джонсона и надписью "А теперь partygate" около здания парламента в Лондоне
Протестующий с изображением Бориса Джонсона и надписью А теперь partygate около здания парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Протестующий с изображением Бориса Джонсона и надписью "А теперь partygate" около здания парламента в Лондоне
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рискует столкнуться с вотумом недоверия на следующей неделе из-за "культуры пьянства", сложившейся во время локдауна на Даунинг-стрит, 10, пишет газета Evening Standard.
По словам Уильяма Хейга, члена палаты лордов, Джонсон теряет лояльность многих уважаемых сторонников партии консерваторов после парламентского доклада о так называемом патигейте. В нем подчеркивалось, что на незаконных в период пандемии вечеринках сам премьер употреблял "чрезмерное" количество алкоголя и проявлял "неуважение" к обслуживающему персоналу.
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"Консервативной партии нужно будет так или иначе решить этот вопрос, ведь чтобы быть эффективной партией, им либо необходимо сплотиться вокруг премьер-министра, который у них есть, либо принять решение о его вытеснении. И я думаю, что на следующей неделе или примерно в конце июня они придут к проведению голосования", — высказался лорд Хейг.
Как уточнило СМИ, для вотума недоверия достаточно 54 заявления британских парламентариев от консерваторов, на сегодня их насчитывается 17, еще 20 представителей тори публично призвали Джонсона самостоятельно уйти в отставку.
Премьер-министр, выступая в парламенте, извинился за вечеринки на Даунинг-стрит и взял на себя ответственность за происходившее, однако подчеркнул, что его правительство продолжит работу.
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