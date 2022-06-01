https://ria.ru/20220601/dzhonson-1792255111.html

Джонсону грозит вотум недоверия из-за пьянства, пишут СМИ

Джонсону грозит вотум недоверия из-за пьянства, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2022

Джонсону грозит вотум недоверия из-за пьянства, пишут СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рискует столкнуться с вотумом недоверия на следующей неделе из-за "культуры пьянства", сложившейся во время... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:49

2022-06-01T09:49

2022-06-01T12:39

в мире

борис джонсон

уильям хейг

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рискует столкнуться с вотумом недоверия на следующей неделе из-за "культуры пьянства", сложившейся во время локдауна на Даунинг-стрит, 10, пишет газета Evening Standard.По словам Уильяма Хейга, члена палаты лордов, Джонсон теряет лояльность многих уважаемых сторонников партии консерваторов после парламентского доклада о так называемом патигейте. В нем подчеркивалось, что на незаконных в период пандемии вечеринках сам премьер употреблял "чрезмерное" количество алкоголя и проявлял "неуважение" к обслуживающему персоналу."Консервативной партии нужно будет так или иначе решить этот вопрос, ведь чтобы быть эффективной партией, им либо необходимо сплотиться вокруг премьер-министра, который у них есть, либо принять решение о его вытеснении. И я думаю, что на следующей неделе или примерно в конце июня они придут к проведению голосования", — высказался лорд Хейг.Как уточнило СМИ, для вотума недоверия достаточно 54 заявления британских парламентариев от консерваторов, на сегодня их насчитывается 17, еще 20 представителей тори публично призвали Джонсона самостоятельно уйти в отставку.Премьер-министр, выступая в парламенте, извинился за вечеринки на Даунинг-стрит и взял на себя ответственность за происходившее, однако подчеркнул, что его правительство продолжит работу.

https://ria.ru/20220527/benzin-1791306145.html

https://ria.ru/20220528/britaniya-1791254118.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, борис джонсон, уильям хейг