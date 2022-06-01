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Джонсону грозит вотум недоверия из-за пьянства, пишут СМИ
Джонсону грозит вотум недоверия из-за пьянства, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2022
Джонсону грозит вотум недоверия из-за пьянства, пишут СМИ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рискует столкнуться с вотумом недоверия на следующей неделе из-за "культуры пьянства", сложившейся во время... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T09:49
2022-06-01T09:49
2022-06-01T12:39
в мире
борис джонсон
уильям хейг
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рискует столкнуться с вотумом недоверия на следующей неделе из-за "культуры пьянства", сложившейся во время локдауна на Даунинг-стрит, 10, пишет газета Evening Standard.По словам Уильяма Хейга, члена палаты лордов, Джонсон теряет лояльность многих уважаемых сторонников партии консерваторов после парламентского доклада о так называемом патигейте. В нем подчеркивалось, что на незаконных в период пандемии вечеринках сам премьер употреблял "чрезмерное" количество алкоголя и проявлял "неуважение" к обслуживающему персоналу."Консервативной партии нужно будет так или иначе решить этот вопрос, ведь чтобы быть эффективной партией, им либо необходимо сплотиться вокруг премьер-министра, который у них есть, либо принять решение о его вытеснении. И я думаю, что на следующей неделе или примерно в конце июня они придут к проведению голосования", — высказался лорд Хейг.Как уточнило СМИ, для вотума недоверия достаточно 54 заявления британских парламентариев от консерваторов, на сегодня их насчитывается 17, еще 20 представителей тори публично призвали Джонсона самостоятельно уйти в отставку.Премьер-министр, выступая в парламенте, извинился за вечеринки на Даунинг-стрит и взял на себя ответственность за происходившее, однако подчеркнул, что его правительство продолжит работу.
https://ria.ru/20220527/benzin-1791306145.html
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в мире, борис джонсон, уильям хейг
09:49 01.06.2022 (обновлено: 12:39 01.06.2022)
Джонсону грозит вотум недоверия из-за пьянства, пишут СМИ
Evening Standard: британскому премьеру Джонсону грозят серьезные проблемы из-за пьянства
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рискует столкнуться с вотумом недоверия на следующей неделе из-за "культуры пьянства", сложившейся во время локдауна на Даунинг-стрит, 10, пишет газета Evening Standard
.
По словам Уильяма Хейга
, члена палаты лордов, Джонсон теряет лояльность многих уважаемых сторонников партии консерваторов после парламентского доклада о так называемом патигейте. В нем подчеркивалось, что на незаконных в период пандемии вечеринках сам премьер употреблял "чрезмерное" количество алкоголя и проявлял "неуважение" к обслуживающему персоналу.
"Консервативной партии нужно будет так или иначе решить этот вопрос, ведь чтобы быть эффективной партией, им либо необходимо сплотиться вокруг премьер-министра, который у них есть, либо принять решение о его вытеснении. И я думаю, что на следующей неделе или примерно в конце июня они придут к проведению голосования", — высказался лорд Хейг.
Как уточнило СМИ, для вотума недоверия достаточно 54 заявления британских парламентариев от консерваторов, на сегодня их насчитывается 17, еще 20 представителей тори публично призвали Джонсона самостоятельно уйти в отставку.
Премьер-министр, выступая в парламенте, извинился за вечеринки на Даунинг-стрит и взял на себя ответственность за происходившее, однако подчеркнул, что его правительство продолжит работу.