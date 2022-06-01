https://ria.ru/20220601/dvizhenie-1792320012.html

Путин поддержал инициативу создания единого детского движения в России

Путин поддержал инициативу создания единого детского движения в России - РИА Новости, 01.06.2022

Путин поддержал инициативу создания единого детского движения в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России для организации равной и интересной среды для... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:59

2022-06-01T12:59

2022-06-01T13:13

владимир путин

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России для организации равной и интересной среды для развития и самореализации.Глава государства обратился с приветствием к участникам фестиваля "Большая перемена", который проходит в Москве на ВДНХ."Хочу сказать, что поддерживаю вашу инициативу о едином детском движении. Главная задача – создать равную, доступную, интересную среду для развития, самореализации по самым разным направлениям. Но как это будет устроено, решать именно вам. Ваше мнение, ваши предложения имеют ключевое значение", - сказал он. Обращение было показано по Первому каналу.Путин отметил, что на фестиваль приехали ребята из самых разных городов и регионов, в том числе Луганской и Донецкой республик, и представляют самые разные объединения - общероссийские "Большая перемена", российское движение школьников, Юнармия, а также региональные и локальные."Вы очень разные, но все стремитесь на деле проявить свои лучшие качества. Уже сейчас стараетесь по-настоящему приносить пользу нашей стране, своей родине. И здорово, что благодаря фестивалю вы можете узнать друг друга, увидеть, как много у вас общего, научиться чему-то новому. Фестиваль "Большая перемена" не просто яркий красочный праздник, это пространство, нацеленное на то, чтобы помочь вам найти и в полной мере раскрыть таланты и способности, определиться с будущей профессией, получить поддержку для ваших собственных творческих, экологических, волонтерских, научных или же предпринимательских идей. Все чаще именно вы сами – школьники, молодые люди - становитесь соавторами, инициаторами проектов, которые объединяют ваших ровесников", - сказал президент.Глава государства также поздравил всех школьников, их родителей и педагогов с Международным днем защиты детей.

https://ria.ru/20220519/rosmolodezh-1789538134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин обратился к участникам фестиваля "Большая перемена" Путин обратился к участникам фестиваля "Большая перемена" 2022-06-01T12:59 true PT2M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, образование - общество, россия, общество, социальный навигатор, детские вопросы, сн_образование