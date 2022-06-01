https://ria.ru/20220601/donbass-1792420728.html

Донбасс зачистят от остатков ВСУ в ближайшее время, заявили в Госдуме

Донбасс зачистят от остатков ВСУ в ближайшее время, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.06.2022

Донбасс зачистят от остатков ВСУ в ближайшее время, заявили в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов полагает, что в ближайшее время территория Донбасса будет зачищена от остатков украинских вооруженных РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:23

2022-06-01T17:23

2022-06-01T18:20

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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госдума рф

андрей картаполов

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов полагает, что в ближайшее время территория Донбасса будет зачищена от остатков украинских вооруженных формирований."Практически полностью освобождены территории Донецкой и Луганской народных республик. Завершается зачистка Северодонецка. Я думаю, что в ближайшее время вся территория Донбасса будет зачищена от остатков украинских вооруженных формирований", - сказал РИА Новости Картаполов."Операция развивается, она идет по плану, поэтому сейчас главная задача - это сохранение жизни наших ребят и перемалывание украинских формирований, которые еще оказывают сопротивление", - добавил он."Спецоперация будет развиваться в соответствии с планом и, думаю, завершится тогда, когда нынешнее украинское руководство созреет до переговоров", - отметил Картаполов. Он подчеркнул, что сейчас в вооруженных формированиях Украины чувствуется надлом, так как они начинают сдаваться в плен - "в Мариуполе, на Донбассе, причем сдаются целыми подразделениями", они понимают, что их используют как "пушечное мясо" и что их собственное командование не заинтересовано в сохранении их жизни. "С каждым днем это понимание будет происходить и проникать все глубже", - уточнил он."Поэтому я полагаю, что ближайшее время будет определяющим в развитии ситуации. Я не исключаю, что скоро произойдет крушение украинского фронта, когда они уже навоюются окончательно. И никакое чудо-оружие их не спасет, как никогда и никого не спасало", - пояснил Картаполов.Глава комитета также напомнил, что сейчас в Верховной раде на рассмотрении находятся законопроекты, позволяющие гражданам Польши фактически руководить всем на Украине, то есть они могут избираться в органы власти, в суды, а польская полиция получит право применения силы на территории Украины в отношении украинцев. "В Польше аналогичных законопроектов нет. Граждане Украины никакие дополнительные возможности, преференции и гарантии не получат", - уточнил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, госдума рф, андрей картаполов