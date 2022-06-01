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Донбасс зачистят от остатков ВСУ в ближайшее время, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/donbass-1792420728.html
Донбасс зачистят от остатков ВСУ в ближайшее время, заявили в Госдуме
Донбасс зачистят от остатков ВСУ в ближайшее время, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.06.2022
Донбасс зачистят от остатков ВСУ в ближайшее время, заявили в Госдуме
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов полагает, что в ближайшее время территория Донбасса будет зачищена от остатков украинских вооруженных РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:23
2022-06-01T18:20
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
госдума рф
андрей картаполов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов полагает, что в ближайшее время территория Донбасса будет зачищена от остатков украинских вооруженных формирований."Практически полностью освобождены территории Донецкой и Луганской народных республик. Завершается зачистка Северодонецка. Я думаю, что в ближайшее время вся территория Донбасса будет зачищена от остатков украинских вооруженных формирований", - сказал РИА Новости Картаполов."Операция развивается, она идет по плану, поэтому сейчас главная задача - это сохранение жизни наших ребят и перемалывание украинских формирований, которые еще оказывают сопротивление", - добавил он."Спецоперация будет развиваться в соответствии с планом и, думаю, завершится тогда, когда нынешнее украинское руководство созреет до переговоров", - отметил Картаполов. Он подчеркнул, что сейчас в вооруженных формированиях Украины чувствуется надлом, так как они начинают сдаваться в плен - "в Мариуполе, на Донбассе, причем сдаются целыми подразделениями", они понимают, что их используют как "пушечное мясо" и что их собственное командование не заинтересовано в сохранении их жизни. "С каждым днем это понимание будет происходить и проникать все глубже", - уточнил он."Поэтому я полагаю, что ближайшее время будет определяющим в развитии ситуации. Я не исключаю, что скоро произойдет крушение украинского фронта, когда они уже навоюются окончательно. И никакое чудо-оружие их не спасет, как никогда и никого не спасало", - пояснил Картаполов.Глава комитета также напомнил, что сейчас в Верховной раде на рассмотрении находятся законопроекты, позволяющие гражданам Польши фактически руководить всем на Украине, то есть они могут избираться в органы власти, в суды, а польская полиция получит право применения силы на территории Украины в отношении украинцев. "В Польше аналогичных законопроектов нет. Граждане Украины никакие дополнительные возможности, преференции и гарантии не получат", - уточнил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, госдума рф, андрей картаполов
17:23 01.06.2022 (обновлено: 18:20 01.06.2022)
 
Донбасс зачистят от остатков ВСУ в ближайшее время, заявили в Госдуме

Депутат Картаполов: Донбасс зачистят от остатков ВСУ в ближайшее время

© Фото : ДНР ОнлайнДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов полагает, что в ближайшее время территория Донбасса будет зачищена от остатков украинских вооруженных формирований.
"Практически полностью освобождены территории Донецкой и Луганской народных республик. Завершается зачистка Северодонецка. Я думаю, что в ближайшее время вся территория Донбасса будет зачищена от остатков украинских вооруженных формирований", - сказал РИА Новости Картаполов.
Военнослужащий армии ДНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Снова наступаем". Куда перебрасывают войска после штурма Мариуполя
"Операция развивается, она идет по плану, поэтому сейчас главная задача - это сохранение жизни наших ребят и перемалывание украинских формирований, которые еще оказывают сопротивление", - добавил он.
"Спецоперация будет развиваться в соответствии с планом и, думаю, завершится тогда, когда нынешнее украинское руководство созреет до переговоров", - отметил Картаполов. Он подчеркнул, что сейчас в вооруженных формированиях Украины чувствуется надлом, так как они начинают сдаваться в плен - "в Мариуполе, на Донбассе, причем сдаются целыми подразделениями", они понимают, что их используют как "пушечное мясо" и что их собственное командование не заинтересовано в сохранении их жизни. "С каждым днем это понимание будет происходить и проникать все глубже", - уточнил он.
"Поэтому я полагаю, что ближайшее время будет определяющим в развитии ситуации. Я не исключаю, что скоро произойдет крушение украинского фронта, когда они уже навоюются окончательно. И никакое чудо-оружие их не спасет, как никогда и никого не спасало", - пояснил Картаполов.
Глава комитета также напомнил, что сейчас в Верховной раде на рассмотрении находятся законопроекты, позволяющие гражданам Польши фактически руководить всем на Украине, то есть они могут избираться в органы власти, в суды, а польская полиция получит право применения силы на территории Украины в отношении украинцев. "В Польше аналогичных законопроектов нет. Граждане Украины никакие дополнительные возможности, преференции и гарантии не получат", - уточнил он.
"Хочу быть генералом": восьмилетний Алеша встречает российские войска
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.

Восьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области
1 из 6

Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.

Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области
2 из 6

Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Антон Лисковец / Перейти в фотобанк

"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.

Восьмилетний мальчик Алеша общается с российским военнослужащим в селе Веселая Лопань в Белгородской области
3 из 6

"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.

© РИА Новости / Антон Лисковец
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.

Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области
4 из 6

Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.

Восьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области
5 из 6

Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.

Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области
6 из 6

Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
1 из 6

Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
3 из 6

"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.

© РИА Новости / Антон Лисковец
Перейти в фотобанк
4 из 6

Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
5 из 6

Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
6 из 6

Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:32Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныГосдума РФАндрей Картаполов
 
 
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