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В ДНР назвали число погибших от боевых действий с 2014 года - РИА Новости, 01.06.2022
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В ДНР назвали число погибших от боевых действий с 2014 года
В ДНР назвали число погибших от боевых действий с 2014 года - РИА Новости, 01.06.2022
В ДНР назвали число погибших от боевых действий с 2014 года
Власти Донецкой народной республики зафиксировали гибель в результате боевых действий более 8,6 тысячи жителей с 2014 года, из них 40% - свыше 3,5 тысячи... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T04:08
2022-06-01T04:08
в мире
министерство здравоохранения днр
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Власти Донецкой народной республики зафиксировали гибель в результате боевых действий более 8,6 тысячи жителей с 2014 года, из них 40% - свыше 3,5 тысячи смертей пришлись на период обострения конфликта после 24 февраля 2022 года, сообщил РИА Новости начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава ДНР Дмитрий Калашников."С 2014 года, учитывая весь опыт, мы уже вели статистику. За восемь лет было исследовано 5100-5200 погибших в результате пулевых, огнестрельных, взрывных, осколочных ранений. Сейчас, начиная с 24 февраля 2022 года уже исследовано только погибших вследствие огнестрельных ранений более 3,5 тысяч", - сказал Калашников.Отвечая на уточняющий вопрос, он пояснил, что эти 3,5 тысячи не входят в 5,1-5,2 тысячи погибших из первоначальной статистики, таким образом, общее число погибших составляет примерно 8,6-8,7 тысячи человек.По его словам, с 2014 года также ежедневно велась работа и по подсчету скончавшихся скоропостижно и умерших в больнице. "2014-2015 годы это были процентов шестьдесят гражданские тела, когда обстреливали наши города, которые находились на территории ДНР", - сказал представитель минздрава ДНР.Он добавил, что учет умерших скоропостижно ведут и на освобожденных территориях, при этом в конце февраля - начале марта этого года, когда стояла очень холодная погода, находили тела с признаками переохлаждения.Минздрав ДНР, рассказал Калашников, ведет ежедневно обновляемые базы образцов ДНК и фотографий тел погибших и умерших, чтобы их могли разыскать родственники. Для поиска родных можно обращаться в 9-й корпус больницы имени Калинина в Донецке, заключил судмедэксперт.
https://ria.ru/20220531/razminirovanie-1792213870.html
донецк (днр)
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в мире, министерство здравоохранения днр, донецк (днр), донецкая народная республика
04:08 01.06.2022
 
В ДНР назвали число погибших от боевых действий с 2014 года

Власти ДНР с 2014 года зафиксировали более 8,6 тысячи погибших от боевых действий

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки
Мужчина демонстрирует осколки - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Власти Донецкой народной республики зафиксировали гибель в результате боевых действий более 8,6 тысячи жителей с 2014 года, из них 40% - свыше 3,5 тысячи смертей пришлись на период обострения конфликта после 24 февраля 2022 года, сообщил РИА Новости начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава ДНР Дмитрий Калашников.
"С 2014 года, учитывая весь опыт, мы уже вели статистику. За восемь лет было исследовано 5100-5200 погибших в результате пулевых, огнестрельных, взрывных, осколочных ранений. Сейчас, начиная с 24 февраля 2022 года уже исследовано только погибших вследствие огнестрельных ранений более 3,5 тысяч", - сказал Калашников.
Отвечая на уточняющий вопрос, он пояснил, что эти 3,5 тысячи не входят в 5,1-5,2 тысячи погибших из первоначальной статистики, таким образом, общее число погибших составляет примерно 8,6-8,7 тысячи человек.
По его словам, с 2014 года также ежедневно велась работа и по подсчету скончавшихся скоропостижно и умерших в больнице. "2014-2015 годы это были процентов шестьдесят гражданские тела, когда обстреливали наши города, которые находились на территории ДНР", - сказал представитель минздрава ДНР.
Он добавил, что учет умерших скоропостижно ведут и на освобожденных территориях, при этом в конце февраля - начале марта этого года, когда стояла очень холодная погода, находили тела с признаками переохлаждения.
Минздрав ДНР, рассказал Калашников, ведет ежедневно обновляемые базы образцов ДНК и фотографий тел погибших и умерших, чтобы их могли разыскать родственники. Для поиска родных можно обращаться в 9-й корпус больницы имени Калинина в Донецке, заключил судмедэксперт.
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В миреМинистерство здравоохранения ДНРДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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