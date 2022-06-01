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Активисты вышли к посольству США с транспарантом о погибших детях Донбасса - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/deti-1792281722.html
Активисты вышли к посольству США с транспарантом о погибших детях Донбасса
Активисты вышли к посольству США с транспарантом о погибших детях Донбасса - РИА Новости, 01.06.2022
Активисты вышли к посольству США с транспарантом о погибших детях Донбасса
У посольства США в Москве продолжилась акция в память о детях, погибших в ДНР и ЛНР с 2014 года, — активисты развернули транспарант со словами "Кровь детей... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:23
2022-06-01T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
москва
сша
донецк (днр)
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. У посольства США в Москве продолжилась акция в память о детях, погибших в ДНР и ЛНР с 2014 года, — активисты развернули транспарант со словами "Кровь детей Донбасса на руках военщины США".Минувшей ночью они спроецировали на стену здания американской дипмиссии видео, рассказывающее о роли американских властей в этих преступлениях.Активисты приурочили акцию к Международному дню защиты детей. Как они объяснили, цель состоит в том, чтобы напомнить мировому сообществу о том, что США, которые на протяжении многих лет спонсируют украинские власти, несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса.ВСУ 30 мая обстреляли центр Донецка из американских гаубиц М-777 калибра 155 миллиметров. Удары пришлись в том числе по двум школам и гимназии. В результате артобстрела погиб подросток и двое взрослых.Сегодня стало известно, что Вашингтон направит Киеву новую партию военной помощи на 700 миллионов долларов. В поставку войдет ракетная система HIMARS.По данным члена совета по правам человека при президенте России Александра Брода, "за восемь лет войны Киева с Донбассом только на территории Донецкой Народной Республики погибли 117 детей", а начиная с февраля этого года — еще 35 несовершеннолетних.В Луганской Народной Республике за восемь лет погибли 40 детей, сообщила 24 мая министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790896562.html
https://ria.ru/20220601/angely-1792203542.html
донбасс
москва
сша
донецк (днр)
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"Кровь детей Донбасса на руках военщины США" – акция у американского посольства в Москве
Акция у американского посольства в Москве продолжается - развернут транспарант "Кровь детей Донбасса на руках военщины США"
2022-06-01T11:23
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PT0M28S
На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса
Минувшей ночью на посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса. Участники перформанса объяснили, что хотели напомнить мировому сообществу о том, что США, которые на протяжении многих лет спонсируют украинские власти, несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса.
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в мире, донбасс, москва, сша, донецк (днр), донецкая народная республика, луганская народная республика
11:23 01.06.2022 (обновлено: 14:30 01.06.2022)
 
Активисты вышли к посольству США с транспарантом о погибших детях Донбасса

Активисты вышли к посольству США в Москве с транспарантом о погибших в Донбассе детях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. У посольства США в Москве продолжилась акция в память о детях, погибших в ДНР и ЛНР с 2014 года, — активисты развернули транспарант со словами "Кровь детей Донбасса на руках военщины США".
Минувшей ночью они спроецировали на стену здания американской дипмиссии видео, рассказывающее о роли американских властей в этих преступлениях.
Активисты приурочили акцию к Международному дню защиты детей. Как они объяснили, цель состоит в том, чтобы напомнить мировому сообществу о том, что США, которые на протяжении многих лет спонсируют украинские власти, несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса.
ВСУ 30 мая обстреляли центр Донецка из американских гаубиц М-777 калибра 155 миллиметров. Удары пришлись в том числе по двум школам и гимназии. В результате артобстрела погиб подросток и двое взрослых.
Нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 16:37Специальная военная операция на Украине
В СПЧ назвали фашизм основной частью политики Киева после 2014 года
Сегодня стало известно, что Вашингтон направит Киеву новую партию военной помощи на 700 миллионов долларов. В поставку войдет ракетная система HIMARS.
По данным члена совета по правам человека при президенте России Александра Брода, "за восемь лет войны Киева с Донбассом только на территории Донецкой Народной Республики погибли 117 детей", а начиная с февраля этого года — еще 35 несовершеннолетних.
В Луганской Народной Республике за восемь лет погибли 40 детей, сообщила 24 мая министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.
Аллея ангелов: памятник погибшим детям Донбасса - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
11:10
Аллея ангелов: памятник погибшим детям ДонбассаВ Донецкой области за 8 лет погибли больше 100 детей. Местные жители называют их ангелами Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассМоскваСШАДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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