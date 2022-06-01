https://ria.ru/20220601/deti-1792281722.html

Активисты вышли к посольству США с транспарантом о погибших детях Донбасса

Активисты вышли к посольству США с транспарантом о погибших детях Донбасса - РИА Новости, 01.06.2022

Активисты вышли к посольству США с транспарантом о погибших детях Донбасса

У посольства США в Москве продолжилась акция в память о детях, погибших в ДНР и ЛНР с 2014 года, — активисты развернули транспарант со словами "Кровь детей... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:23

2022-06-01T11:23

2022-06-01T14:30

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. У посольства США в Москве продолжилась акция в память о детях, погибших в ДНР и ЛНР с 2014 года, — активисты развернули транспарант со словами "Кровь детей Донбасса на руках военщины США".Минувшей ночью они спроецировали на стену здания американской дипмиссии видео, рассказывающее о роли американских властей в этих преступлениях.Активисты приурочили акцию к Международному дню защиты детей. Как они объяснили, цель состоит в том, чтобы напомнить мировому сообществу о том, что США, которые на протяжении многих лет спонсируют украинские власти, несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса.ВСУ 30 мая обстреляли центр Донецка из американских гаубиц М-777 калибра 155 миллиметров. Удары пришлись в том числе по двум школам и гимназии. В результате артобстрела погиб подросток и двое взрослых.Сегодня стало известно, что Вашингтон направит Киеву новую партию военной помощи на 700 миллионов долларов. В поставку войдет ракетная система HIMARS.По данным члена совета по правам человека при президенте России Александра Брода, "за восемь лет войны Киева с Донбассом только на территории Донецкой Народной Республики погибли 117 детей", а начиная с февраля этого года — еще 35 несовершеннолетних.В Луганской Народной Республике за восемь лет погибли 40 детей, сообщила 24 мая министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

https://ria.ru/20220526/ukraina-1790896562.html

https://ria.ru/20220601/angely-1792203542.html

донбасс

москва

сша

донецк (днр)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

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"Кровь детей Донбасса на руках военщины США" – акция у американского посольства в Москве Акция у американского посольства в Москве продолжается - развернут транспарант "Кровь детей Донбасса на руках военщины США" 2022-06-01T11:23 true PT0M28S

На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса Минувшей ночью на посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса. Участники перформанса объяснили, что хотели напомнить мировому сообществу о том, что США, которые на протяжении многих лет спонсируют украинские власти, несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса. 2022-06-01T11:23 true PT2M57S

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Ольга Маркова

в мире, донбасс, москва, сша, донецк (днр), донецкая народная республика, луганская народная республика