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Минздрав ЛНР попросил ВОЗ повлиять на поставки лекарств в республику - РИА Новости, 24.05.2022
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Минздрав ЛНР попросил ВОЗ повлиять на поставки лекарств в республику
Минздрав ЛНР попросил ВОЗ повлиять на поставки лекарств в республику - РИА Новости, 24.05.2022
Минздрав ЛНР попросил ВОЗ повлиять на поставки лекарств в республику
Минздрав Луганской народной республики просит ВОЗ повлиять на поставки в республику жизненно необходимых лекарств, заявила РИА Новости министр здравоохранения... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:47
2022-05-24T11:47
в мире
луганская народная республика
украина
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минздрав лнр
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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Минздрав Луганской народной республики просит ВОЗ повлиять на поставки в республику жизненно необходимых лекарств, заявила РИА Новости министр здравоохранения Наталья Пащенко."Просим ВОЗ повлиять на международные организации и гуманитарные миссии и возобновить регулярные поставки лекарственных препаратов и медицинских изделий на территорию республики для оказания медицинской помощи мирному населению", - сказала Пащенко.Она посетовала, что Всемирная организация здравоохранения "не уделяет должного внимания существующим проблемам в сфере здравоохранения Луганской народной республики, связанных с боевыми действиями, регулярными обстрелами со стороны ВСУ и гибелью мирных граждан"."За восемь лет (вооруженного конфликта - ред.) пострадали 8 655 человек, в том числе 157 детей (117 раненых и 40 погибших), погибли 23 сотрудника лечебных учреждений; повреждено 80 объектов здравоохранения", - отметила она.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/preparaty-1790318688.html
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в мире, луганская народная республика, украина, донбасс, воз, минздрав лнр, россия, лнр
11:47 24.05.2022
 
Минздрав ЛНР попросил ВОЗ повлиять на поставки лекарств в республику

Минздрав ЛНР попросил ВОЗ повлиять на поставки в республику жизненно необходимых лекарств

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в ЛНР
Машина скорой помощи в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Машина скорой помощи в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Минздрав Луганской народной республики просит ВОЗ повлиять на поставки в республику жизненно необходимых лекарств, заявила РИА Новости министр здравоохранения Наталья Пащенко.
"Просим ВОЗ повлиять на международные организации и гуманитарные миссии и возобновить регулярные поставки лекарственных препаратов и медицинских изделий на территорию республики для оказания медицинской помощи мирному населению", - сказала Пащенко.
Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) возле фильтрационного пункта в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
10:25
ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты
Она посетовала, что Всемирная организация здравоохранения "не уделяет должного внимания существующим проблемам в сфере здравоохранения Луганской народной республики, связанных с боевыми действиями, регулярными обстрелами со стороны ВСУ и гибелью мирных граждан".
"За восемь лет (вооруженного конфликта - ред.) пострадали 8 655 человек, в том числе 157 детей (117 раненых и 40 погибших), погибли 23 сотрудника лечебных учреждений; повреждено 80 объектов здравоохранения", - отметила она.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.
В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 16:55
В Минздраве призвали не превращать ВОЗ в политическую площадку
 
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