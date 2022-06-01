https://ria.ru/20220601/blagoustroystvo-1792244568.html
Глава Приамурья: главы городов должны контролировать благоустройство дворов
Глава Приамурья: главы городов должны контролировать благоустройство дворов - РИА Новости, 01.06.2022
Глава Приамурья: главы городов должны контролировать благоустройство дворов
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что главы городов должны контролировать процесс благоустройства по программе "1000 дворов": работать с... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T08:53
2022-06-01T08:53
2022-06-01T08:53
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
райчихинск
жкх
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июня – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что главы городов должны контролировать процесс благоустройства по программе "1000 дворов": работать с жителями домов, исправлять возможные ошибки в проектах.Проект "1000 дворов" реализуется по инициативе вице-премьера правительства РФ, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, в Амурской области в течение года планируется благоустроить 99 дворов в девяти муниципалитетах, на это из федерального и городского бюджетов будет потрачено 674 миллиона рублей.Как уточняет правительство Приамурья, по данным министерства ЖКХ области, все проекты и сметы готовы на 100%, объявлены конкурсы на 85 дворов, контракты заключены по 21 объекту, начались работы в Прогрессе, Райчихинске и Циолковском. До 20 июня этого года планируется заключить контракты по благоустройству всех остальных проектов.Начальник отдела комфортной среды министерства ЖКХ Амурской области Ольга Чирясова, в Райчихинске при благоустройстве дворов столкнулись с несогласованным спилом деревьев."В проекте деревья не указаны, на их месте детские комплексы и пешеходные дорожки. Проект на месте не был выверен и утвержден без уточнения", - рассказала Чирясова, ее цитирует правительство Приамурья. Власти уточняют, что деревья в Райчихинске восстановят.Главам муниципалитетов поручено утвердить проекты с собственниками домов и обратить внимание на сохранность деревьев."Проекты благоустройства дворов нужно обязательно выверять на местности. Главы территорий должны держать на контроле весь процесс реализации программы: работать с жителями дворов, корректировать сметную документацию и контролировать строительные работы. Ошибки в реализации проектов случаются. Необходимо их исправлять. Будем обязательно учитывать полученный опыт благоустройства дворов в дальнейшем", - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его цитирует правительство Амурской области.В качестве примера хорошей реализации приводится Благовещенск, здесь, по данным правительства Приамурья, жителям 50 домов предоставили утвержденные проекты благоустройства с перечнем всех запланированных работ.Контролировать исполнение программы "1000 дворов" будет ситуационный центр по вопросам городской среды, специалисты будут отвечать на вопросы жителей, собирать отзывы и замечания о работе подрядчиков.
https://ria.ru/20220527/zemlya-1791138669.html
https://ria.ru/20220530/semya-1791752049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, василий орлов (губернатор), райчихинск, жкх
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июня – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что главы городов должны контролировать процесс благоустройства по программе "1000 дворов": работать с жителями домов, исправлять возможные ошибки в проектах.
Проект "1000 дворов" реализуется по инициативе вице-премьера правительства РФ
, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, в Амурской области
в течение года планируется благоустроить 99 дворов в девяти муниципалитетах, на это из федерального и городского бюджетов будет потрачено 674 миллиона рублей.
Как уточняет правительство Приамурья, по данным министерства ЖКХ области, все проекты и сметы готовы на 100%, объявлены конкурсы на 85 дворов, контракты заключены по 21 объекту, начались работы в Прогрессе, Райчихинске
и Циолковском
. До 20 июня этого года планируется заключить контракты по благоустройству всех остальных проектов.
Начальник отдела комфортной среды министерства ЖКХ Амурской области Ольга Чирясова, в Райчихинске при благоустройстве дворов столкнулись с несогласованным спилом деревьев.
"В проекте деревья не указаны, на их месте детские комплексы и пешеходные дорожки. Проект на месте не был выверен и утвержден без уточнения", - рассказала Чирясова, ее цитирует правительство Приамурья. Власти уточняют, что деревья в Райчихинске восстановят.
Главам муниципалитетов поручено утвердить проекты с собственниками домов и обратить внимание на сохранность деревьев.
"Проекты благоустройства дворов нужно обязательно выверять на местности. Главы территорий должны держать на контроле весь процесс реализации программы: работать с жителями дворов, корректировать сметную документацию и контролировать строительные работы. Ошибки в реализации проектов случаются. Необходимо их исправлять. Будем обязательно учитывать полученный опыт благоустройства дворов в дальнейшем", - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов
, его цитирует правительство Амурской области.
В качестве примера хорошей реализации приводится Благовещенск
, здесь, по данным правительства Приамурья, жителям 50 домов предоставили утвержденные проекты благоустройства с перечнем всех запланированных работ.
Контролировать исполнение программы "1000 дворов" будет ситуационный центр по вопросам городской среды, специалисты будут отвечать на вопросы жителей, собирать отзывы и замечания о работе подрядчиков.