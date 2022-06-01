https://ria.ru/20220601/benzin-1792457515.html

В России снизились цены на бензин

В России снизились цены на бензин - РИА Новости, 01.06.2022

В России снизились цены на бензин

Бензин Аи-92 и Аи-95 на российских автозаправках подешевел на 0,1% в период с 21 по 27 мая, цены на марку Аи-98 и дизельное топливо также снизились, следует из... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T19:13

2022-06-01T19:13

2022-06-01T19:13

экономика

россия

красноярский край

кировская область

федеральная служба государственной статистики (росстат)

аи-92

аи-95

аи-98

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бензин Аи-92 и Аи-95 на российских автозаправках подешевел на 0,1% в период с 21 по 27 мая, цены на марку Аи-98 и дизельное топливо также снизились, следует из материалов Росстата.Бензин Аи-92 и Аи-95 начал дешеветь на неделе с 4 по 11 марта впервые с сентября 2021 года. Таким образом, цены на эти марки еженедельно снижаются почти три месяца подряд.В абсолютном выражении средняя стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 уменьшилась на 4 и 3 копейки, составив 47,24 и 51,31 рубля за литр соответственно. Марка Аи-98 и дизель подешевели на 1 и 2 копейки, до 60,14 и 54,44 рубля.Снижение цен на бензин было зафиксировано в 22 субъектах РФ. Больше всего он подешевел в Красноярском крае - на 1,4%. Подорожание бензина Росстат зафиксировал в Тюменской (кроме автономных округов) и Кировской областях - на 0,4% и 0,1% соответственно.В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.Производство бензина в России с 23 по 29 мая увеличилось на 4,2% по сравнению с предыдущей неделей - до 796,6 тысячи тонн, а дизтоплива - снизилось на 2,8%, до 1,435 миллиона тонн. А за апрель производство бензина по отношению к марту в РФ снизилось на 0,6%, до 3,4 миллиона тонн.

https://ria.ru/20220530/tseny-1791750010.html

https://ria.ru/20220519/zapravka-1789472476.html

россия

красноярский край

кировская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, красноярский край, кировская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-92, аи-95, аи-98, бензин