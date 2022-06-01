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Группа ЦРТ разработала виртуального голосового ассистента службы "122" - РИА Новости, 01.06.2022
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Группа ЦРТ разработала виртуального голосового ассистента службы "122"
Группа ЦРТ разработала виртуального голосового ассистента службы "122" - РИА Новости, 01.06.2022
Группа ЦРТ разработала виртуального голосового ассистента службы "122"
Группа компаний ЦРТ разработала виртуального голосового ассистента для оптимизации единой региональной информационно-справочной службы "122", говорится в... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:09
2022-06-01T15:10
новости компаний - экономика
центр речевых технологий (црт)
россия
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Группа компаний ЦРТ разработала виртуального голосового ассистента для оптимизации единой региональной информационно-справочной службы "122", говорится в сообщении компании.Разработка на основе искусственного интеллекта позволяет снизить нагрузку на регистратуры, контактные центры, сократить ожидание на линии, удовлетворить потребность жителей в доступном, простом и дружелюбном городском сервисе. Впервые демонстрация сервиса состоялась на конференции ЦИПР-2022 в Нижнем Новгороде."Решения группы ЦРТ доказали эффективность в крупном бизнесе, телеком и банках по всей стране. Текстовые и голосовые роботы демонстрируют уровень автоматизации более 80% и высокую оценку пользователей. Эти достижения, более 5000 реализованных AI-проектов по всему миру, а также уникальный опыт ЦРТ в сфере здравоохранения и признание в мировых технологических бенчмарках, позволяют сделать новый шаг - перенести и масштабировать накопленную экспертизу на новые проекты - для комплексной цифровизации сферы здравоохранения. Развивая государственные сервисы, важно выбирать проверенные решения - качественный, реалистичный синтез речи робота, „интеллект“, позволяющий понимать нелинейные, комплексные запросы", - сказал генеральный директор группы Дмитрий Дырмовский.В основе решения — модели распознавания речи, адаптированные под медицинскую терминологию, что позволяет корректно распознавать специфические термины и выражения. Робот может помочь оформить вызов врача на дом, записать на вакцинацию и прием к врачу, получить информацию о готовности лабораторных исследований, зарегистрировать жалобы или проконсультировать по другим вопросам получения медпомощи.В ЦРТ уже реализованы готовые интеграции голосового робота с рядом медицинских информационных систем, что значительно упростит и ускорит процесс внедрений виртуального ассистента.Робот может обеспечить максимально живой и естественный диалог, умеет распознавать спонтанную естественную речь. Ассистент распознает речь, анализирует ее, и "перебивается" только в случае целевого вопроса, общается с учетом контекста и может менять контекст в любой момент разговора, отмечается в сообщенииВсе технологии и продукты в голосовом роботе созданы в R&amp;D-центре ЦРТ. Платформа, которая лежит в основе робота (включена в реестр Отечественного ПО), позволяет задействовать не только голосовые, но и текстовые каналы коммуникаций.За последние три года группа ЦРТ реализовала более 280 проектов по цифровизации государственных и муниципальных учреждений в 85 субъектах страны.
https://ria.ru/20220127/biometriya-1769688597.html
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новости компаний - экономика, центр речевых технологий (црт), россия
15:09 01.06.2022 (обновлено: 15:10 01.06.2022)
 

Группа ЦРТ разработала виртуального голосового ассистента службы "122"

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДевушка разговаривает по мобильному телефону
Девушка разговаривает по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Группа компаний ЦРТ разработала виртуального голосового ассистента для оптимизации единой региональной информационно-справочной службы "122", говорится в сообщении компании.
Разработка на основе искусственного интеллекта позволяет снизить нагрузку на регистратуры, контактные центры, сократить ожидание на линии, удовлетворить потребность жителей в доступном, простом и дружелюбном городском сервисе. Впервые демонстрация сервиса состоялась на конференции ЦИПР-2022 в Нижнем Новгороде.
Голосовая биометрия - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 10:00
Голосовая биометрия группы ЦРТ показала высокие результаты на конкурсе NIST
"Решения группы ЦРТ доказали эффективность в крупном бизнесе, телеком и банках по всей стране. Текстовые и голосовые роботы демонстрируют уровень автоматизации более 80% и высокую оценку пользователей. Эти достижения, более 5000 реализованных AI-проектов по всему миру, а также уникальный опыт ЦРТ в сфере здравоохранения и признание в мировых технологических бенчмарках, позволяют сделать новый шаг - перенести и масштабировать накопленную экспертизу на новые проекты - для комплексной цифровизации сферы здравоохранения. Развивая государственные сервисы, важно выбирать проверенные решения - качественный, реалистичный синтез речи робота, „интеллект“, позволяющий понимать нелинейные, комплексные запросы", - сказал генеральный директор группы Дмитрий Дырмовский.
В основе решения — модели распознавания речи, адаптированные под медицинскую терминологию, что позволяет корректно распознавать специфические термины и выражения. Робот может помочь оформить вызов врача на дом, записать на вакцинацию и прием к врачу, получить информацию о готовности лабораторных исследований, зарегистрировать жалобы или проконсультировать по другим вопросам получения медпомощи.
В ЦРТ уже реализованы готовые интеграции голосового робота с рядом медицинских информационных систем, что значительно упростит и ускорит процесс внедрений виртуального ассистента.
Проект внедрения речевой аналитики группы ЦРТ победил в CX WORLD AWARDS
22 апреля 2021, 17:04
Проект внедрения речевой аналитики ЦРТ в МегаФоне победил в CX AWARDS
Робот может обеспечить максимально живой и естественный диалог, умеет распознавать спонтанную естественную речь. Ассистент распознает речь, анализирует ее, и "перебивается" только в случае целевого вопроса, общается с учетом контекста и может менять контекст в любой момент разговора, отмечается в сообщении
Все технологии и продукты в голосовом роботе созданы в R&D-центре ЦРТ. Платформа, которая лежит в основе робота (включена в реестр Отечественного ПО), позволяет задействовать не только голосовые, но и текстовые каналы коммуникаций.
За последние три года группа ЦРТ реализовала более 280 проектов по цифровизации государственных и муниципальных учреждений в 85 субъектах страны.
 
Новости компаний - ЭкономикаЦентр речевых технологий (ЦРТ)Россия
 
 
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