https://ria.ru/20220601/assistent-1792367148.html

Группа ЦРТ разработала виртуального голосового ассистента службы "122"

Группа ЦРТ разработала виртуального голосового ассистента службы "122" - РИА Новости, 01.06.2022

Группа ЦРТ разработала виртуального голосового ассистента службы "122"

Группа компаний ЦРТ разработала виртуального голосового ассистента для оптимизации единой региональной информационно-справочной службы "122", говорится в... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:09

2022-06-01T15:09

2022-06-01T15:10

новости компаний - экономика

центр речевых технологий (црт)

россия

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Группа компаний ЦРТ разработала виртуального голосового ассистента для оптимизации единой региональной информационно-справочной службы "122", говорится в сообщении компании.Разработка на основе искусственного интеллекта позволяет снизить нагрузку на регистратуры, контактные центры, сократить ожидание на линии, удовлетворить потребность жителей в доступном, простом и дружелюбном городском сервисе. Впервые демонстрация сервиса состоялась на конференции ЦИПР-2022 в Нижнем Новгороде."Решения группы ЦРТ доказали эффективность в крупном бизнесе, телеком и банках по всей стране. Текстовые и голосовые роботы демонстрируют уровень автоматизации более 80% и высокую оценку пользователей. Эти достижения, более 5000 реализованных AI-проектов по всему миру, а также уникальный опыт ЦРТ в сфере здравоохранения и признание в мировых технологических бенчмарках, позволяют сделать новый шаг - перенести и масштабировать накопленную экспертизу на новые проекты - для комплексной цифровизации сферы здравоохранения. Развивая государственные сервисы, важно выбирать проверенные решения - качественный, реалистичный синтез речи робота, „интеллект“, позволяющий понимать нелинейные, комплексные запросы", - сказал генеральный директор группы Дмитрий Дырмовский.В основе решения — модели распознавания речи, адаптированные под медицинскую терминологию, что позволяет корректно распознавать специфические термины и выражения. Робот может помочь оформить вызов врача на дом, записать на вакцинацию и прием к врачу, получить информацию о готовности лабораторных исследований, зарегистрировать жалобы или проконсультировать по другим вопросам получения медпомощи.В ЦРТ уже реализованы готовые интеграции голосового робота с рядом медицинских информационных систем, что значительно упростит и ускорит процесс внедрений виртуального ассистента.Робот может обеспечить максимально живой и естественный диалог, умеет распознавать спонтанную естественную речь. Ассистент распознает речь, анализирует ее, и "перебивается" только в случае целевого вопроса, общается с учетом контекста и может менять контекст в любой момент разговора, отмечается в сообщенииВсе технологии и продукты в голосовом роботе созданы в R&D-центре ЦРТ. Платформа, которая лежит в основе робота (включена в реестр Отечественного ПО), позволяет задействовать не только голосовые, но и текстовые каналы коммуникаций.За последние три года группа ЦРТ реализовала более 280 проектов по цифровизации государственных и муниципальных учреждений в 85 субъектах страны.

https://ria.ru/20220127/biometriya-1769688597.html

https://ria.ru/20210422/premiya-1729500851.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, центр речевых технологий (црт), россия