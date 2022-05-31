Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/zelenskiy-1791946286.html
Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным
Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным - РИА Новости, 31.05.2022
Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о желании встретиться с Владимиром Путиным, сообщил министр иностранных... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T10:43
2022-05-31T12:34
владимир зеленский
владимир путин
турция
в мире
россия
украина
реджеп тайип эрдоган
мевлют чавушоглу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751253997_0:27:890:528_1920x0_80_0_0_85c9afb921bba7235d35c54799a30e73.jpg
АНКАРА, 31 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о желании встретиться с Владимиром Путиным, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью для агентства Анадолу.В середине мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва априори не отказывается от личной встречи Путина с Зеленским, но для этого следует подготовить соответствующий документ, который будет финализирован лидерами двух стран. При этом украинский лидер не раз лично говорил о готовности провести переговоры с российским коллегой, но эта инициатива не получила дальнейшего развития.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их ежедневно по видеосвязи. В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле, по итогам которого Киев передал письменные предложения по будущему договору.В ответ на это Россия пошла навстречу Украине и существенно сократила боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Кроме того, Москва предложила провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Тем не менее позже глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. Официальный представитель ведомства Мария Захарова констатировала, что Киев прервал переговоры и до сих пор не ответил на российские предложения к тексту проекта договора от 15 апреля. Владимир Путин 14 мая в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что переговоры с Украиной фактически приостановлены.
https://ria.ru/20220525/zelenskiy-1790549413.html
https://ria.ru/20220510/ssha-1787802801.html
турция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751253997_40:36:881:666_1920x0_80_0_0_27cab70411486e019008deae55889c4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, владимир путин, турция, в мире, россия, украина, реджеп тайип эрдоган, мевлют чавушоглу, ситуация в днр и лнр
10:43 31.05.2022 (обновлено: 12:34 31.05.2022)
 
Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным

Глава МИД Турции Чавушоглу: Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о желании встретиться с Владимиром Путиным, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью для агентства Анадолу.
"Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления", — сообщил дипломат.
В середине мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва априори не отказывается от личной встречи Путина с Зеленским, но для этого следует подготовить соответствующий документ, который будет финализирован лидерами двух стран. При этом украинский лидер не раз лично говорил о готовности провести переговоры с российским коллегой, но эта инициатива не получила дальнейшего развития.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их ежедневно по видеосвязи. В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле, по итогам которого Киев передал письменные предложения по будущему договору.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 10:15
В МИД назвали заявления Зеленского о переговорах неконструктивными
В ответ на это Россия пошла навстречу Украине и существенно сократила боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Кроме того, Москва предложила провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Тем не менее позже глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. Официальный представитель ведомства Мария Захарова констатировала, что Киев прервал переговоры и до сих пор не ответил на российские предложения к тексту проекта договора от 15 апреля. Владимир Путин 14 мая в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что переговоры с Украиной фактически приостановлены.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 22:21
США назвали военную помощь Украине "эффективней", чем переговоры с Россией
 
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинТурцияВ миреРоссияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганМевлют ЧавушоглуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала