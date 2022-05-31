https://ria.ru/20220531/zelenskiy-1791946286.html

Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным

Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным - РИА Новости, 31.05.2022

Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о желании встретиться с Владимиром Путиным, сообщил министр иностранных... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T10:43

2022-05-31T10:43

2022-05-31T12:34

владимир зеленский

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мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 31 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о желании встретиться с Владимиром Путиным, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью для агентства Анадолу.В середине мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва априори не отказывается от личной встречи Путина с Зеленским, но для этого следует подготовить соответствующий документ, который будет финализирован лидерами двух стран. При этом украинский лидер не раз лично говорил о готовности провести переговоры с российским коллегой, но эта инициатива не получила дальнейшего развития.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их ежедневно по видеосвязи. В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле, по итогам которого Киев передал письменные предложения по будущему договору.В ответ на это Россия пошла навстречу Украине и существенно сократила боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Кроме того, Москва предложила провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Тем не менее позже глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. Официальный представитель ведомства Мария Захарова констатировала, что Киев прервал переговоры и до сих пор не ответил на российские предложения к тексту проекта договора от 15 апреля. Владимир Путин 14 мая в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что переговоры с Украиной фактически приостановлены.

https://ria.ru/20220525/zelenskiy-1790549413.html

https://ria.ru/20220510/ssha-1787802801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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