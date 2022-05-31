10:43 31.05.2022 (обновлено: 12:34 31.05.2022)
Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным
Глава МИД Турции Чавушоглу: Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 31 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о желании встретиться с Владимиром Путиным, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью для агентства Анадолу.
"Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления", — сообщил дипломат.
В середине мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва априори не отказывается от личной встречи Путина с Зеленским, но для этого следует подготовить соответствующий документ, который будет финализирован лидерами двух стран. При этом украинский лидер не раз лично говорил о готовности провести переговоры с российским коллегой, но эта инициатива не получила дальнейшего развития.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их ежедневно по видеосвязи. В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле, по итогам которого Киев передал письменные предложения по будущему договору.
В ответ на это Россия пошла навстречу Украине и существенно сократила боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Кроме того, Москва предложила провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Тем не менее позже глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. Официальный представитель ведомства Мария Захарова констатировала, что Киев прервал переговоры и до сих пор не ответил на российские предложения к тексту проекта договора от 15 апреля. Владимир Путин 14 мая в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что переговоры с Украиной фактически приостановлены.