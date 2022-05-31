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Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины по членству в ЕС 15 июня - РИА Новости, 31.05.2022
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Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины по членству в ЕС 15 июня
Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины по членству в ЕС 15 июня - РИА Новости, 31.05.2022
Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины по членству в ЕС 15 июня
Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз 15 июня, заявила во вторник глава МИД Франции Катрин... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T18:22
2022-05-31T18:34
украина
евросоюз
в мире
еврокомиссия
франция
мид франции‎
катрин колонна
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз 15 июня, заявила во вторник глава МИД Франции Катрин Колонна."Мы обсудили место Украины в европейской семье...Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Европы 23-24 июня. В частности, там будет обсуждаться заявка Украины на признание ее страны кандидатом на вступление в ЕС. Мы ожидаем заключение Европейской комиссии по этому вопросу, пока мы его не знаем, оно будет дано 15 июня", - сообщила Колонна на пресс-конференции с польским коллегой в Варшаве.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". В настоящее время ответы Киева на опросник в ЕК получили и начали их оценку.
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украина, евросоюз, в мире, еврокомиссия, франция, мид франции‎, катрин колонна
18:22 31.05.2022 (обновлено: 18:34 31.05.2022)
 
Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины по членству в ЕС 15 июня

Глава МИД Франции Колонна: ЕК даст заключение по заявке Украины по членству в ЕС 15 июня

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз 15 июня, заявила во вторник глава МИД Франции Катрин Колонна.
"Мы обсудили место Украины в европейской семье...Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Европы 23-24 июня. В частности, там будет обсуждаться заявка Украины на признание ее страны кандидатом на вступление в ЕС. Мы ожидаем заключение Европейской комиссии по этому вопросу, пока мы его не знаем, оно будет дано 15 июня", - сообщила Колонна на пресс-конференции с польским коллегой в Варшаве.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". В настоящее время ответы Киева на опросник в ЕК получили и начали их оценку.
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УкраинаЕвросоюзВ миреЕврокомиссияФранцияМИД Франции‎Катрин Колонна
 
 
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