18:22 31.05.2022 (обновлено: 18:34 31.05.2022)
Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины по членству в ЕС 15 июня
Глава МИД Франции Колонна: ЕК даст заключение по заявке Украины по членству в ЕС 15 июня
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз 15 июня, заявила во вторник глава МИД Франции Катрин Колонна.
"Мы обсудили место Украины в европейской семье...Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Европы 23-24 июня. В частности, там будет обсуждаться заявка Украины на признание ее страны кандидатом на вступление в ЕС. Мы ожидаем заключение Европейской комиссии по этому вопросу, пока мы его не знаем, оно будет дано 15 июня", - сообщила Колонна на пресс-конференции с польским коллегой в Варшаве.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". В настоящее время ответы Киева на опросник в ЕК получили и начали их оценку.