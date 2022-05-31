https://ria.ru/20220531/ukraina-1792142826.html

Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины по членству в ЕС 15 июня

Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины по членству в ЕС 15 июня - РИА Новости, 31.05.2022

Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины по членству в ЕС 15 июня

Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз 15 июня, заявила во вторник глава МИД Франции Катрин... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T18:22

2022-05-31T18:22

2022-05-31T18:34

украина

евросоюз

в мире

еврокомиссия

франция

мид франции‎

катрин колонна

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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз 15 июня, заявила во вторник глава МИД Франции Катрин Колонна."Мы обсудили место Украины в европейской семье...Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Европы 23-24 июня. В частности, там будет обсуждаться заявка Украины на признание ее страны кандидатом на вступление в ЕС. Мы ожидаем заключение Европейской комиссии по этому вопросу, пока мы его не знаем, оно будет дано 15 июня", - сообщила Колонна на пресс-конференции с польским коллегой в Варшаве.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". В настоящее время ответы Киева на опросник в ЕК получили и начали их оценку.

https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, евросоюз, в мире, еврокомиссия, франция, мид франции‎, катрин колонна