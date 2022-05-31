https://ria.ru/20220531/ukraina-1791929357.html

В Пентагоне раскрыли прогноз об окончании кризиса на Украине

В Пентагоне раскрыли прогноз об окончании кризиса на Украине - РИА Новости, 31.05.2022

В Пентагоне раскрыли прогноз об окончании кризиса на Украине

Несмотря на сложности в прогнозировании украинского кризиса, в Пентагоне считают, что его логичным финалом могут стать мирные переговоры. Об этом в интервью... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T09:38

2022-05-31T09:38

2022-05-31T09:38

в мире

цены на нефть

валерий герасимов

украина

москва

киев

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778596572_0:0:2802:1576_1920x0_80_0_0_dc6fd6385bd50baea24dc23ebd1ed096.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Несмотря на сложности в прогнозировании украинского кризиса, в Пентагоне считают, что его логичным финалом могут стать мирные переговоры. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.По словам генерала, Пентагон рассматривает разные варианты развития событий на Украине."Какими будут варианты итогов, станет ясно в течение нескольких недель. Все может затянуться, может закончиться победой одной из сторон либо прийти к мирным переговорам. Альтернатив очень много, я не уверен сейчас ни в одном из вариантов", — объяснил он.Милли подчеркнул, что видит возможности для диалога между Москвой и Киевом, в том числе по инициативе Зеленского. "Мне кажется, развязка ситуации посредством переговоров была бы логичным выбором, обе стороны могут прийти к такому выводу", — заявил председатель Комитета начальников штабов.Ранее Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию на Украине и договорились держать открытыми линии связи. Переговоры инициировал американский генерал, диалог стал их первым контактом с начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220529/ukraina-1791495448.html

https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html

украина

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, валерий герасимов, украина, москва, киев, министерство обороны сша