https://ria.ru/20220531/ukraina-1791929357.html
В Пентагоне раскрыли прогноз об окончании кризиса на Украине
В Пентагоне раскрыли прогноз об окончании кризиса на Украине - РИА Новости, 31.05.2022
В Пентагоне раскрыли прогноз об окончании кризиса на Украине
Несмотря на сложности в прогнозировании украинского кризиса, в Пентагоне считают, что его логичным финалом могут стать мирные переговоры. Об этом в интервью... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:38
2022-05-31T09:38
2022-05-31T09:38
в мире
цены на нефть
валерий герасимов
украина
москва
киев
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778596572_0:0:2802:1576_1920x0_80_0_0_dc6fd6385bd50baea24dc23ebd1ed096.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Несмотря на сложности в прогнозировании украинского кризиса, в Пентагоне считают, что его логичным финалом могут стать мирные переговоры. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.По словам генерала, Пентагон рассматривает разные варианты развития событий на Украине."Какими будут варианты итогов, станет ясно в течение нескольких недель. Все может затянуться, может закончиться победой одной из сторон либо прийти к мирным переговорам. Альтернатив очень много, я не уверен сейчас ни в одном из вариантов", — объяснил он.Милли подчеркнул, что видит возможности для диалога между Москвой и Киевом, в том числе по инициативе Зеленского. "Мне кажется, развязка ситуации посредством переговоров была бы логичным выбором, обе стороны могут прийти к такому выводу", — заявил председатель Комитета начальников штабов.Ранее Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию на Украине и договорились держать открытыми линии связи. Переговоры инициировал американский генерал, диалог стал их первым контактом с начала российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220529/ukraina-1791495448.html
https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html
украина
москва
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778596572_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f948528a96122c6858cc532dae3a3539.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, валерий герасимов, украина, москва, киев, министерство обороны сша
В Пентагоне раскрыли прогноз об окончании кризиса на Украине
Fox News: председатель КНШ Милли назвал варианты разрешения ситуации на Украине