Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне раскрыли прогноз об окончании кризиса на Украине - РИА Новости, 31.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220531/ukraina-1791929357.html
В Пентагоне раскрыли прогноз об окончании кризиса на Украине
В Пентагоне раскрыли прогноз об окончании кризиса на Украине - РИА Новости, 31.05.2022
В Пентагоне раскрыли прогноз об окончании кризиса на Украине
Несмотря на сложности в прогнозировании украинского кризиса, в Пентагоне считают, что его логичным финалом могут стать мирные переговоры. Об этом в интервью... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T09:38
2022-05-31T09:38
в мире
цены на нефть
валерий герасимов
украина
москва
киев
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778596572_0:0:2802:1576_1920x0_80_0_0_dc6fd6385bd50baea24dc23ebd1ed096.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Несмотря на сложности в прогнозировании украинского кризиса, в Пентагоне считают, что его логичным финалом могут стать мирные переговоры. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.По словам генерала, Пентагон рассматривает разные варианты развития событий на Украине."Какими будут варианты итогов, станет ясно в течение нескольких недель. Все может затянуться, может закончиться победой одной из сторон либо прийти к мирным переговорам. Альтернатив очень много, я не уверен сейчас ни в одном из вариантов", — объяснил он.Милли подчеркнул, что видит возможности для диалога между Москвой и Киевом, в том числе по инициативе Зеленского. "Мне кажется, развязка ситуации посредством переговоров была бы логичным выбором, обе стороны могут прийти к такому выводу", — заявил председатель Комитета начальников штабов.Ранее Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию на Украине и договорились держать открытыми линии связи. Переговоры инициировал американский генерал, диалог стал их первым контактом с начала российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220529/ukraina-1791495448.html
https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html
украина
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778596572_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f948528a96122c6858cc532dae3a3539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, валерий герасимов, украина, москва, киев, министерство обороны сша
09:38 31.05.2022
 
В Пентагоне раскрыли прогноз об окончании кризиса на Украине

Fox News: председатель КНШ Милли назвал варианты разрешения ситуации на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Несмотря на сложности в прогнозировании украинского кризиса, в Пентагоне считают, что его логичным финалом могут стать мирные переговоры. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
По словам генерала, Пентагон рассматривает разные варианты развития событий на Украине.
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС России отправляется на выполнение боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 03:54Специальная военная операция на Украине
Экс-помощник Рейгана заявил о невозможности победы Украины
"Какими будут варианты итогов, станет ясно в течение нескольких недель. Все может затянуться, может закончиться победой одной из сторон либо прийти к мирным переговорам. Альтернатив очень много, я не уверен сейчас ни в одном из вариантов", — объяснил он.
Милли подчеркнул, что видит возможности для диалога между Москвой и Киевом, в том числе по инициативе Зеленского. "Мне кажется, развязка ситуации посредством переговоров была бы логичным выбором, обе стороны могут прийти к такому выводу", — заявил председатель Комитета начальников штабов.
Ранее Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию на Украине и договорились держать открытыми линии связи. Переговоры инициировал американский генерал, диалог стал их первым контактом с начала российской спецоперации на Украине.
Женщина на митинге в Тулузе, Франция - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 08:00
…И украинизация всей Европы!
 
В миреЦены на нефтьВалерий ГерасимовУкраинаМоскваКиевМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала