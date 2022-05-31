17:27 31.05.2022 (обновлено: 18:45 31.05.2022)
Санкции против России будут действовать очень долго, заявил премьер Италии
Премьер Драги: из-за санкций против России торговые каналы могут измениться навсегда
© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Италии Марио Драги во время саммита ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Италии Марио Драги во время саммита ЕС в Брюсселе. 31 мая 2022
РИМ, 31 мая - РИА Новости. Санкции против России в отношении импорта газа и нефти будут действовать очень долго, торговые каналы изменятся на многие годы, "если не навсегда", заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
"Не будем обманываться, эти санкции продлятся очень-очень-очень долго. Из-за состояния вещей торговые линии будут изменены, и возможно, на многие годы; если не навсегда", - сказал премьер журналистам.
Драги отметил, что согласование странами ЕС нового пакета санкций стало "полным успехом". Италия, добавил он, не понесёт лишнего ущерба из-за прекращения импорта российской нефти, так как условия вступят в силу в конце года. Говоря о последствиях антироссийских санкций, Драги подчеркнул, что экономика РФ ощутит их, начиная с нынешнего лета.
Пресс-конференция Драги транслировалась в YouTube-канале правительственного Дворца Киджи.
Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.