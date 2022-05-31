https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792114935.html

Санкции против России будут действовать очень долго, заявил премьер Италии

Санкции против России будут действовать очень долго, заявил премьер Италии - РИА Новости, 31.05.2022

Санкции против России будут действовать очень долго, заявил премьер Италии

Санкции против России в отношении импорта газа и нефти будут действовать очень долго, торговые каналы изменятся на многие годы, "если не навсегда", заявил... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:27

2022-05-31T17:27

2022-05-31T18:45

в мире

марио драги

санкции в отношении россии

италия

экономика

брюссель

евросоюз

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РИМ, 31 мая - РИА Новости. Санкции против России в отношении импорта газа и нефти будут действовать очень долго, торговые каналы изменятся на многие годы, "если не навсегда", заявил премьер-министр Италии Марио Драги.Выступая на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе, Драги заявил о необходимости налаживать общеевропейские связи в сфере бюджетной политики и в направлениях, "которых не хватает, в частности, по российской нефти и впоследствии по газу".Драги отметил, что согласование странами ЕС нового пакета санкций стало "полным успехом". Италия, добавил он, не понесёт лишнего ущерба из-за прекращения импорта российской нефти, так как условия вступят в силу в конце года. Говоря о последствиях антироссийских санкций, Драги подчеркнул, что экономика РФ ощутит их, начиная с нынешнего лета.Пресс-конференция Драги транслировалась в YouTube-канале правительственного Дворца Киджи.Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

https://ria.ru/20220531/neft-1791930736.html

италия

брюссель

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Дарья Буймова

в мире, марио драги, санкции в отношении россии, италия, экономика, брюссель, евросоюз