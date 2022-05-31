https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791967022.html

Премьер Бельгии призвал Евросоюз "сделать паузу" в санкциях против России

Премьер Бельгии призвал Евросоюз "сделать паузу" в санкциях против России - РИА Новости, 31.05.2022

Премьер Бельгии призвал Евросоюз "сделать паузу" в санкциях против России

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает, что страны ЕС должны "сделать паузу" во введении дальнейших санкций против России и посмотреть на... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:37

2022-05-31T11:37

2022-05-31T11:37

в мире

бельгия

евросоюз

александр де кроо

россия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает, что страны ЕС должны "сделать паузу" во введении дальнейших санкций против России и посмотреть на последствия уже принятых мер.Накануне по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включат отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции. Ожидается, что новый пакет санкций может быть согласован уже в ближайшие дни."Со стороны Бельгии я считаю, что шестой пакет стал большим шагом вперед, и я считаю, что мы должны сейчас сделать паузу. Необходимо ввести в действие этот пакет и посмотреть на его последствия", - сказал де Кроо перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе, на котором будут обсуждать оборону и продовольственную безопасность.Бельгийский премьер также выразил уверенность, что "решение по эмбарго на российский газ будет еще сложнее согласовать".Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Принятие шестого пакета ЕС затягивалось из-за отказа ряда стран, в частности, Венгрии, поддержать полный отказ от закупок нефти. Ранее сообщалось, что Евросоюз согласился исключить из проекта санкций поставки по нефтепроводу "Дружба", чтобы заручиться поддержкой Будапешта. Для принятия санкций необходимо согласие всех членов ЕС.Всего персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза РФ, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов. Кроме того, Евросоюз закрыл небо для российских авиакомпаний, запретил продажу и обслуживание авиалайнеров из РФ. Дипломаты и обладатели служебных паспортов лишились визовых привилегий в Евросоюзе.Европейцам также запретили передавать технологии для нефтеперерабатывающих предприятий России, инвестировать в российский энергетический сектор. Кроме того, ряд санкций ввели против сектора черной металлургии. Также европейцы запретили экспорт в Россию предметов роскоши, к примеру, автомобилей, цена которых превышает 50 тысяч евро. Новые ограничительные меры предусматривают также запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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https://ria.ru/20220531/importery-1791905689.html

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Кирилл Волков

в мире, бельгия, евросоюз, александр де кроо, россия, санкции в отношении россии