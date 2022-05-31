https://ria.ru/20220531/rt-1791960279.html

TikTok заблокировал аккаунт RT DE

TikTok заблокировал аккаунт RT DE - РИА Новости, 31.05.2022

TikTok заблокировал аккаунт RT DE

TikTok заблокировал аккаунт RT DE, удалил все видео и подписчиков, сообщается в Telegram-канале RT. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:23

2022-05-31T11:23

2022-05-31T11:23

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. TikTok заблокировал аккаунт RT DE, удалил все видео и подписчиков, сообщается в Telegram-канале RT.Отмечается, что в начале марта доступ к профилю в соцсети TikTok ограничили на территории ЕС, но 17 мая восстановили."Однако ночью 30 мая доступ к нему заблокировали снова — уже везде, не только в ЕС", - говорится в сообщении.От имени соцсети RT DE заявили, что аккаунт якобы "нарушал правила сообщества", и при этом не объяснили, как именно.Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, вошли RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram*, Meta* в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220525/niderlandy-1790660372.html

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Ольга Маркова

в мире, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, валерий фадеев, москва, украина, россия, евросоюз, tiktok, еврокомиссия, телеканал rt