https://ria.ru/20220531/raskhody-1791975836.html

Расходы россиян снизились более чем на два процента, выяснил "Ромир"

Расходы россиян снизились более чем на два процента, выяснил "Ромир" - РИА Новости, 31.05.2022

Расходы россиян снизились более чем на два процента, выяснил "Ромир"

Недельные расходы россиян за период с 23 по 29 мая сократились на 2,8%, средняя стоимость одной покупки - на 2,1%, следует из данных исследовательского холдинга РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:05

2022-05-31T12:05

2022-05-31T12:05

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Недельные расходы россиян за период с 23 по 29 мая сократились на 2,8%, средняя стоимость одной покупки - на 2,1%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир"."В период с 23 по 29 мая средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предшествующей неделей на 2,8%. Индекс недельных расходов составил 5 262 рубля", - говорится в сообщении.При этом в годовой динамике расходы выросли на 5,1%."Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 2,1%. Средняя стоимость одной покупки составила 656 рублей", - говорится в материалах исследования.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 7,5%.Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 000 жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.

https://ria.ru/20220529/defolt-1791506336.html

https://ria.ru/20220511/ekonomika-1787294618.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия