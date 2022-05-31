https://ria.ru/20220531/propaganda-1791982033.html

Западу не удалось достичь целей по пропаганде внутри России, заявил сенатор

Западу не удалось достичь целей по пропаганде внутри России, заявил сенатор - РИА Новости, 31.05.2022

Западу не удалось достичь целей по пропаганде внутри России, заявил сенатор

Западу не удалось достичь поставленных целей в той информационной войне, которую он ведет в отношении России, в том числе и на медийном пространстве внутри... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:18

2022-05-31T12:18

2022-05-31T12:18

сергей нарышкин

россия

украина

китай

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

андрей климов

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595661363_0:269:3090:2007_1920x0_80_0_0_c9bb25b8a709bed6f71341f0b5430e7f.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Западу не удалось достичь поставленных целей в той информационной войне, которую он ведет в отношении России, в том числе и на медийном пространстве внутри страны, такую точку зрения высказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.На брифинге в медиагруппе "Россия сегодня" сенатор ответил на вопрос, удалось ли России противостоять информационной войне, которую ведет против нее западный мир."С точки зрения внутренней аудитории статистика говорит о том, что (Западу) не удалось достичь поставленных целей, о чем говорил глава СВР Сергей Нарышкин", - сказал политик.Если говорить о ближнем зарубежье - "спорный вопрос", добавил он. Климов пояснил, что у наших соседей есть много способов получения он нас информации. "А с другой стороны, разное пишут, так, что диву даешься", - сказал он.Климов отметил выдержанную подачу информации со стороны КНР, в Индии есть понимание, что происходит, в том числе, на Украине. "Если говорить о наших западных европейских партнерах, они тоже понимают, что к чему", - сказал политик.В западных странах, по его словам, "холодильник побеждает телевизор", утверждения о России как о "стране-агрессоре" уходят на второй план.Так, в США правящий класс продолжает настаивать на своем, а граждане смотрят на цену в магазинах и говорят: "Хватит нам про Украину, давайте в своем доме разберемся", сказал парламентарий.Он полагает, что Россия "держит удар" в этой информационной войне.

https://ria.ru/20220517/peskov-1788961274.html

https://ria.ru/20220516/lukashenko-1788806699.html

https://ria.ru/20220425/spch-1785288656.html

россия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сергей нарышкин, россия, украина, китай, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, андрей климов, совет федерации рф