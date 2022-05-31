https://ria.ru/20220531/profrazvitie-1791985007.html

В Ленобласти создают условия для профразвития учителей

В Ленобласти создают условия для профразвития учителей - РИА Новости, 31.05.2022

В Ленобласти создают условия для профразвития учителей

Власти Ленинградской области продолжат создавать в регионе условия для профессионального и личностного развития учителей, чтобы повысить качество образования и... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:33

2022-05-31T12:33

2022-05-31T12:33

ленинградская область

общество

образование - общество

александр дрозденко

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области продолжат создавать в регионе условия для профессионального и личностного развития учителей, чтобы повысить качество образования и как следствие уровень жизни ленинградцев, сообщил губернатор Александр Дрозденко на встрече с победителями областных педагогических конкурсов.В пресс-службе областной администрации уточнили, что на встрече был выдвинут ряд инициатив. Так, губернатор предложил сделать доступными трансляции открытых уроков для участников конкурсов. А лауреат номинации в конкурсе "Учитель года-2022" Нина Симонова предложила создать областную базу детских научно-исследовательских работ."Завершая встречу, губернатор озвучил меры поддержки педагогического сообщества, которые прорабатываются на уровне региона. В частности, увеличение премий победителям профессиональных конкурсов, проведение осенней школы для молодых педагогов, возможность стажировки в органах местного самоуправления. И еще ― открытие памятника Ленинградскому учителю", — сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20211203/premii-1762038413.html

ленинградская область

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Алёна Пава

общество, образование - общество, александр дрозденко, ленинградская область