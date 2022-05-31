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Сто тысяч москвичей проголосовали за название площади у посольства США - РИА Новости, 31.05.2022
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Сто тысяч москвичей проголосовали за название площади у посольства США
Сто тысяч москвичей проголосовали за название площади у посольства США - РИА Новости, 31.05.2022
Сто тысяч москвичей проголосовали за название площади у посольства США
Более 100 тысяч москвичей проголосовали за название площади у посольства США, лидирует "площадь Защитников Донбасса", сообщается на сайте "Активный гражданин". РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T12:05
2022-05-31T18:28
общество
москва
россия
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Более 100 тысяч москвичей проголосовали за название площади у посольства США, лидирует "площадь Защитников Донбасса", сообщается на сайте "Активный гражданин".Голосование о наименовании безымянной площади у посольства США в Москве стартовало в понедельник в проекте "Активный гражданин", москвичи могут выбрать из вариантов "площадь Защитников Донбасса", "площадь Донецкой Народной Республики" (в случае выбора этого варианта будет подобрана площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики) или "площадь Героя России Владимира Жоги"."Всего проголосовало граждан: 100 005. Распределение ответов: 50 процентов — площадь Защитников Донбасса, 16 процентов — площадь Донецкой Народной Республики, 12 процентов — площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича, 21 процент — это должны решать специалисты", — сообщается на странице голосования.Ранее депутаты Московской городской думы предложили назвать территорию у посольства США "площадью Защитников Донбасса", инициаторами выступили четыре депутатских объединения в Мосгордуме: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и "Моя Москва".
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общество, москва, россия
12:05 31.05.2022 (обновлено: 18:28 31.05.2022)
 
Сто тысяч москвичей проголосовали за название площади у посольства США

В голосовании за название площади у посольства США лидирует площадь Защитников Донбасса

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание посольства Соединенных Штатов Америки в России на Новинском бульваре в Москве
Здание посольства Соединенных Штатов Америки в России на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание посольства Соединенных Штатов Америки в России на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Более 100 тысяч москвичей проголосовали за название площади у посольства США, лидирует "площадь Защитников Донбасса", сообщается на сайте "Активный гражданин".
Голосование о наименовании безымянной площади у посольства США в Москве стартовало в понедельник в проекте "Активный гражданин", москвичи могут выбрать из вариантов "площадь Защитников Донбасса", "площадь Донецкой Народной Республики" (в случае выбора этого варианта будет подобрана площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики) или "площадь Героя России Владимира Жоги".
"Всего проголосовало граждан: 100 005. Распределение ответов: 50 процентов — площадь Защитников Донбасса, 16 процентов — площадь Донецкой Народной Республики, 12 процентов — площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича, 21 процент — это должны решать специалисты", — сообщается на странице голосования.
Ранее депутаты Московской городской думы предложили назвать территорию у посольства США "площадью Защитников Донбасса", инициаторами выступили четыре депутатских объединения в Мосгордуме: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и "Моя Москва".
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