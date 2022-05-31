https://ria.ru/20220531/ploschad-1791975615.html

Сто тысяч москвичей проголосовали за название площади у посольства США

Сто тысяч москвичей проголосовали за название площади у посольства США - РИА Новости, 31.05.2022

Сто тысяч москвичей проголосовали за название площади у посольства США

Более 100 тысяч москвичей проголосовали за название площади у посольства США, лидирует "площадь Защитников Донбасса", сообщается на сайте "Активный гражданин". РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T12:05

2022-05-31T12:05

2022-05-31T18:28

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Более 100 тысяч москвичей проголосовали за название площади у посольства США, лидирует "площадь Защитников Донбасса", сообщается на сайте "Активный гражданин".Голосование о наименовании безымянной площади у посольства США в Москве стартовало в понедельник в проекте "Активный гражданин", москвичи могут выбрать из вариантов "площадь Защитников Донбасса", "площадь Донецкой Народной Республики" (в случае выбора этого варианта будет подобрана площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики) или "площадь Героя России Владимира Жоги"."Всего проголосовало граждан: 100 005. Распределение ответов: 50 процентов — площадь Защитников Донбасса, 16 процентов — площадь Донецкой Народной Республики, 12 процентов — площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича, 21 процент — это должны решать специалисты", — сообщается на странице голосования.Ранее депутаты Московской городской думы предложили назвать территорию у посольства США "площадью Защитников Донбасса", инициаторами выступили четыре депутатских объединения в Мосгордуме: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и "Моя Москва".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, москва, россия