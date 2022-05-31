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Пасечник объяснил обстрелы украинскими боевиками мирных городов в тылу

Пасечник объяснил обстрелы украинскими боевиками мирных городов в тылу - РИА Новости, 31.05.2022

Пасечник объяснил обстрелы украинскими боевиками мирных городов в тылу

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские боевики, чувствуя свой неизбежный крах, стреляют без разбора по мирным населенным пунктам глубоко в тылу. РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T23:44

2022-05-31T23:44

2022-05-31T23:44

специальная военная операция на украине

в мире

сватово

донецкая народная республика

донбасс

луганская народная республика

леонид пасечник

украина

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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские боевики, чувствуя свой неизбежный крах, стреляют без разбора по мирным населенным пунктам глубоко в тылу."Чувствуя свой неизбежный крах, боевики стреляют без разбора из всех видов вооружения по мирным городам и селам, которые находятся глубоко в тылу. Недавние обстрелы республики – этому подтверждение", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.По его словам, обстрел из "Точки-У" велся по центру Сватово, в котором нет военной техники и солдат, огонь из реактивных систем "Ураган" велся по Стаханову, который далеко за линией фронта. В результате этих двух атак пятеро погибли, свыше 30 ранены."Сегодня в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Российской Федерации ведется подготовка к трибуналу над неонацистами. Власти и общественные организации за восемь лет зафиксировали тысячи фактов преступлений в отношении народа Донбасса. Нам есть что предъявить украинскими фашистами и доказать все их преступления", - добавил Пасечник.

https://ria.ru/20220527/bezhenka-1791165549.html

сватово

донецкая народная республика

донбасс

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, сватово, донецкая народная республика, донбасс, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, вооруженные силы украины