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Пасечник объяснил обстрелы украинскими боевиками мирных городов в тылу
Пасечник объяснил обстрелы украинскими боевиками мирных городов в тылу - РИА Новости, 31.05.2022
Пасечник объяснил обстрелы украинскими боевиками мирных городов в тылу
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские боевики, чувствуя свой неизбежный крах, стреляют без разбора по мирным населенным пунктам глубоко в тылу. РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T23:44
2022-05-31T23:44
2022-05-31T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
донецкая народная республика
донбасс
луганская народная республика
леонид пасечник
украина
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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские боевики, чувствуя свой неизбежный крах, стреляют без разбора по мирным населенным пунктам глубоко в тылу."Чувствуя свой неизбежный крах, боевики стреляют без разбора из всех видов вооружения по мирным городам и селам, которые находятся глубоко в тылу. Недавние обстрелы республики – этому подтверждение", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.По его словам, обстрел из "Точки-У" велся по центру Сватово, в котором нет военной техники и солдат, огонь из реактивных систем "Ураган" велся по Стаханову, который далеко за линией фронта. В результате этих двух атак пятеро погибли, свыше 30 ранены."Сегодня в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Российской Федерации ведется подготовка к трибуналу над неонацистами. Власти и общественные организации за восемь лет зафиксировали тысячи фактов преступлений в отношении народа Донбасса. Нам есть что предъявить украинскими фашистами и доказать все их преступления", - добавил Пасечник.
https://ria.ru/20220527/bezhenka-1791165549.html
сватово
донецкая народная республика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пасечник объяснил обстрелы украинскими боевиками мирных городов в тылу
Пасечник: чувствуя неизбежный крах, украинские боевики стреляют по городам в тылу