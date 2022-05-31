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Мишель: постпреды ЕС 1 июня займутся оформлением шестого пакета санкций - РИА Новости, 31.05.2022
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Мишель: постпреды ЕС 1 июня займутся оформлением шестого пакета санкций
Мишель: постпреды ЕС 1 июня займутся оформлением шестого пакета санкций - РИА Новости, 31.05.2022
Мишель: постпреды ЕС 1 июня займутся оформлением шестого пакета санкций
Постоянные представители Евросоюза 1 июня займутся юридическим оформлением договоренностей по новому пакету санкций против России, сообщил глава Евросовета... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T02:55
2022-05-31T02:55
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Постоянные представители Евросоюза 1 июня займутся юридическим оформлением договоренностей по новому пакету санкций против России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Поступающая по трубопроводу нефть не попадет в новый пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется почти от 90% импорта российской нефти.Он также пояснил, что закупать нефть, поступающую по трубопроводу, сможет не только Венгрия, но и другие страны ЕС, не имеющие выхода к морю.В то же время Мишель добавил, что речь идет о временном исключении, и страны ЕС вернутся к рассмотрению этого вопроса.Шестой пакет санкций против России еще должен пройти процедуру официального согласования и утверждения Советом ЕС на министерском уровне. Документ вступит в силу после публикации в официальном журнале, дата которой пока не называется.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Принятие шестого пакета ЕС затягивалось из-за отказа ряда стран, в частности, Венгрии, поддержать полный отказ от закупок нефти. Ранее сообщалось, что Евросоюз согласился исключить из проекта санкций поставки по нефтепроводу "Дружба" для того, чтобы заручиться поддержкой Будапешта.Для принятия санкций необходимо согласие всех членов ЕС.
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цены на нефть, россия, урсула фон дер ляйен, венгрия, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, в мире
02:55 31.05.2022
 
Мишель: постпреды ЕС 1 июня займутся оформлением шестого пакета санкций

Глава Евросовета Мишель: постпреды ЕС 1 июня займутся оформлением шестого пакета санкций

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Постоянные представители Евросоюза 1 июня займутся юридическим оформлением договоренностей по новому пакету санкций против России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Поступающая по трубопроводу нефть не попадет в новый пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется почти от 90% импорта российской нефти.
"Постпреды получили задание в среду выработать юридическое решение для имплементации политических принципов, по которым сегодня была достигнута договоренность", - сказал Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.
Он также пояснил, что закупать нефть, поступающую по трубопроводу, сможет не только Венгрия, но и другие страны ЕС, не имеющие выхода к морю.
В то же время Мишель добавил, что речь идет о временном исключении, и страны ЕС вернутся к рассмотрению этого вопроса.
Шестой пакет санкций против России еще должен пройти процедуру официального согласования и утверждения Советом ЕС на министерском уровне. Документ вступит в силу после публикации в официальном журнале, дата которой пока не называется.
Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Принятие шестого пакета ЕС затягивалось из-за отказа ряда стран, в частности, Венгрии, поддержать полный отказ от закупок нефти. Ранее сообщалось, что Евросоюз согласился исключить из проекта санкций поставки по нефтепроводу "Дружба" для того, чтобы заручиться поддержкой Будапешта.
Для принятия санкций необходимо согласие всех членов ЕС.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
02:33
Постпред России прокомментировал решение ЕС по эмбарго на поставки нефти
 
Цены на нефтьРоссияУрсула фон дер ЛяйенВенгрияБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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