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ВСУ ставили цель обстрелять Донецк в день сдачи ЕГЭ, заявил Турчак - РИА Новости, 31.05.2022
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ВСУ ставили цель обстрелять Донецк в день сдачи ЕГЭ, заявил Турчак
ВСУ ставили цель обстрелять Донецк в день сдачи ЕГЭ, заявил Турчак - РИА Новости, 31.05.2022
ВСУ ставили цель обстрелять Донецк в день сдачи ЕГЭ, заявил Турчак
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что украинские неонацисты ставили цель обстрелять Буденновский район Донецка в день сдачи Единого... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T22:33
2022-05-31T22:50
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донецк (днр)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что украинские неонацисты ставили цель обстрелять Буденновский район Донецка в день сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ), сообщается в официальном Telegram-канале партии.Секретарь генсовета ЕР вместе с народным артистом России Евгением Мироновым побывали на месте трагедии.Как подчеркивал ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин, украинские войска нанесли удары по центральной части города, в том числе по двум школам и гимназии. При обстреле погибли три человека и 18 пострадали. Российский Следственный комитет анонсировал расследование этого преступления ВСУ против мирного населения Донецка.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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евгений миронов, донецк (днр), россия, министерство здравоохранения днр, единая россия, андрей турчак, владимир путин, украина, вооруженные силы украины
22:33 31.05.2022 (обновлено: 22:50 31.05.2022)
 
ВСУ ставили цель обстрелять Донецк в день сдачи ЕГЭ, заявил Турчак

Секретарь генсовета ЕР Турчак: ВСУ ставили цель обстрелять Донецк в день сдачи ЕГЭ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная школа в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных
Разрушенная школа в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенная школа в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что украинские неонацисты ставили цель обстрелять Буденновский район Донецка в день сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ), сообщается в официальном Telegram-канале партии.
Секретарь генсовета ЕР вместе с народным артистом России Евгением Мироновым побывали на месте трагедии.

"Зная, что в этот день дети посетят школы для сдачи ЕГЭ. Зная, время и место проведения, неофашисты нанесли ракетный удар. Это лишний раз доказывает — то, что мы делаем, абсолютно правильно. Что бы они сделали, если бы мы не начали специальную военную операцию? Они однозначно готовились и ставили перед собой цель. Поэтому только до победы и ни шагу назад!" — приводятся в релизе слова Турчака.

Как подчеркивал ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин, украинские войска нанесли удары по центральной части города, в том числе по двум школам и гимназии. При обстреле погибли три человека и 18 пострадали. Российский Следственный комитет анонсировал расследование этого преступления ВСУ против мирного населения Донецка.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу снарядами ракетной системы залпового огня Смерч со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Евгений МироновДонецк (ДНР)РоссияМинистерство здравоохранения ДНРЕдиная РоссияАндрей ТурчакВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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