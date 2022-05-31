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ВСУ ставили цель обстрелять Донецк в день сдачи ЕГЭ, заявил Турчак

ВСУ ставили цель обстрелять Донецк в день сдачи ЕГЭ, заявил Турчак - РИА Новости, 31.05.2022

ВСУ ставили цель обстрелять Донецк в день сдачи ЕГЭ, заявил Турчак

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что украинские неонацисты ставили цель обстрелять Буденновский район Донецка в день сдачи Единого... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T22:33

2022-05-31T22:33

2022-05-31T22:50

евгений миронов

донецк (днр)

россия

министерство здравоохранения днр

единая россия

андрей турчак

владимир путин

украина

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что украинские неонацисты ставили цель обстрелять Буденновский район Донецка в день сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ), сообщается в официальном Telegram-канале партии.Секретарь генсовета ЕР вместе с народным артистом России Евгением Мироновым побывали на месте трагедии.Как подчеркивал ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин, украинские войска нанесли удары по центральной части города, в том числе по двум школам и гимназии. При обстреле погибли три человека и 18 пострадали. Российский Следственный комитет анонсировал расследование этого преступления ВСУ против мирного населения Донецка.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже выполнены основные задачи первого этапа — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/smerch-1792116889.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евгений миронов, донецк (днр), россия, министерство здравоохранения днр, единая россия, андрей турчак, владимир путин, украина, вооруженные силы украины