https://ria.ru/20220531/obstrel-1792116161.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 31.05.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска за 15 минут обстреляли Горловку и Петровский район Донецка, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра и три снаряда калибром 152... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T17:29

2022-05-31T17:29

2022-05-31T17:29

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

петровский район

сцкк

стирол

украина

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Горловку и Петровский район Донецка, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра и три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.35 (совпадает с мск) населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра; 16.50 населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о девяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра. Горловку украинские войска обстреляли шесть раз, применяя мины калибром 60 и 120 миллиметров, снаряды 122 миллиметра, ракеты из РПГ и стрелковое оружие.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/obstrel-1792097014.html

горловка

донецк (днр)

петровский район

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецк (днр), петровский район, сцкк, стирол, украина, вооруженные силы украины